Caso Rubiales, siga el juicio en directo: Irene Paredes, Alexia Putellas, Laia Codina y una amiga de Jenni Hermoso declaran como testigos

Declara Misa Rodríguez, compañera de Jennifer Hermoso en la selección

Sobre la celebración: "Jenni es una persona alegre, estaba disfrutando. Pero en el bus la noté que no estaba, que estaba pensando en otras cosas. La noté cabizbaja. En ese momento no me acerqué a ella. Fue en el avión cuando me acerqué a ella (...) En ningún momento se manifiesta consentimiento (...) No vi a Rubén Rivera coger el teléfono de Jennifer Hermoso. Sé que le da el móvil para que pusiera el móvil a cargar. No lo vi hablar con Ana Ecube".