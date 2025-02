Las polémicas imágenes de Dani Alves entrenando en la Ciudad Deportiva del Barça

Dani Alves publicó un vídeo en sus redes sociales entrenando en la Ciudad Deportiva del Barça, provocando la sorpresa e incredulidad de todos. El exfutbolista aparece en uno de los campos de Sant Joan Despí, vestido con la equipación de entrenamiento del club azulgrana. El lateral publicó el vídeo acompañado de las siguientes palabras: "!!!No importa que digan; las grandes historias si escribe solo y Dios!!!". En el vídeo se puede observar al exjugador entrenándose, realizando un ejercicio de sprint sobre el césped de Can Barça. Desde el club, confirman a Sport que el vídeo no es actual y el exjugador no se encuentra en las instalaciones deportivas del Barça.

En poco más de un año, el futbolista pasó de regresar al club de su vida para ayudar al equipo en una situación de necesidad a ser acusado de agresión sexual a una mujer en una discoteca en diciembre de 2022, cuando ya no formaba parte de la entidad culé. En la actualidad, el exjugador se encuentra en libertad provisional, a la espera de que se resuelva el caso. Alves abonó la fianza de un millón de euros, además de perder su pasaporte español y brasileño para que impedirle abandonar el país.

El Barça niega que el vídeo sea actual

Las imágenes se han hecho virales en las redes y la afición del Barça no ha tardado en reaccionar a través de las mismas. Desde el momento de la publicación, el exfutbolista no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Tras los hechos acontecidos en la discoteca catalana, el futbolista publica este vídeo que puede dejar abiertas las puertas a volver al mundo del fútbol, cumpliendo las restricciones pertinentes que tiene en su pasaporte.

Alves, durante un partido con el Barça. / Ivan Terron

Por ello, fuentes cercanas al club blaugrana confirman a Sport que se trata de un vídeo grabado en otro momento y que el exfutbolista no se encuentra en estos momentos en la Ciudad Deportiva del Barça. El club catalán mantiene al exfutbolista en su apartado de leyendas, en la que aparece rodeado por alguno de sus compañeros como Gerard Pique, Leo Messi o Xavi Hernández. En un primer momento, se retiró al brasileño de esta sección, pero se volvió a incluir su nombre en la lista a la espera de una sentencia firme.