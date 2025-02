¿Quién es el padre de Luis Rubiales? El exalcalde de Motril por el que la Fiscalía pidió tres años de prisión

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales está siendo juzgado desde este pasado lunes por el presunto beso no consentido que dio a la futbolista Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial 2023, celebrado en Sídney. Se le acusa de una presunta agresión sexual contra la jugadora, además de un presunto delito de coacciones a través de las cuales habría intentado que Hermoso dijese públicamente que los hechos investigados fueron consentidos.

Rubiales se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de cárcel por los delitos anteriormente mencionados. La Fiscalía, además, pide también un año y medio de prisión para Jorge Vilda, ex seleccionador nacional; Albert Luque, ex director deportivo de la selección masculina; y Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la RFEF; por participar en las presiones a la futbolista.

Este jueves fue turno para las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina. Las campeonas del mundo han testificado ante el juez que Hermoso pasó de la "sorpresa" al "enfado" momentos después de recibir el beso. Además, han subrayado el "agobio" y "hartazgo" que sufrió a causa de las presiones del entorno del expresidente de la RFEF.

El proceso judicial que juzga a Rubiales ha vuelto a poner el foco en sus lazos familiares. De todos sus consanguíneos, la vida de su padre ha sido la que más revuelo mediático ha causado en las últimas décadas en España y, particularmente, en Andalucía.

El padre de Rubiales: un exalcalde socialista procesado por los ERE

Manuel Rubiales se licenció en filosofía y trabajó durante un breve periodo de tiempo como profesor de educación primaria en las Islas Canarias, etapa durante la que nació su hijo Luis. No obstante, el padre de Rubiales es conocido por el salto a la política que dio años después.

Y es que Manuel llegó a ser hasta dos veces elegido como alcalde de la localidad granadina de Motril. Además, formó parte del Gobierno de la Junta de Andalucía como delegado provincial de la Consejería de Empleo en Granada. Este cargo supondría su fin político, ya que terminaría siendo procesado por el caso de los ERE andaluces como consecuencia de unas ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a las entidades Fomento de Construcciones y Contratas y Cespa entre 2006 y 2007.

El gran consejero del expresidente de la RFEF

La Fiscalía pidió entonces para él tres años de prisión y una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de ocho años y tres meses. Pese a que el juicio sigue pendiente de celebrarse, su imputación provocó que fuese apartado de las filas socialistas. Después de ello trató de continuar en política integrándose en formaciones locales, pero finalmente dio un paso al lado. En la actualidad vive en Motril junto a su mujer.

El entorno de Rubiales asegura que su padre es la única figura a la que el expresidente de la federación hace caso en sus consejos. La relación entre ambos siempre ha sido muy cercana. De hecho, Manuel ha sido uno de los grandes apoyos del acusado en estos meses previos al juicio.