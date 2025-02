United-City, Oasis y laborismo para descifrar 'Madchester', la ciudad industrial que teme ser como Londres

Aterrizar en Mánchester en pleno mes de febrero para un City - Real Madrid de Champions es hacerlo en un territorio donde corre la humedad. Lo hace a galope, entre los adoquines de los edificios y las chimeneas de lo que un día fue la primera ciudad industrializada del mundo. Fue en el siglo XVIII, cuando se desarrollaron comportamientos ahora rutinarios como el hecho de vivir en casas adosadas. Pero lo que parece terriblemente frío en apariencia se transforma en el calor de una masa de 550.000 habitantes que van, cada a uno a su paso, por un callejero en el que últimamente no paran de aumentar los precios de la vivienda. Como si a 0 grados de media se pudiera vivir a ras de suelo, como alguno intenta metido en tiendas de campaña. Mánchester es un estado al norte de Inglaterra, donde el fútbol y la música son los dos soportes de la identidad de un pueblo que teme ser como Londres.

Un Museo Nacional de Fútbol con un Mini de George Best

Dormir en la capital de Reino Unido se ha vuelto imposible. Los precios han desbordado todos los anillos posibles hasta el punto de provocar una emigración interna al norte, para desafecto de los mancunianos, tan ingleses como anticapitalinos. No les molestaría pagar un peaje para entrar por el río Medlock, que fluye en el condado metropolitano. Si pudieran, harían un 'Brexit' con el sur, al que dejarían unirse incluso a Liverpool. Son los dos grandes enclaves futbolísticos de esta parcela de poder, constante en Anfield, donde habita el dominante de la ciudad, pero alterada en Mánchester, donde el City, a pesar del año calamitoso que está firmando, supera al United, el conjunto más laureado de Inglaterra.

Uno de los Mini que utilizó George Best, una de las joyas del Museo Nacional de Fútbol situado en Mánchester. / DENÍS IGLESIAS

El fútbol es una de las principales dicotomías en la ciudad. No valen los traspasos de identidad ni subirse al carro del que gana. A cada uno le toca su tiempo y ahora mismo es el de los skyblues, históricamente perdedores. Lo seguirán siendo, porque es parte de su mentalidad. Como que en el Teatro de los Sueños solo pasa eso: epopeyas, aunque cada vez más pequeñas, como imponerse al Leicester o ganar una FA Cup. Aunque ahí hay que tener cuidado, porque es el trofeo más importante del planeta si no se tiene en cuenta el Mundial. Sobre todo el de 1966, que es el que ganó Inglaterra con un gol fantasma en Wembley. No hay un espíritu que haya provocado tantas páginas.

La mayoría están en el National Football Museum, que alberga la colección pública de objetos y archivos de fútbol más grande del mundo. Hasta 40.000 artículos en total, entre los que se encuentra hasta un Mini de George Best, el coche fetiche del astro de Belfast que se convirtió en estrella del Manchester United. Su pasión era el automovilismo, tanto como el juego, el alcohol, el género opuesto y demás elementos que no se asocian a un futbolista moderno. Uno de sus lugares favoritos estaba en Chorlton, un suburbio cuatro millas al suroeste de Mánchester donde vivían muchos de los jugadores del United que venían de fuera. Allí se quedaban 'adoptados' en familias que le ayudaban en su integración.

Pancarta de los hinchas del Manchester United contra la subida de los precios de las entradas en el fútbol inglés. / Associated Press/LaPresse

Oasis, The Smiths y Chorlton: "Plagada de vagabundos"

La zona está en la misma orientación que Old Trafford y en ella tiene su sede un equipo poco conocido pero con una idiosincrasia especial, el West Didsbury & Chorlton AFC, o simplemente el West. Un equipo de novena división que ha vivido un aumento de asistencia derivado del carácter cada vez más inaccesible que tienen los clubs de la ciudad, que ya provocaron la escisión del FC United of Manchester en 2006, fundado por red devils descontentos con la compra del United por parte de la familia Glazer. El fútbol es un gran generador de comunidad en Inglaterra, a pesar de que la imagen que se tenga desde fuera es la de negocios inversionistas que no tienen límite de gasto.

