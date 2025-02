Ancelotti: "Tebas puede estar tranquilo, el Real Madrid no ha perdido la cabeza, pero nadie está contento con el sistema"

La rueda de prensa previa al Real Madrid - Atlético de Carlo Ancelotti podría ser fácilmente la posterior. Hace tiempo que el guion de los derbis madrileños ha dejado de ser capitular para convertirse en una historia interminable. Por los intercambios de ambos equipos, sobre todo en el caso rojiblanco, parece que este duelo nunca ha dejado de jugarse. El calendario indica que el partido se juega a las 21:00 horas del sábado 8 en el Santiago Bernabéu, pero el tiempo de descuento del último 'derbi de los mecheros' se ha prolongado hasta el presente. Pancartas, tuits y, a pesar de todo, fútbol, con dos equipos separados por un solo punto en la clasificación, siendo líder el Real Madrid y segundo el Atlético.

Ancelotti: "El sistema (arbitral) no contenta a nadie"

La semana previa ha venido cargada de crítica arbitral por parte del club blanco, que emitió un duro comunicado contra el colectivo tras la entrada de Romero a Mbappé, que no conllevó la expulsión en una derrota que provocó el propio jugador del Espanyol. El Real Madrid utilizó palabras como "manipulación" o "adulteración" para referirse al sistema arbitral. "Es un tema que, antes de un partido tan importante no me gustaría tocar, pero Tebas puede quedarse tranquilo, porque nadie ha perdido la cabeza. Lo que ha pasado es, simplemente, una explicación de lo que ha pasado para intentar mejorar las cosas y cambiar el sistema", aseguró el técnico italiano.

Raquel Serrano

Para Ancelotti, el "sistema" no es del gusto del Real Madrid, pero tampoco del resto: "Es un sistema que, por lo que oigo, no contenta a nadie. Tanto en un sentido como en otro. El resto no está contento, porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid cuando el Real Madrid es el que quiere cambiarlo. Todos están en contra de esto. Me sorprende un poco, aunque me gustaría hablar de fútbol. Repito, Tebas debe estar tranquilo". Fue una declaración larga, pero única en el desarrollo polémico de la previa al derbi madrileño.

El preparador de Reggiolo dijo no haber visto los tuits del Atlético, "las redes sociales son invisibles". Al italiano le preguntaron si considera que el Real Madrid presiona a los árbitros: "No me consta, solo quiero cambiar el sistema". Sobre el mensaje de los 'colchoneros', con ironía, de acuerdo a la preparación del derbi, en el que acusaban a su rival de presionar a través de medios y personas afines para "preparar el partido", Ancelotti echó balones fuera: "¿Cómo preparo el partido? Pues los que jugaron en Copa hicieron recuperación, gimnasio y piscina. Hoy, algo táctico. Mañana vídeos y táctica. ¿La tele? (en relación a los vídeos de Real Madrid TV sobre los colegiados). Esta noche, pero para relajarnos un poco".

El Real Madrid no ha recibido los audios del VAR

Carletto confesó que la institución que entrena ha pedido los audios del VAR del partido contra el Espanyol. "No los hemos recibido. Desconozco por qué no los quieren dar. No vamos a hacer algo perverso", insistió el técnico, quien se reivindicó como "de la vieja generación, muy tecnológico, de bolígrafo y papel. Me gusta seguir aficionados en redes, pero solo en esto. A veces sacan argumentos o debates con poco sentido. Mi opinión personal es invisible. Si Fernando Burgos me saca una crítica es alguien que yo no veo ni conozco. Quien me critica, quiero verlo en la cara".

Esta reflexión tiene que ver con una pregunta hecha por el periodista de Onda Cero al que cita, en el que le pedía una reflexión sobre "una guerra de los árbitros" contra el Real Madrid. Es decir, Ancelotti, o su equipo, ve y analiza lo que pasa en el entorno digital, aunque él prefiera lo analógico. Y la conversación social que generan sus palabras también amplía el debate futbolístico, como la falta de rigor defensivo que el club madridista deberá tener para enfrentar al Atlético.

Raquel Serrano

"A veces ha faltado un poco de equilibrio, eso es cierto. Y alguno pensará que quitando a uno de arriba, se resuelve el problema. Pero no es así. El problema defensivo es de todos, incluidos los delanteros. Algo colectivo. Y muchos olvidan que hemos perdido a jugadores claves, como Carvajal o Militao. Y, pese a eso, estamos luchando en todas las competiciones", reivindicó Ancelotti. Desveló que Camavinga y Lucas Vázquez estarán disponibles para el derbi.

La "situación de emergencia" del Real Madrid

"Rüdiger y Alaba volverán pronto, pero que nadie olvide que hemos perdido defensas muy importantes en este tramo de la temporada. Ojalá pronto podamos recuperar la normalidad, porque a mí me gustaría que Tchouameni volviera a ser pivote, Alaba central, Carvajal lateral... Estamos manejando una emergencia. Y, como he dicho, no está todo arreglado, pero algunos resultados hemos sacado", explicó el italiano, quien sigue echando en falta el compromiso defensivo.

A él, como ya es sabido, lo que le gustan son los defensas "pesimistas". Es decir, aquellos que se ponen en lo peor para evitar males mayores. Su ejemplo paradigmático era Nacho, un activo que nunca fue valorado en toda su dimensión. "Yo creo que Raúl (Asencio) es pesimista por lo que tiene mucha poyección. Creo que Jacobo (Ramón) también... El único que era más optimista de lo normal era Militao, pero ahora estoy un poco más tranquilo", dijo en un tono más relajado, protegiendo a los canteranos.

En el mundo exterior, el Real Madrid puede elegir cómo afrontar los problemas, pero en el futuro directo, el del campo, solo queda ponerse a la defensiva, una actitud personal que no le gusta a Carletto, pero que se hace imprescindible en un contexto de ofensas cruzadas bajo el que existen hasta siete puntos: tres de la victoria, tres para ampliar o compensar distancias y el golaveraje particular. Y ahí, el sistema lo marcan los entrenadores, sin intermediarios ni televisiones.