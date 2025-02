Caso Rubiales, siga el juicio en directo | Llega el gran día: declara el expresidente de la RFEF por el beso a Jenni Hermoso

Declara Montse Tomé

"No convoqué a Jenni porque creía deportivamente no estaba en las condiciones requeridas para ejercer como necesitábamos en esa fecha. Rubiales no tuvo nada que ver, no teníamos relación. La decisión de no convocar a Jenni es un tema deportivo y yo soy la absoluta responsable de eso, consensuada con mi equipo técnico y sin Rubiales, ni Vilda", ha declarado Tomé.