El aficionado sigue siendo el eje de la mayoría de políticas. Y si no lo es, lo terminará siendo, porque los supporters' trust, colectivos de hinchas organizados, se encargan de velar por la democracia interna de sus equipos. Al campo del West se llega por Brookburn Road, que termina en una senda rural que parece no llevar a ningún lado. Hasta que se descubre un pasto blando donde viven los héroes del fin de semana: unos en el verde y otros en la tribuna de chapa desde la que se corean cánticos inspirados en las melodías punk, que se expanden por toda una ciudad de escenas variadas. Si playlist se reduce a lo más mainstream la bifurcación básica está entre Oasis, recién reagrupados, y The Smiths de Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce. Las letras de ambas bandas sirven de alfabeto para conocer la identidad cultural de Mánchester.

El campo del West Didsbury & Chorlton AFC, equipo de un suburbio de Mánchester en el que vivían los jugadores del United que llegaban de fuera. / DENÍS IGLESIAS

“La ciudad industrial tiene una imaginación de enjambre y Mánchester estaba plagada de lo que llamaban vagabundos. Siempre eran hombres. Ya no se les necesita como carne de cañón de la Segunda Guerra Mundial. Han sobrevivido a las excentricidades maníacas de Churchill y Hitler. Ahora son residuos sin procesar de la oscuridad urbana que no hacen más que proyectar sombras extrañas en las plazas de la ciudad. Las caras manchadas de mugre y la ropa impregnada de olor a metanfetaminas”, escribía Morrisey en un retrato fehaciente de lo que ha pasado en muchas ciudades industriales que perdieron ese carácter pera convertirse en no se sabe muy bien qué.

"Y al sexto día Dios creó Mánchester"

Un retrato apocalíptico que mató la conciencia obrera y alimentó las aspiraciones de una clase media que, como tal, nunca ha existido, porque siempre se las ha visto y deseado para tener una vivienda y una vida ejemplar. Esto es Madchester, el juego de palabras que sale del término mad, que goza de una polisemia propia de una palabra que se usa para los locos, los furiosos, los dementes... O lo que es lo mismo, para los mancunianos. Uno de ellos se preocupó por pintar en una pared un lema grabado a fuego en la filosofía de esta localidad: "Y al sexto día Dios creó Mánchester". O lo que es lo mismo, el ser humano con todas sus contradicciones que también se manejaban con el acid house y el rock psicodélico que modelaron la identidad de una red de pubs que vertebran esta colonia de laboristas.

Aficionados del City esperan la llegada del autobús de su equipo antes del partido contra el Real Madrid de Champions. / Associated Press/LaPresse

Mánchester es una ciudad tradicionalmente progresista, aunque este término haya quedado en desuso al ver que sus políticas se parecen tanto o más a las de los tories. Con todo, el voto es cautivo y ser pijo está mal visto, salvo que tengas dinero para demostrarlo, lo que acarreará más de un sabotaje voluntario. Los deportivos que chisporrotean lo hacen rápido, para que se les vea pero no se les pueda dar caza. Los taxis tienen seguro, no vaya a ser que a alguno le dé por tirarse en marcha. O lo que es peor, vomitar en el suelo del coche, algo de lo que advierte un cartel marcado con calvos en la parte acorazada que separa al conductor de la parte de los pasajeros en lo que parece una reproducción de un coche policial.

Sin embargo, no cabría todo Mánchester en un mismo saco. Por eso casi todos los nombres parten de una opción. Como The Rat & Pigeon (La rata y la paloma), una de tantas tabernas en las que cada planta es un mundo. Este local propicio para tomarse una buena pinta encierra la triste historia de Mother Mac, el antiguo dueño que, impulsado por la locura o la desesperación acabó en 1978 brutalmente con la vida de su mujer, sus tres hijos y el personal de limpieza del pub.

En un último acto de destrucción, prendió fuego al edificio y pereció él mismo pasto de las llamas. A más de un burócrata le gustaría hacer esto con Mánchester, para edificarla de nuevo con altos rascacielos como sucede ya en varias partes de la ciudad. Pero todavía hay demasiados dementes, locos y hasta algún cuerdo que se niegan a entregar su acento mancuniano, donde las vocales pierden sentido, a cambio de un apartamento anodino, vacío y, por ende, londinense.