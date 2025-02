Suiza-España: Los Leones cerrarán un ciclo y abrirán una nueva era clasificándose para el Mundial

Mañana por fin entregarán el testigo. Hace 26 años fueron los primeros españoles en pisar la fase final de un Mundial y este domingo darán el relevo a otro grupo que volverá a lucir el león en su pecho en una Copa del Mundo. En 1999 España viajó a las islas británicas con un equipo formado por Jordi Camps, José Ignacio Zapatero, Víctor Torres, Luis Javier Martínez, Fernando de la Calle, Diego Zarzosa, José Miguel Villau, Steve Tuineau, Sergio Souto, Albert Malo, Carlos Souto, Oscar Astarloa, José Díaz, Agustín Malet y Alfonso Mata, en delantera. Y como tres cuartos, Aratz Gallastegui, Jaime Alonso, Andrei Kovalenco, Aitor Etxeberría, Alvar Enciso, Fernando Díez, Rafael Bastide Gutiérrez, Alberto Socias, Sebastien Loubsens, Oriol Ripol, Antonio Socias, José Ignacio Inchausti, Miguel Ángel Frechilla, Ferran Velazco y Fran Puertas. Jugaron tres partidos, ante Uruguay (15-27) en Galashiels, en los Borders escoceses, ante Sudáfrica un honroso (3-47) en Murrayfield, y en el mismo estadio un digno (0-48) con Escocia.

España, ante de unos de los partidos del Mundial 99 en Murrayfield, en Edimburgo / FER

Su capitán, Albert Malo, recuerda que “tuvimos mala suerte al enfrentarnos a Uruguay en el primer partido porque nos pilló sin rodaje. Si ese partido lo hubiésemos jugado en segundo o tercer lugar, habríamos tenido opciones de haberlo ganado porque el equipo fue aumentando su competitividad con el paso de los partidos”. Mucho se escribió en los periódicos sudafricanos sobre la paliza que los springboks darían a los Leones. Lo recuerda el benjamín, el talonador vallisoletano Diego Zarzosa: “En los días previos leímos que querían superar el récord del Mundial, que lo consiguieron los All Blacks en el 95 ante Japón (145-17). Pero llegó el partido y dimos la cara. De hecho, hasta pudimos adelantarnos con un ensayo si Tiki hubiese cazado una patada que estuvo a punto de pillar. Salimos con la cabeza alta del aquel Mundial, aunque tuvimos el sinsabor de no ganar a Uruguay en el debut”.

Hoy los ‘pioneros’ como se les conoce en el mundo del rugby nacional, pasarán el testigo a los actuales internacionales. “Confiamos en que el homenaje en Zorrilla, antes del partido ante Fiyi, sea el último que recibimos porque los Leones se meten en el Mundial y nosotros pasamos definitivamente a la historia”, me confesaba Malo con cierto alivio paseando por las calles de Valladolid.

Este domingo España en la localidad de Yverdon les Bains, España se mide a Suiza en un desequilibrado duelo que acabará en un triunfo cómodo, si no sonrojante, de los de Bouza. Georgia ganó (110-0) a los helvéticos la semana pasada, así que el plan del técnico para mantener a todos conectados y huir de la euforia ha sido focalizarse en el objetivo de ser primeros de grupo. Para eso deben ganar a Suiza, lo cual les convertirá automáticamente en selección mundialista en 2027, y luego jugarse el liderato con Georgia en Madrid. Para entonces los dos equipos estarán clasificados para Australia y dependerá de las convocatorias de unos y otros las ganas que le pongan de ser primeros.

Nadie podía imaginar un camino tan sencillo para sellar este billete mundialista. Países Bajos y Suiza no son rivales de entidad y, por supuesto, nada comparables a Georgia, Rumanía, Portugal o Rusia en la última década con las que los Leones se han partido la cara. Fernando López, capitán de los Leones en el anterior ciclo mundialista, ese que se ganó la clasificación con aquel ensayo de Ovejero en Rusia y la victoria en Madrid ante Portugal, fue testigo en el Central del triunfo sobre los neerlandeses. Su amargura por no cumplir el sueño de pisar un Mundial no le impide alegrarse “por estos compañeros que lo están haciendo muy bien. Hay un gran ambiente en el grupo y se merecen estar en el Mundial”.

Por Kawa, por los de Bruselas y por los de 2023

Alvar Gimeno, otro de los que se quedó con la miel en los labios en 2023, colgó una camiseta en el vestuario antes del partido con Holanda con el nombre de sus compañeros de hace cuatro años. La puso junto a la que nunca falta, la de Kawa, que falleció en Ámsterdam al precipitarse desde un tejado. Joel Merkler, que estaba esa tarde con él en el infausto momento, es hoy uno de los líderes del equipo, además del jugador con más resonancia mediática. El pasado domingo volvió a jugar con España, algo que llevaba más de un año sin hacer por sus compromisos con Stade Toulousain. De hecho, desde entonces hasta ahora ha engordado su palmarés ganando una Champions y un Top-14, la liga francesa, la de mayor nivel del planeta.

Mañana se cerrará el círculo, se sacarán muchas espinas y se cumplirá un sueño para el que han trabajado muchas generaciones de jugadores. Pero es cierto que las dos precedentes, la que fue eliminada en Bruselas en 2018 y a la que se impidió ir a Francia por la “negligencia continuada” de una Federación que presentó un pasaporte falsificado, son las que más se han merecido lograrlo. Por eso esta clasificación tendrá más de justicia poética que de épica. Por Kawa, que no pudo debutar oficialmente, por Fernando López y sus compañeros, y por Marco Pinto y los suyos, que aquella tarde de marzo de 2018 en Little Heysel sufrieron la actuación más bochornosa de un árbitro que se recuerda en el rugby. Heridas que siguen abiertas y que mañana la muchachada de Bouza cerrará definitivamente inaugurando una nueva era para el rugby español.