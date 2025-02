Turno para Montse Tomé en el juicio contra Rubiales: la sucesora de Vilda que tiene claro lo que quiere "dentro y fuera" de la selección

Este lunes llega el turno de la seleccionadora nacional de fútbol femenino, Monstserrat 'Montse' Tomé, para declarar ante el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto. Tomé responderá a las preguntas del magistrado, Fiscalía y defensa el mismo día que Salvador Losa -- conseller de Deportes balear -- y Susana Rodríguez, estos dos últimos propuestos por Rubén Rivera, responsable de marketing de la selección en el momento de los hechos.

Tomé justifica hoy a petición de Rubiales y el propio Rivera, con el fin de dar explicaciones sobre las presuntas presiones que podría haber sufrido por parte de empleados o directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para no convocar a Hermoso en su primera convocatoria como responsable del equipo. Durante la instrucción, Tomé negó cualquier tipo de coacción, y atribuyó la ausencia de la futbolista a una decisión personal.

Montse Tomé, más señalada que nunca durante el juicio a Rubiales

Lo cierto es que no están siendo días fáciles para la seleccionadora. Durante los interrogatorios de esta semana, varias jugadoras se refirieron a esta no convocatoria de Jenni Hermoso de cara a los primeros partidos de clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Tomé alegó entonces que lo único que pretendía con aquella medida era "proteger" a la futbolista del ruido mediático que había en torno al combinado nacional.

La propia Hermoso publicó un comunicado en el que se preguntaba "de qué" debía protegerla Tomé. Comunicado en el que no dudó en señalar directamente a la entrenadora. "Tenemos muy claro que es una estrategia de división y manipulación", subrayó. Ahora, en la vista oral, jugadoras como Misa Rodríguez, Irene Paredes o Alexia Putellas han calificado esta decisión de "incomprensible". "No me pareció del todo correcto porque el motivo era 'protegerla'. Era algo que ella no había provocado. Privarla de hacer su trabajo era, cuanto menos, un poco injusto", opinó la dos veces ganadora del Balón de Oro este jueves. Otra jugadora histórica del equipo nacional, Verónica Boquete, definió así la decisión de la entrenadora: "Déjà vú".

El reto de continuar una senda ganadora

Tomé, que ejercía de segunda de Jorge Vilda, tomó las riendas de la selección en medio de una dinámica deportiva ganadora, justo después de que España se alzase campeona del mundo den Sídney. Con ella a los mandos los éxitos deportivos no cesaron: España volvió a proclamarse campeona en la primera edición de la Nations League femenina en una gran final contra Francia.

Pero la relación de Tomé con el fútbol, obviamente, se remonta a mucho más atrás. Fue futbolista profesional hasta el año 2012, pasando por equipos como el Oviedo Moderno, el Levante o el Barcelona. Con el club valenciano fue campeona de liga en la temporada 2007/2008, y llegó a vestir la camiseta nacional en cuatro ocasiones. Más adelante, en 2018, comenzó su etapa como entrenadora, formando parte de varios equipos técnicos de la RFEF tanto en categorías inferiores como en la absoluta.

Celebración de la selección española tras ganar la Liga de Naciones Femenina / Kiko Huesca

Tomé busca mejorar el "compañerismo" en la selección

Sus inicios como líder de la selección no fueron fáciles. Nada más aterrizar, las futbolistas que habían participado en el Mundial se negaron a competir hasta que hubiese garantías de que la RFEF era "un entorno seguro" para ellas. Finalmente, tas la intermediación del Consejo Superior de Deportes (CSD) las aguas fueron calmándose, cumpliéndose el objetivo de clasificar a la Eurocopa 2025 y logrando la victoria en la Nations League.

La última polémica se dio el pasado mes de noviembre. Tras el varapalo de la eliminacion en los Juegos, Tomé dejó fuera de la convocatoria a jugadoras de peso como Irene Paredes, Misa Rodríguez o la propia Jenni Hermoso. La entrenadora explicó su decisión siendo muy incisiva en que tiene "muy claro" lo que el equipo necesita "dentro y fuera" del terreno de juego. "No quiero decir que esas jugadoras no hayan cumplido (…) Simplemente, tengo claro cómo quiero que sea la selección dentro y fuera del campo. Insisto mucho en dentro y fuera del campo, y lo que tiene que ser la convivencia en la selección. Esa colaboración, ese compañerismo, ese sabe estar", destacó.