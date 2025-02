El deporte español da un último homenaje a un Rafa Nadal "en paz": "No he vuelto a coger una raqueta"

De homenaje en homenaje, resulta que ya han pasado tres meses desde la retirada de Rafa Nadal. Pero también es cierto que nunca está de más uno más, quizás el último por el dónde y el cómo. Este martes, el extenista balear recibió un merecido reconocimiento por parte del Comité Olímpico Español, que actuaba en nombre de todos los deportistas del país. Y por supuesto, con el ganador de 22 Grand Slams de cuerpo presente, radiante y ya adaptado a su nueva vida.

"He hecho menos deporte de lo que me gustaría pero he vuelto a jugar al fútbol. Lo que no he hecho es coger de nuevo una raqueta", desveló Nadal, que dijo adiós al tenis el 20 de noviembre de 2024 tras caer España derrotada por 2-1 en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis ante Países Bajos. Y que ahora está tratando de "encontrar las motivaciones personales. Hay muchas cosas que me vienen de fábrica y tendré que seguir haciendo, pero tengo que descubrir qué es realmente lo que me motiva. Estoy en periodo de descubrirlo", asumió.

Le acompañaron seis deportistas de distintas generaciones, que recordaron ante él momentos del balear en sus vidas y cómo influyó en sus trayectorias. "Al que no le haya servido Rafa más allá del deporte, no es humano. En todos los aspectos, el sacrificio, los valores… Yo sueño con ser una mínima sombra de lo que él ha sido", rememoró sobre él el campeón olímpico de escalada Alberto Ginés.

"Soy una persona más"

"Cuando gané la medalla y me escribió, pensé: ¿Por qué me escribe? Que te felicite el mejor deportista de España es… ¡wow! Me gustaría tomar un café con él para hablar. Lo ha conseguido todo, él tiene mucho que enseñar y yo mucho que aprender", completó, antes de que Adriana Cerezo, plata en los Juegos de Tokio 2020, le preguntara al propio Rafa qué se siente al ser el mejor deportista español de todos los tiempos.

"Yo siento lo mismo que vosotros. Soy una persona más. Siento una gran satisfacción al ver el cariño y el reconocimiento de la gran mayoría de la gente. La gran satisfacción de todo lo que me he esforzado para hoy estar retirado y retirado en paz, habiendo hecho todo lo que podía. Era una máxima en mi carrera, retirarme tranquilo. Me he sentido muy bien tratado por todos, por compañeros y medios de comunicación. Ha sido un viaje muy bonito".

Rafael Nadal (i), homenajeado por el Comité Olímpico Español. / EFE/Chema Moya

También estuvieron presentes el multimedallista David Cal y la campeona mundial de waterpolo Jennifer Pareja, que habló por su final como deportista profesional. "Quiero darle las gracias. Hay mucha gente que mató a Rafa en la última etapa, le quiero preguntar si sintió miedo de no volver".

"El agradecimiento es infinito"

"Todos los deportistas tenemos dudas. Pero las dudas son buenas. Nos hacen levantarnos. Generan la incerteza. Es cierto que he tenido más parones en mi carrera que otros. Los he sufrido, pero yo creo que siempre mantuve la ilusión y la confianza en que las cosas iban a mejorar. Estos momentos de complicaciones, de dificultad, me han hecho disfrutar especialmente de los momentos bonitos".

"Ninguna queja, sino que todo lo contrario. He sentido el cariño de tanta y tanta gente que la satisfacción y el agradecimiento es infinito", respondió Nadal, que también intercambió pareceres con la judoca Isabel Fernández, oro en Sídney 2000, y un paisano de Rafa, el mallorquín Marcus Cooper, también oro, pero en Río 2016, ambos abanderados, en Atenas 2004 y en París 2024, respectivamente.

"El que lo da todo en el deporte, no le gusta decir adiós. Ahora, tendrá muchos proyectos relacionados con el mundo del deporte. Tiene que disfrutar de la familia, porque cuando estás en la alta competición es cierto que la dejas un poco al lado", le dijo la primera. "Nadal deja una enseñanza de valores. Hablamos de que es sobrehumano, pero yo creo que ha llevado lo humano al 100%. Ha llegado arriba, pero aún tiene más mérito mantenerse. Es una inspiración para todas las personas. Es una persona maravillosa, no solo un deportista maravilloso", aseguró Cooper, que preguntó al manacorí por el éxito.

"Para mí, la definición de éxito es intentar acercarte lo máximo posible a tu máximo. Ganar o perder es un cúmulo de circunstancias. El mayor éxito es tener la satisfacción personal de haberte esforzado para intentar conseguir tus objetivos. Luego, puede haber gente que te supere, pero ya encontrarás el éxito de otra forma", resumió Nadal, que se sintió agasajado por una sala que acabó rendida, como tantas veces, a su figura. "Muchísimas gracias a todos. Me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros esta mañana. Sinceramente he sentido el cariño de la gente durante estos años. El agradecimiento es infinito", añadió el bicampeón olímpico.