Turno para Alexia Putellas en el juicio contra Rubiales: la futbolista que se convirtió en icono mundial

Desde este pasado lunes el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, está siendo juzgado por el beso no consentido que dio a la futbolista de la selección española Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial 2023, celebrado en Sídney. Se le acusa de una presunta agresión sexual contra la jugadora, además de un presunto delito de coacciones a través de las cuales habría intentado que Hermoso dijese públicamente que los hechos investigados fueron consentidos.

Rubiales se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de cárcel por los delitos anteriormente mencionados. La Fiscalía, además, pide también un año y medio de prisión para Jorge Vilda, ex seleccionador nacional; Albert Luque, ex director deportivo de la selección masculina; y Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la RFEF; por participar en las presiones a la futbolista.

Alexia: una de las líderes del movimiento #SeAcabó

Tras la declaración de este miércoles como testigos de Chema Timón, exjefe de gabinete de Rubiales; Rafael del Amo, exvicepresidente de la RFEF; Rafael Hermoso, hermano de Jenni; Vitoriano Martín, amigo de la jugadora; y de 'Misa' Rodríguez, compañera en la selección; llega el turno este jueves para Alexia Putellas, la gran leyenda del fútbol femenino en España junto a Aitana Bonmatí.

Fue una de las líderes del movimiento #SeAcabó, una ola de indignación en redes sociales contra los abusos hacia la mujer en el deporte y, en concreto, contra el trato de la federación de fútbol hacia sus futbolistas. No obstante, se terminó extendiendo a los sectores de la comunicación o la música. Miles de mujeres clamaron contra las injusticias que han sufrido en sus carreras laborales por el hecho de ser mujeres.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Dos balones de oro y el espejo de miles de niñas: así es el cerebro del FC Barcelona

Alexia, de 30 años, es una centrocampista española que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona. Fichó por el club azulgrana en julio de 2012, después de destacar en el R.C.D. Espanyol y en el Levante U.D. Con el conjunto 'perico' debutó en Primera con tan sólo 15 años de edad.

Su debut en la selección se dio en 2013, con la que ha jugado tres mundiales, alzándose ganadora en el último de ellos. Con España también ganó el pasado año la Liga de Naciones.

Ha ganado 24 títulos con el Barça, con tres Champions en su palmarés. Individualmente, además, ha sido nombrada mejor centrocampista de Europa por la UEFA en 2021, premio UEFA a la mejor jugadora de Europa ese mismo año y Premio Globe Soccer Awards a la mejor jugadora del mundo, entre otros galardones. Pero sin duda, por encima de todos, destacan los dos Balones de Oro que obtuvo consecutivamente en 2021 y 2022.

Pese a haber sufrido lesiones graves, Alexia parece haber recuperado su nivel en los últimos meses. Su transformación en un icono global fue analizada en la docuserie Alexia, Labor Omnia Vincit. Este jueves comparecerá en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional junto a Irene Paredes, Laia Codina, Ana Ecube (amiga de Jenni Hermoso) y Javier Puyol (miembro del departamento de Compliance de la RFEF).