La polémica arbitral en Turquía va más allá: el rival del Galatasaray se va del campo tras un penalti en contra que marcó Morata

En un fin de semana en el que la polémica arbitral era un tema candente por el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, todos los focos recaen sobre el Adana Demirspor, colista de la Superliga turca. El Adana se midió al Galatasaray en la jornada 23 del campeonato, en un partido que nunca llegó a terminar. El colista de la Superliga abandonó el encuentro en el minuto 34, tras considerar que el equipo arbitral favoreció deliberadamente al Galatasaray. Los hechos tuvieron lugar en el minuto 12 de partido, pero el Adana Demirspor abandonó el césped unos minutos después con el 1-0 en el marcador.

El delantero español Álvaro Morata fue el encargado de transformar la pena máxima que desató la polémica. El colegiado Oguzhan Çakir no dudó en señalar penalti tras ver como Dries Mertens, exjugador del Nápoles, se dejaba caer en el área del conjunto visitante. La indignación del conjunto que ocupa la última posición de la clasificación fue inmediata, los jugadores encimaron al árbitro en el momento que tomó la decisión, pero no había vuelta atrás.

Una vez pasada la media hora del encuentro, el técnico del Adana Demirspor, Mustafa Alper Avci, decidió retirar a sus pupilos del campo, como muestra de indignación ante el arbitraje sufrido en el partido. El entrenador de los visitantes aprovechó la lesión de uno de sus jugadores, Yusu Barasi, para sacar del campo a sus futbolistas. El técnico contactó con los capitanes para transmitir la decisión definitiva de abandonar el césped del estadio del Galatasaray. Metin Kormkaz, directivo del club, dejó claro tras el partido que "la reacción no es contra el Galatasaray, sino contra el sistema de arbitraje".

La competición aún no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que den por perdido el encuentro al Adana Demirspor por 3-0. Habrá que esperar para ver si la Federación turca de fútbol toma alguna medida más ante una situación, prácticamente, inédita en el fútbol profesional.

El Galatasaray se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. "Nuestro rival, Adana Demirspor, último clasificado con 5 puntos y un 'golaverage' de -31, opta por abandonar el partido", escribió con regocijo la cuenta oficial del club que lidera la liga turca. Pese a ello, los jugadores intentaron convencer al club visitante, pero la decisión de abandonar el campo ya estaba tomada.

Más leña al fuego en el fútbol turco

Desde su llegada al fútbol turco, José Mourinho ha sido noticia en numerosas ocasiones por sus protestas ante el arbitraje sufrido. El técnico portugués ha denunciado públicamente supuestos arbitrajes en favor del Galatasaray. "En la Copa del Mundo de Balonmano que terminó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó las semifinales de forma brillante y quiero felicitarles por ese logro y por el impacto que van a conseguir en la juventud de nuestro país", publicó Mourinho en redes, adjuntando una foto en la que se puede ver como Davinson Sánchez tocaba el balón con la mano.

Jose Mourinho, entrenador del Fenerbahce. / TOLGA BOZOGLU

La gran rajada de 'The Special One' llegó a comienzo de año. El portugués criticó todo lo que rodea al sistema arbitral y a la competición turca. "Lo único que puedo decir que después de 25 años como entrenador, y 35 en fútbol, 10 como ayudante, nunca he visto nada parecido a esto. Tiene una dimensión que va más allá de lo comprensible", afirmó José Mourinho.