Ni el VAR desatasca un derbi entre Real Madrid y Atlético que ganó el Barça

Suele ocurrir que cuantas más expectativas hay en los derbis, menos fútbol ofrecen. Y este en el que estaba en juego el liderato liguero dejó un sabor amargo en ambos equipos porque ambos acariciaron el triunfo en algún momento del partido, aunque el verdadero protagonista fue el VAR, quien desatascó el choque con un penalti de esos que nunca se han señalado. El derbi deja los brochazos de Julián Álvarez y Mbappé, las nuevas estrellas de una Liga en cuya pelea por el título se meterá el Barça si gana mañana al Sevilla.

Hacía tiempo que no amanecía un derbi tan picante. Simeone inauguró las hostilidades recordando que el Madrid lleva 120 años “haciéndolo”, por aquel penalti al Celta que se fue al limbo en Copa. Y luego el comunicado madridista tras Cornellà provocó un incendio que el Atleti ha alimentado convenientemente con gasolina y sorna desde sus redes sociales esta semana. Sin embargo, tras el ruido emergía un partido descomunal con el liderato de Liga en juego y un Atlético mayúsculo pisando el Bernabéu. Los primeros minutos presentaron a un Atlético más trabajado y coral, lo que les permitía ganar segundas jugadas y jugar en los enormes vacíos que deja un Madrid que vive esperando la aparición de sus estrellas. De Paul se movía a sus anchas porque Carletto montó un doble pivote inocuo con Ceballos y un Valverde más pendiente de maquillar la fragilidad de Lucas que de hacer de pivote. Al ver cómo se pertrechaban con Tchouameni y Asencio atrás, Simeone pidió pelotas tensas y evitar errores, pues de eso vive este Madrid.

El VAR 'anima' el derbi

Pasaba de la media hora de un derbi ramplón cuando en un balón sin aparente peligro transitó por el área, donde Tchouameni pisó a Lino después de que la pelota hubiese superado su posición. El VAR llamó a Soto Grado, que vio la jugada en el monitor y no pudo pitar otra cosa que penalti, al ver que existía el pisotón. Un penalti de este neofútbol que han inventado en una jugada de aspecto y relevancia intrascendente. Julián Álvarez tomó el balón y con enorme frialdad picó a lo panenka el esférico por el centro mientras Courtois volaba a su izquierda. El Bernabéu estalló en colera: “¡Corrupción, en la Federación!”. Coartada perfecta para alimentar el relato victimista del comunicado de los blancos y para disparar la épica en la que tan cómodo se encuentran los de Ancelotti.

En el lado blanco el partido confirmó, de cara a Manchester, que Ceballos sin balón resta todo lo que suma con él, y que la generosidad de Lucas Vázquez es inversamente proporcional a su solvencia defensiva. Mientras en ataque Vinicius y Mbappé estaban desaparecidos, Jude corría de forma 'tribunera' y Rodrygo era el único que generaba cierta sensación de peligro. El Madrid no pagaba la entrada. Enfrente el 'autobús`rojiblanco estaba perfectamente aparcado, mientras De Paul se relacionaba mejor con el balón que Bellingham y arriba se quedaron a un paso de hacer un destrozo mayor a l a defensa merengue.

El Madrid, en trance

La segunda parte, sin embargo, comenzó de manera muy diferente. En la enésima percusión de Rodrygo, el brasileño ganó la línea y la puso atrás, donde apareció Bellingham para rematar un balón que rechazó Giménez y que Mbappé remachó a la red. Tablas que pudieron romperse apenas 30 segundos después, cuando Vinicius emuló a Rodrygo y llegó al fondo para servir un centro que Bellingham cabeceó al larguero. El Real Madrid había entrado en trance y ahí es donde es verdaderamente peligroso. Las gradas se encendieron, Vinicius se activó y Bellingham volvió a merodear en cada centro al área de Oblak. Pero Simeone supo enfriarlo y agazapar a los suyos ante el asedio blanco, que ahora sí eran un equipo mucho más agresivo que en la primera mitad.

El Madrid llevó el derbi al área rival, donde Oblak se fue haciendo cada vez más grande mientras los rojiblancos explotaban la espalda de Fran Garcia y las subidas de un Nahuel Molina al que Vinicius no acompañó en ninguna ocasión. Nada hacía presagiar que el marcador terminase con las tablas que indicaba porque el paso adelante de los de Ancelotti provocó que pasasen cosas. El Atlético se aferraba a un Julián Álvarez que no se esconde y a las llegadas de un Griezmann que ya tiene que dosificarse. Renovó el mediocampo Ancelotti con Modric y Camavinga al tiempo que Cholo se rearmaba con el hacha vikingo de Sorloth y el puñal de Correa. Y los últimos minutos se jugaron con incertidumbre en ambas áreas. Pero el resultado no se movió y el derbi, que deja líder al Real Madrid, pasará a la historia por otro penalti de VAR que alimenta la tesis de Florentino. Y quien realmente salió ganando fue el Barça, que si gana al Sevilla se colocará a dos puntos de los blancos y uno de los colchoneros.