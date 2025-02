El Manchester City caldea el recibimiento al Real Madrid con una pancarta para Rodri que esconde un dardo a Vinicius

Apenas quedan unas horas para que arranque un nuevo capítulo del nuevo clásico del fútbol europeo, y los aficionados del Manchester City ya han empezado a jugar la eliminatoria frente al Real Madrid. Para ello, han preparado una pancarta en la que sale la imagen de Rodri besando el Balón de Oro con la frase 'Stop Crying your heart out' ('Deja de llorar con todo tu corazón).

Según ha informado la cuenta de X 'City Xtra', dedicada a información sobre el cuadro citizen, estará en la Tribuna Sur del Etihad Stadium antes de iniciarse el choque, y servirá para rendir homenaje al mediocentro español, lesionado de gravedad al inicio de la temporada. La frase es el título de una canción del grupo Oasis, muy ligado al City, pero también parece haber sido elegida a conciencia para mandar un recado.

Y es que en el otro lado del campo estará Vinicius, el perdedor del duelo que ganó Rodri por el Balón de Oro, con toda la polémica que acompañó al tema. Se trata, por tanto, de una clara referencia a la decisión del Real Madrid, y también del propio futbolista, de no acudir a la gala tras enterarse de que el ganador no sería él.

Los jugadores y los técnicos evitan la polémica

Aunque ya ha pasado un tiempo, el tema sigue candente. Eso sí, en la previa del duelo tanto Guardiola como Rúben Dias evitaron entrar en polémicas cuando fueron preguntados por ello. "No hay resentimiento con ellos. Rodri lo ganó y estoy contento por él. Vinicius también hizo un año extraordinario y también lo hubiera merecido", dijo el técnico catalán.

Vinicius Junior, con el Real Madrid. / Foto AP/Manu Fernández

"No voy a gastar ni un solo segundo pensando en si eso fue irrespetuoso. Estuve feliz por Rodri como creo que estuvo todo el club. No malgasto mi tiempo pensando en eso", aseguró Dias sobre un jugador que, ha marcado dos goles y ha repartido tres asistencias en sus siete enfrentamientos ante el Manchester City.

Bajón de oro

También fue preguntado por ello Ancelotti, que descartó que el brasileño haya bajado su rendimiento tras el palo del Balón de Oro. Al menos, no por ese motivo. "No, no lo veo. Lo veo bien aunque no esté a su 100%, le falta poco. Su segunda parte en el derbi marcó la diferencia, fue una pesadilla en la banda izquierda. Motivado y con ganas de jugar", declaró el italiano.

El brasileño es otro desde que el 28 de octubre el Balón de Oro que varios medios habían anunciado que acabaría en sus manos terminó en las de Rodrigo. El Real Madrid había preparado una expedición de 50 personas que iban a acompañar a Vinicius a París, donde se organizó una exclusiva fiesta con varias estrellas del deporte. Sin embargo, tras conocerse la decisión, el club blanco suspendió el viaje y el avión se quedó en tierra.

Desde entonces su rendimiento ha caído notablemente. El delantero acumulaba hasta ese día 9 goles y 11 asistencias en los 15 partidos que había jugado en la presente temporada. Desde el 28 de octubre ha jugado 11 encuentros en los que ha marcado 7 goles, cinco de ellos a Osasuna y Salzburgo, y solo ha repartido 2 asistencias. Vinicius no marca en Liga desde el 9 de noviembre y en lo que va de 2025 solo ha anotado en dos de los 9 partidos que ha jugado. Algo que le provoca una ansiedad que le impide levantar la cabeza para buscar a sus compañeros, como delatan esas dos asistencias en 11 partidos.