El juez del caso Rubiales se harta en la declaración del expresidente de la RFEF: "Me tienen agotado"

Este martes, ha declarado Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, por su presunta agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso, tras el beso que dio a la futbolista durante la ceremonia de entrega de premios del Mundial femenino 2023. En el sexto día de juicio llegó el turno para Rubiales, dejando para los próximos días las intervenciones del exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de marketing Rubén Rivera y el exdirector de la selección masculina Albert Luque.

El de Motril compareció en el banquillo de la Audiencia Nacional ante José Manuel Clemente Fernández-Prieto, juez encargado del caso. Durante la jornada, Rubiales y el magistrado han dejado momentos de tensión y algún desencuentro durante la declaración del expresidente de la RFEF. El resto de acusados declararán mañana, después de que el juez finalizara la sesión con un "me tienen agotado".

Ya en otras ocasiones, el juez del caso Rubiales ha mantenido ciertas discusiones, sobre todo, con los abogados de la parte denunciante. El propio Luis de la Fuente ya tuvo un encontronanzo con el juez durante su declaración. "Uno no elige de lo que va a hablar, viene a responder a lo que se le pregunte", explicó José Manuel Clemente Fernández-Prieto al seleccionador de la selección española masculina.

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a su salida del juicio por el ‘caso Rubiales’. / Gustavo Valiente - Europa Press

"No estamos enjuiciando si debía o no dimitir"

"García Cuervo me dijo que tenía que plantearme si debía marcharme o no. Yo tenía claro que no quería dimitir. No tengo que ver con el segundo comunicado, porque yo ya estaba inhabilitado por FIFA", explicaba Luis Rubiales en una de sus intervenciones. Es ahí cuando el juez, José Manuel Clemente Fernández-Prieto, interviene: "Estamos enjuiciando hechos concretos. No se está juzgando si usted debía o no dimitir". El magistrado ha empleado estos términos en varias ocasiones durante las jornadas del juicio, buscando centrar la declaración únicamente en hechos objetivos. Luis Rubiales asintió con la cabeza y accedió a continuar con la declaración.

"El CSD nos llamó para implementar el protocolo de acoso. Se hizo de prisa y corriendo. No tiene que ver nada el punto 4 de ese protocolo con lo que allí ocurrió. 'Besar a la fuerza'. Fue un signo de cariño hacia una persona que me inspiró ternura tras fallar un penalti", remarca Rubiales, que asegura que "también me he comido a besos a muchos futbolistas", comentaba Rubiales en una nueva intervención. El juez volvió a solicitar a los presentes que deben ceñirse a los hechos, evitando las valoraciones personales, en este caso a cerca del protocolo de acoso.

Vista de la pantalla en la sala de prensa de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. / FERNANDO VILLAR

Al término de la declaración de Luis Rubiales, el juez dio por finalizada la sexta sesión del juicio con un un "me tienen agotado". José Manuel Clemente Fernández-Prieto ha manifestado su hartazgo del caso, de forma muy clarividente. Este miércoles, continuará el juicio con las declaraciones del resto de los acusados: Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.