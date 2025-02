Crónica reposada del Seis Naciones (2ª jornada): A Francia se le fue de las manos

Me preguntaba un lector con el que cruzo mensajes en redes habitualmente qué me había empujado a advertir antes del Inglaterra-Francia que los primeros podían ganar si eran un mar de dudas mientras los segundos desplegaban un rugby exuberante. La realidad es que cuando uno analiza un partido de este tipo en la previa, comienza por el detalle para luego tomar distancia y ganar perspectiva. Y eso se adereza con el instinto, ese olfato que muchas veces desdice a la razón, pero al que respaldan 40 años viendo y jugando al rugby. Porque si algo hemos aprendido en este deporte es que 1+1 no siempre suma dos.

Sudáfrica nos enseñó que Francia sufre delante. No son buenos encajadores y tiene una cabeza frágil. ‘La generación meliflua’ hemos convenido en llamarla en los diálogos cruzados en Twitter entre algunos clásicos ovales. Sabiendo que los de Galthie fragua su despliegue en el sometimiento previo de la delantera rival a partir de una frecuencia salvaje de cargas de sus ‘gordos’, parecía obvio que ante Inglaterra sufrirían abajo. Porque los de la rosa llevan el contacto en su ADN. Pegan duro y, especialmente, son muy buenos fajadores. Y las sospechas se confirmaron rápido. Vimos cómo Francia alteró su plan alejando a los portadores de los rucks y levantó más rápido que de costumbre la almendra. Mientras su pack tuvo piernas y pulmones, Dupont dispuso de pelotas limpias para desplegar la línea. Hubo dos detalles llamativos. Primero, Antoine se saltó a Jalibert en el despliegue varias veces. Segundo, Bielle-Biarrey y Penaud jugaron cerca asociándose porque Marcus Smith no es un zaguero de garantías defensivas, por lo que jugaban sin segunda cortina atrás. Dos ensayos llegaron así.

Francia generó desequilibrio por fuera, pero iba demasiado acelerada y se les cayeron de las manos tres o cuatro ensayos. Esto lo suelen producirse las prisas o el miedo al sartenazo del placador. Y diría que tenía más que ver con lo segundo, porque los backs ingleses no se rindieron ni cuando eran superados en carrera. Además, ocurrió algo fundamental en el desarrollo del partido: Inglaterra posó ensayos en sus dos primeras visitas. Uno de salida de melé que acabó afuera y otro en una estampida liderada por Fin Smith tras recuperar una pelota. La defensa temblaba tras cada percusión inglesa. Y pese a ir por abajo por los golpes de Ramos, los de Borthwick llegaron a la hora de partido con vida. Y en ese momento, cuando ya no te queda oxígeno en los pulmones ni fuerza en las piernas y tiras de lactato y de terquedad, es cuando Inglaterra es más peligrosa. Twickers entonaba el ‘Swing Long, Sweet Chariot’ cuando Freeman cazó el Up&Under de Fin Smith, a quien su compañero Alex Mitchell alimentaba en la bisagra. Tres Saints lideraban la ofensiva inglesa. El ensayo final de Daly era un epílogo perfecto, pero fue el posado de Baxter, tras una carga feroz, el que terminó de hacer pedazos la defensa de papel de Francia y su cabeza.

Si había un equipo que podía hacer daño a los del gallo era esta Inglaterra que no es favorita ni candidata, pero es especialista en arruinar expectativas. Irlanda se frotaba las manos viendo el estrépito de los de Galthie, que ofreció un diagnóstico en sala de prensa que confirmó el terror de los suyos a combatir en los puntos de contacto: “Necesitamos más consistencia en espacios abiertos y tal vez no necesitábamos anotar inmediatamente, sino tal vez esperar un ruck más”. Pero cada ante Inglaterra es otra visita al infierno.

