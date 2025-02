Irene Paredes, capitana de la España que deberíamos ser

Irene Paredes, a su salida del juzgado de Barcelona en el que declaró por videoconferencia como testigo del caso Rubiales. / Alberto Paredes | EFE

Irene Paredes no fue la futbolista que levantó la copa del mundo en Sídney, aquel 20 de agosto de 2023. No llevaba el brazalete de la selección española en su brazo izquierda. Sobre el papel, en el acta arbitral, no era la capitana de la selección campeona del mundo. Lo había sido años atrás, y lo volvió a ser tras el Mundial, pero la crisis de 'Las 15' se llevó por delante su jerarquía en esa cita histórica. Al menos, de nuevo, sobre el papel.

La capitana entonces era Ivana Andrés, porque el exseleccionador Jorge Vilda quiso que ese rol lo ejerciera una jugadora que se le hubiese rebelado en los meses anteriores. Irene nunca llegó a firmar aquel comunicado en el que 15 jugadoras mostraron su voluntad de no volver a ser convocadas, porque entendía precisamente que su rol de capitana le obligaba a no posicionarse en un cisma en el vestuario. A Ivana Andrés, capitana del Real Madrid, le tocó comerse el marrón de sustituirla. Al menos, no sobra la insistencia, sobre el papel.

"Eso no está bien"

Porque Irene Paredes nunca dejó de ser la capitana de la selección, la líder emocional del vestuario, al menos de una buena parte, al menos de las jugadoras con mayor peso deportivo y jerárquico en el grupo. Por eso, cuatro palabras suyas bastaron para que Jenni Hermoso y sus compañeras percibiera la verdadera dimensión de lo que había ocurrido, del beso no consentido de Luis Rubiales: "Eso no está bien".

Fue en ese momento cuando la jugadora y el vestuario cambiaron el chip. Cuando fueron capaces de disociar la euforia del triunfo con la presunta agresión sexual que se había producido en la entrega de medallas. Cuando empezaron a ser conscientes de no todo valía, del presunto abuso de poder, de la falta de consentimiento... De todo.

Irene Paredes fue para Jenni y sus compañeras la voz de la conciencia que todos necesitamos a veces para darnos cuenta de que algo que ha ocurrido, a lo que no hemos dado importancia en un primer momento, en realidad está mal. Irene ni siquiera había presenciado el beso, eso explicó ante el juez, pero una explicación somera de Jenni le bastó para concluir, al instante, de que "eso no está bien".

"Algo muy grave"

Irene fue la capitana de la selección, pero también la capitana de toda España. Porque fuimos muchos, mea culpa, los que en el momento no dimensionamos la gravedad de lo ocurrido, los que no pasamos de pensar en el momento del beso que Rubiales volvía a demostrar su incapacidad para mantener las formas y comportarse conforme a ningún mínimo protocolo.

Irene entendió enseguida que había sido "algo muy grave", al tiempo que en España, a miles de kilómetros, surgían otras 'Irenes' que, en el contexto de euforia y celebración colectiva, nos hacían ver a todos que, en efecto, lo ocurrido no había sido una mera anécdota perpetrada por un gañán.

Llegará el día, quizá, en que no necesitemos 'Irenes' para percibir abusos de poder y episodios de machismo en nuestras vidas. El día en que seamos capaces de reconocerlos al instante, sin margen para la más mínima duda. Quizá. Ojalá. Hasta entonces, demos gracias por las 'Irenes'. Capitanas de la España que deberíamos ser.