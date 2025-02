Por qué ser del Manchester City es ser un perdedor y no hay nada de malo en ello: "¡Es nuestro carácter!"

Un grupo de aficionados del Real Madrid se encuentran con un vendedor de bufandas conmemorativas del partido contra el City de este martes (21.00 horas). Está preparado. Saca un datáfono para cobrar y pregunta por el resultado para esta noche. Los seguidores desplazados se conforman con "un gol en el último minuto, aunque sea ilegal". Le preguntan al comerciante que si en la ciudad ha aumentado el espíritu skyblue con los éxitos de los últimos años o si el pasado del United sigue pesando más. "Hay de todo", relativiza el bufandero, quien no confiesa su adscripción futbolística. Pero en esta ciudad al norte de Inglaterra, donde está el llamado Museo Nacional del Fútbol, todo el mundo tiene claro con quién va y por qué.

La FA Cup era lo más importante del mundo

El Manchester United ganó la FA Cup -el equivalente a la Copa del Rey- del año pasado. Se celebró por todo lo alto y el título se glorificó para entrar como debe en la historia de un club que pese a tambalearse cada temporada que ha pasado desde la salida de Sir Alex Ferguson como entrenador en 2013, no se ha desprendido de la vitola del mejor equipo de Inglaterra. Y en consecuencia del mundo. Lo pone muy claro en el citado museo: "La FA Cup es el torneo más importante de la historia si no tenemos en cuenta el Mundial". Aunque el sabor a gloria se ha ido matizando con el paso de los años.

Vista general del Etihad antes del Manchester City - Real Madrid, convertido en el nuevo clásico europeo de la Champions. / AFP7 vía Europa Press

"Tradicionalmente, la FA Cup ha sido el gran título. El que todos querían. Es la competición más antigua del mundo, y solía ser la más prestigiosa. La única forma de salir campeón era ganando todas las eliminatorias superando obstáculos muy diferentes: desde tener que ganar en casa de un grande, a tener que trabajar duro en el barro para superar a un equipo de cuarta. Sin embargo, se ha quedado atrás", cuenta Xavi Heras, corresponsal del Diario As en Mánchester, la ciudad en la que lleva viviendo una década.

"La final de la FA Cup ya no es el gran evento que era hasta hace unos 20 años o así. Ahora, la Premier League es lo más importante. Es la liga más dura y más competitiva que hay. Y para ganarla hay que ser regular todas las semanas durante los nueve meses que dura una temporada", añade. De ahí que las seis Premier en siete años logradas por el Manchester City, que ya es el cuarto equipo inglés con más títulos de la historia, son un patrimonio imborrable. Un tesoro que pesará pase lo que pase esta temporada con Guardiola, el autor de esta secuencia, y quien vive su peor momento como entrenador.

Constantes referencias en el City "a lo malos que éramos"

"A la Copa de Europa le pasa un poco como a la Copa del Rey en España, importa ya solo en las últimas eliminatorias, en el momento decisivo. Cualquiera puede ganarle al Brujas o el PSV de turno, pero ganar en casa del Bournemouth va a ser más difícil (los de Iraola han ganado al Arsenal, al Manchester City, al Manchester United, al Tottenham o al Newcastle esta temporada por ejemplo)", añade Heras, quien sigue la actualidad del equipo mancuniano y del resto de escuadras de la zona norte de Inglaterra. El otro polo futbolístico más allá de Londres.

Por tanto, en caso de eliminación frente al Real Madrid en los playoffs, ¿será el final de Pep? La respuesta es un rotundo no, porque el aficionado del Manchester City todavía no se cree todo lo que ha sido capaz de conquistar en las últimas temporadas. Él no entiende de millones o propiedades extranjeras. Sabe que han sido el motor de sus éxitos, pero la cultura del supporter skyblue es la de un seguidor acostumbrado a perder y que no reniega de ello. "Siempre ha sido el equipo pequeño, pero ha sido durante esos años de penumbra en los que han forjado su carácter. El humor y el sarcasmo impera en los cánticos del Etihad, incluso en la actualidad, haciendo referencias constantes a lo malos que solían ser", clarifica Heras.

