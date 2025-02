Miguel Pelayo, el entrenador ‘anti gimnasio’, sobre hacer abdominales: “No funcionan para perder barriga"

Para Miguel Pelayo, "la clave es ser dueño de tu alimentación, no esclavo de una dieta". Es solo una de los múltiples verdades ocultas tanto del ejercicio diario como también de la pérdida de grasa que puede dar el que se denomina 'Entrenador Antigimnasio'. Líder de un proyecto para ayudar sobre todo a mujeres ocupadas a conseguir su objetivo de rendimiento físico y adelgazar, empezó a entrenar en el 2012. Con 36 años es licenciado en CCAFyD y ha tratado con clientes de gran fama como Álvaro Soler, Sofía Ellar o Julia Medina. Sus redes sociales son su herramienta de divulgación favorita, en donde profundiza para esclarecer todo lo posible acerca de un mundo en donde "es interesante la cantidad de bulos que nos hemos creído y aún hay mucho que desmitificar".

Así es el plan Antigimnasio de Miguel Pelayo para adelgazar

¿Te consideras un influencer? ¿Cual crees que es el papel de estas figuras en la percepción social del peso y cual deberia ser? ¿Lo normalizan, lo estigmatizan, un punto intermedio…?

Nunca me he considerado un influencer. Al menos como el concepto que se entiende actualmente. Simplemente trato de compartir mis conocimientos como entrenador y experto en la pérdida de peso. Ayudar a las máximas mujeres que pueda a vivir más plenas, sintinéndose orgullosas, diferentes y capaces de todo lo que se propongan, orgullosas de su transformación. Saliendo de tantos bucles y trampas hacia las que la sociedad nos ha ido empujando.

El papel del influencer en estos casos es difícil de abordar de forma general. Pero para mí lo adecuado es encontrar el equilibrio. Aceptarnos y querer mejorar sin conformarnos con lo que no nos gusta, pero sin juzgar. El papel es el de ayudar a las personas que tienen obesidad y no hacerlas sentir mal.

Hiciste una ‘secuencia de 21 mitos’ en tus redes… ¿Cuales son para ti los mas extendidos en la sociedad respecto a la perdida de peso?

Sí, es interesante la cantidad de bulos que nos hemos creído… y aún hay mucho que desmitificar. Algunos de los más extendidos son los que hacen referencia a lo siguiente:

1) Hay que hacer dieta estricta y pasar hambre. Por norma pensamos que debemos comer menos para perder peso. Y no, muchas veces se trata de comer mejor. Cuando haces esto, de repente te das cuenta de que no pasas ni hambre, que tu cuerpo no necesita más y tienes hasta más energía. Para lograr perder peso en el tiempo no puedes pasar hambre.

2) Buscar perder grasa localizada. Seguramente a los lectores les suene eso de hacer abdominales para perder la barriga, pues bien, eso no funciona, por más que pensemos que sí. Lo que realmente va a funcionar es el entrenamiento de fuerza, metabólico combinado con un aumento del movimiento, ya sea cardiovascular o en el día a día (NEAT), sumado a un buen descanso y esa buena alimentación.

¿Que es el ‘plan antigimnasio’ y si crees que es mas difícil perder peso en mujeres que en hombres?

El 'Plan Antigimnasio' es el programa en el que acompaño a mis clientes, la mayoría mujeres que son madres, con poco tiempo y que quieren perder peso, a lograr su cambio físico y de salud adaptado a cada individuo. La mujer a nivel hormonal, sufre muchos más cambios y más estrés que el hombre, por eso puede tener mayor dificultad en según que situaciones.

Ejercicio y buena alimentación, claves para perder peso

¿Los mejores ejercicios para perder peso? ¿Cuál es el que mas te gusta y por qué?

Lo importante es la combinación adecuada de entrenamiento de fuerza y metabólico. En los que la musculatura se mejore y se mantenga, mientras generamos un gasto calórico elevado.

Los mejores ejercicios son los globales, aquellos que combinan movimientos y no se centran en músculos aislados. Sentadillas, zancadas, flexiones, thrusters, burpees… todo eso son buenos ejemplos… pero lo más importante, y esto no suelen decirlo muchos entrenadores, es la intensidad con la que se ejecutan dichos ejercicios.

Un hábito que utilizes y que recomiendes para tener una mejor forma fisica y salud

El ayuno intermitente. Me ha ayudado especialmente con mi salud y con mi manera de relacionarme con la comida. Siendo capaz de mejorar mi flexibilidad metabólica (o la capacidad de usar mi uso de la grasa como fuente de energía), productividad, energía…

Si tuviera que recomendar otro sería el caminar. Tan básico, pero tan importante a la vez. La velocidad con la que camina una persona está directamente relacionada con su índice de mortalidad. A mayor velocidad menor riesgo. Buscar cualquier excusa para caminar es un hábito magnífico.

¿Por qué crees que siendo conscientes la mayoria de los alimentos que nos hacen engordar, ignoramos las consecuencias de una mala alimentación?

Porque esos alimentos nocivos son adictivos. Están preparados para atraparnos. De la misma manera que las redes sociales están preparados para absorbernos y aunque sabes que no deberías tirarte horas revisando Instagram o Tiktok lo acabas haciendo. Nuestro cerebro es esclavo de estas circunstancias, por eso generar consciencia y ponérnoslo lo más fácil posible es fundamental.

Los hábitos que recomienda el entrenador para perder peso

¿Cómo afecta el factor mental, sueño o el estres, al proceso de perdida de peso?

Principalmente afecta a nivel hormonal, por varios aspectos. Un mal hábito de sueño afecta a la grelina, la (hormona del hambre) y a la leptina (hormona de la saciedad), lo que nos lleva a comer más de forma automática. Por otro lado desajusta el cortisol, la hormona del estrés, lo que favorece el almacenamiento de grasa.

Y lo principal… si no descansas bien, no tienes el cuerpo y la mente óptimos para el movimiento. Sin un buen descanso no hay energía, sin energía no hay movimiento, sin movimiento será imposible nuestro objetivo.

¿Es recomendable seguir dietas populares? Keto, Paleo etc.

Siempre digo que todas las dietas ayudan a perder peso, pero ninguna funciona. Cualquier dieta te va a hacer perder peso, siempre y cuando tenga sentido científico. Ahora bien, la cuestión no es si esa dieta me va a hacer adelgazar, sino si voy a ser capaz de mantener esa dieta durante el resto de mi vida.

Cada uno debe buscar la alimentación que quiere llevar acorde a su cuerpo, salud, objetivos. En lugar de probar nuevas dietas, es más importante aprender a comer de forma equilibrada. La clave es ser dueño de tu alimentación, no esclavo de una dieta.

¿Cuáles son las señales que indican que una persona esta perdiendo peso, pero de forma saludable?

Para mí las señales son cómo lo está haciendo. No tanto en sí los resultados, que vienen determinados por cada persona. El enfoque siempre a largo plazo y aplicar los métodos ayudan a acelerar el proceso sin perder de vista lo importante, que es ser capaz de mantenerlos y seguir progresando.