Italia y la deriva galesa

Italia se enfrentaba a una estadística curiosa. Nunca había ganado un partido del Seis Naciones en la segunda jornada. Por lo que fuera a los azzurri se le atragantaba. Y el sábado abría la jornada ante una Gales muy necesitada. Los dragones han perdido sus rasgos identitarios, lo cual es mucho decir en un país que dominó el torneo a sus anchas. No hay una pizca de talento en los de Gatland, que por no tener no tienen ni apertura, lo que convierte a Tomos Williams en la reserva espiritual del equipo. El asunto es que no se vislumbra un plan de juego, unas células de delanteras, alguna segunda cortina de los tres cuartos en ataque… Y enfrente Italia hizo lo mejor que puedes hacer en estos casos, entregarle una pistola y sentarse a la espera de que se disparen en el pie. Quesada, que sabe mucho por viejo y por diablo, ordenó no jugar ni una pelota en su campo. Así que Allan y compañía no se ahorraron ni una patada. Además, en la primera melé en campo rival, Italia, conocedora de la debilidad de la primera línea galesa, apretó. Fischetti selló a Thomas retorciendo al pack británico y los azzurri saltaron por ese lado donde Garbisi ganó la ventaja y pateó para que llegase Capuozzo a posar el ensayo. Después se limitó a entregar la pelota a Gales y a lucir su defensa poderosa que fue rascando golpe a golpe y desangró a los de Gatland, que huelen a madera.

La sudafricanización de Irlanda

El partido de Edimburgo confirmó que a Escocia la ha mirado un tuerto. A la baja de Tuipulotu se sumó un cabezazo en el minuto 21 entre Finn Russell y Darcy Graham, jugadores capitales de los del cardo, que terminó con el segundo en el hospital y el primero en el banquillo. Fue un shock para los escoceses. Hay que decir, desde el respeto, que la baja de Tuipulotu ha obligado a Escocia a llevar la pelota a las alas, con Van der Merwe y Graham, sus jugadores más desequilibrantes, convirtiendo los partidos en muy divertidos. A ellos se suma un Kinghorn al que ha sentado bien Toulouse. Pero enfrente estaba la 'sudafricanizada' Irlanda que siendo menos vistosa es más consistente. Y penaliza los errores rivales, lo que le permitió ponerse 0-19 con un Lowe que va camino de convertirse en el jugador del torneo. Hubo un rato muy divertido cuando Escocia se lió la manta a la cabeza y desordenó el partido gracias a la electricidad de Ben White. Resultó insuficiente a los caledonios, que ya saben que este año tampoco será. Pero si Edimburgo era un destino recomendable por el entorno, ahora lo es mucho más con la lúdica propuesta de los de Murrayfield.

España, al Mundial

Y me dejarán concluir esta crónica reposada felicitando a todo el rugby español por la clasificación para el Mundial. Sin embargo, comparto con ustedes el sabor agridulce que me embarga en este día, el mismo que tengo desde aquella tarde en la que fuimos a Bruselas a festejar y volvimos con el alma encogida. O en aquella rueda de prensa en Madrid en la que el llanto impidió seguir hablando a Fernando López, capitán de los Leones a los que les robaron su Mundial por un pasaporte falsificado que la Federación dio por bueno. Ha quedado mucha gente en la cuneta, jugadores, entrenadores y periodistas que se jugaron su dinero. Las únicas ausencias que celebramos es la de aquellos dirigentes federativos que nos robaron el Mundial de Francia, porque ese sí habría transformado el rugby español con viajes multitudinarios al país vecino de aficionados y periodistas para contarlo. En 2027 España jugará en la Copa del mundo de Australia, lugar en la otra punta del globo donde será complicado que algún periodista acuda para dar visibilidad a un deporte que sigue sin interesar a patrocinadores, lectores y espectadores. Seguiremos luchando para que esto cambie, pero les confesaré que servidor no es optimista. Ojalá me equivoque esta vez. ¡Felicidades a todos!