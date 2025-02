Quién es Kirian Rodríguez, el jugador de la UD Las Palmas que ha recaído de su cáncer

Este jueves, Kirian Rodríguez ha dado la peor noticia posible a los aficionados al fútbol. "He recaído del cáncer, voy a tener que parar otros seis meses", explica el futbolista canario en rueda de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Kirian compareció solo, sin compañeros, tampoco directivos. El futbolista "quería ser el primero en comunicar la noticia". Pese a ello, no ha dudado en acordarse de su equipo. "Quiero agradecer al club y a todos los directivos. Siempre han sido muy importantes para mí, me he sentido apoyado y arropado en todo momento. También al cuerpo técnico y a mis compañeros, porque sin ellos no estaría aquí", comenta el centrocampista español.

El centrocampista, visiblemente emocionado, explicó cómo se han sucedido los acontecimientos en los últimos tiempos. "Desde hace un mes... yo tengo pruebas rutinarias desde que me dio el cáncer, cada seis meses me realizo pruebas. A principios de enero me hice una analítica, la analítica a medida que iba pasando el tiempo la hematóloga iba con un poco de preocupación y viendo que los valores no estaban siendo los adecuados, me hice otro tipo de pruebas. Muchos de ustedes lo sabrán porque hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital. Me comunican ayer la hematóloga que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que parar otros seis meses y pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad", afirma Kirian Rodríguez.

Quién es Kirian Rodríguez

El futbolista canario llegó al primer equipo de la UD Las Palmas en el verano de 2019, cuando el equipo se encontraba en Segunda División. Después llegó el ascenso a la primera categoría del fútbol español, con la presencia de un Kirian Rodríguez a alto nivel. En verano de 2022, se le detectó el cáncer linfático, que le dejó fuera de la dinámica del primer equipo durante unos meses. Desde su reaparición, habíamos visto la mejor versión del jugador. En febrero del pasado año, renovó su contrato con el conjunto amarillo hasta 2028.

El centrocampista de Las Palmas, Kirian Rodriguez, tras recibir el premio de ´Mejor jugador del mes'. / Angel Medina G.. EFE

El centrocampista es uno de los líderes del conjunto pío pío desde su ascenso a Primera División, convirtiéndose en uno de los mejores centrocampistas de la categoría. Incluso, se llegó a hablar de la posibilidad de ser convocado por la selección española. El canario espera recuperarse, como ya hiciera hace un par de temporadas, y continuar con una brillante carrera en la UD Las Palmas.

Un nuevo partido contra el cáncer

En agosto de 2022, cambió por completo la vida de Kirian Rodríguez. Al jugador le detectaron un linfoma de Hodgkin, que le obligaba a parar por un tiempo para someterse a tratamiento. Desde entonces, la enfermedad siempre ha estado presente en la vida del jugador, pero el centrocampista le ganó el partido al cáncer en esa ocasión y reapareció a comienzos de 2023. Su vuelta a los terrenos de juego no pudo ser mejor, alcanzando su mejor versión, siendo el emblema de la UD Las Palmas en Primera División.

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha confirmado este jueves que ha recaído del cáncer que le diagnosticaron en 2022. / Angel Medina G.. EFE

Ahora, al tinerfeño le toca volver a ganar esa batalla contra el cáncer. En la rueda de prensa del anuncio, ha transmitido confianza a sus compañeros de cara al tramo decisivo de la campaña y se ha mostrado optimista de cara a un futuro regreso a los terrenos de juego. "Como la otra vez dije el mismo mensaje, espero volver a verlos en la 25/26. Estoy 100% convencido de que será en Primera División. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto", concluye el futbolista de la UD Las Palmas.