Vitrina en el Museo Nacional de Fútbol de Mánchester, con camisetas del United, Real Madrid y Forest, ganadores de la Champions. / D.I.

El periodista valenciano también es músico, por lo que está integrado en las dos grandes arterias que bombean el corazón de una ciudad en la que la gentrificación está modelando un paisaje industrial. A pesar de ser fiel votante del laborismo y tener un carácter obrero, donde los pijos y demás allegados culturales son mal vistos, el ritmo se ha alterado. Las grúas rascan el cielo para construir enormes bloques de apartamentos que ni siquiera se pueden comprar para vivir, solo para alquilar y hacer negocio. Un problema, el de la vivienda, universal, a pesar de que ese es su carácter como necesidad.

"El fútbol y la música lo son todo en Manchester. Ahí es donde surgen afinidades y rivalidades. Y ahí es donde la gente invierte la mayoría de su tiempo. Un partido va más allá de las dos horas en las que rueda el balón. Es normal dedicarle varias todo el día a un partido. Tanto a la previa, como al post. Socializando, bebiendo, bailando. Lo que las gradas separan, lo une la pista de baile. Y viceversa. Pese a las rivalidades, la convivencia entre aficionados de uno y otro equipo es habitual", describe Heras, quien, aficionado del Levante, ha optado por ser hijo adoptivo del equipo de su barrio, el West Didsbury & Chorlton AFC.

United vs. City, la continua lucha por la hegemonía de Mánchester

La gran ruptura de la dicotomía entre el City y el United la llevaron los red devils que rompieron con su club en 2005 para fundar el FC United of Manchester, un club nuevo e independiente de la familia estadounidense Glazer que es dueña de la entidad desde hace ya veinte años. En su camino en solitario han conseguido hitos tales como construir su propio campo, el Broadhurst Park. Su modelo asociativo y en el que todo gira alrededor del fan fue la inspiración para el movimiento del fútbol popular en España, cuyo decano es el Atlético Club de Socios de Madrid, nacido del divorcio de un grupo de hinchas con el Atlético y la familia Gil. De este forman parte también el Xerez Deportivo, Unionistas, la SD Logroñés o la UD Ourense.

La ventana de un pub en la que conviven en son y armonía los escudos del United y del City. / D.I.

"No hay grandes diferencias de clases entre los aficionados del United y del City. Ni geográficas. En Salford y Trafford hay más afición red, mientras que en el este y el sureste de la ciudad hay más apoyo hacia el City, aunque no es extraño ver insignias de ambos equipos en cualquier parte de la ciudad. Ambas aficiones se acusan mutuamente de no ser 100% representativas de Manchester. Los del City dicen que la mayoría de aficionados en Old Trafford son de Londres, y los del United dicen que la mayoría de cityzens viajan desde Stockport", describe Heras.

Cada uno ha escogido su camino, seguramente menos libremente de lo que quisiera, porque la familia marca. La identidad de perdedor alegre y resiliente se refuerza con cualquier pregunta al aire que uno lanza sobre los que hoy visten de celeste para recibir al Real Madrid. "¡Es nuestro carácter!", ensalzan, mientras que en Old Trafford pasa justamente todo lo contrario. Ya pueden hacer el ridículo en todas las competiciones, que nunca se va a deshacer el misticismo del Teatro de los sueños. Un aire ceremonial que se percibe en cada partido, aunque termine de un modo que en cualquier otro tiempo hubiera sido una humillación. Son las dos caras de la moneda futbolística de Mánchester: los que han normalizado la gloria pese a perder y los que han naturalizado la derrota aunque ganen la Champions o tumben al Real Madrid en su competición fetiche.