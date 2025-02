Caso Rubiales, siga el juicio en directo | Declara como testigo Montse Tomé, seleccionadora femenina

La declaración de Ana Ecube

"Le dije a Rubén que Jenni no iba a hablar con Albert Luque; y hablé con él. El tono fue amigable. Le dije que no iba a bajar a hablar con él. Me dijo que venía en calidad de amigo. Me dijo que no venía de parte de la federación, venía como amigo. Le dije que tenía que entender que tenía que respetar su espacio"

"Durante la conversación le dije que estábamos aquí por su culpa. Le dije que estaban muy nerviosos porque si caía Rubiales, todos iban a caer Me dijo que si colaborábamos tendrían un trato preferencial hacia nosotras. Me guardé su teléfono. Pero no tenía intención de escribirle. Quería ganar tiempo. Volver a Madrid porque el entorno en Ibiza era bastante hostil".