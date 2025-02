El US Open, la FIFA, el Borussia Dortmund... El deporte cae rendido a la carrera de Montoya en 'La isla de las tentaciones'

De la 'Isla de las tentaciones al mundo'. Y más en concreto, al mundo del deporte en este caso. José Carlos Montoya, conocido como Montoya en la televisón y las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno viral en las redes que ha traspasado fronteras tras su participación en el reality de Telecinco. El sevillano, que además es aficionado del Betis y ya ha participado en un vídeo del club verdiblaco en sus redes sociales, es el concursante que más está dando que hablar tras ingresar junto a su pareja, Anita Williams, con quien llevaba menos de un año de relación y que le puso los cuernos con un veterano del programa, Manuel.

El caso es que su reacción al ver las imágenes de lo sucedido no dejaron indiferente a nadie. "¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!, los gritos de Montoya iban acompañados de una carrera propia de los mejores maratones, donde el participante quería visitar de inmediato a la que ya no era más su pareja. "¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", se tiraba sobre la arena. Anita recriminaba a Montoya "la escena" que estaba montando, mientras que el participante sollozaba cabreado sobre lo ocurrido. Sandra Barneda fue la encargada de pronunciar las palabras mágicas: "¡Montoya, por favor!". Esas que ahora están usando clubes e instituciones del fútbol y del deporte de todo el mundo en sus redes

Enseguida, las redes sociales de usuarios de todo el mundo empezaron a compartir la escena, incluso sin entender lo que decía. Ya cumula millones de visualizaciones en X (antes Twitter), Instagram y TikTok, lo que ha despertado el interés de muchos. Y los clubes e instituciones del fútbol y el deporte se han sumado al fenómeno viral, inventándose un nuevo genero en el que combinan las palabras de Sandra Barneda y Montoya con escenas de partidos.

MONTOYA POR FAVOR pic.twitter.com/uOeYI3ZDVP — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 6, 2025

MONTOYA POR FAVOR pic.twitter.com/aebMzXVg7b — US Open Tennis (@usopen) February 6, 2025

Equipos como el Ajax, PSG, el Borussia Dortmund, el Flamengo o el Eintracht de Fránkfurt iniciaron con sus tuits una serie a la que se han sumado todo tipos de disciplinas. La Federación de Atletismo, la Liga Endesa de baloncesto o el US Open de tenis, con un punto épico en el partido entre Casper Ruud y Monfils. Incluso la FIFA se ha sumado, con un vídeo en su canal oficial de Tiktok en el que Mbappé realiza una carrera mientras suenan los gritos del sevillano.

Por supuesto, en España tampoco ha pasado desapercibido. El Atlético de Madrid ha usado el formato para subir el suyo propio, con una carrera de Carrasco en el Metropolitano que acabó en gol hace dos años. Está claro que el carisma de Montoya ha triunfado al ritmo de frases como "Montoya va donde brilla" y "Montoya solo pasa una vez en tu vida", así como situaciones relacionadas con sus camisas y equipaje, han llevado a los usuarios de redes a copar las plataformas de memes y vídeos virales.