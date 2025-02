Atacante y menor de 25 años: el perfil del futbolista más cotizado que le da la razón a Oriente Próximo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha defendido hasta la extenuación que gastar menos no es malo. "No es un tema de austeridad, es adecuarnos a nuestros ingresos. Nuestro sistema fiscal es muy poco competitivo en comparación al resto de grandes ligas de Europa; invertir en infraestructuras como hacemos con el Plan Impulso tendrá resultados que llegarán a medio plazo", apuntaba en el verano de 2023. El acuerdo con el fondo CVC era y es la gran esperanza para un mercado soterrado. Finanzas controladas, pero un margen de crecimiento mucho más limitado que el de los equipos como el PSG o el Manchester City, así como de las ligas de Oriente Próximo que han superado en gasto a muchas europeas en este mercado de invierno, con Arabia Saudí a la cabeza.

LaLiga, segunda en valor, pero con menos ventaja

Tebas tiene razón. Las balanzas del fútbol español son mucho más justas que la de otras ligas europeas. A diferencia de lo que sucede con en la Premier, no existen grandes inversores extranjeros y los que han participado en LaLiga, con ejemplos como el de Peter Lim (Valencia), Ronaldo Nazario (Valladolid) o Chen Yansheng (Espanyol) no han conseguido el objetivo esperado. "Si bien no es esperable en el corto plazo un freno en el mercado, sí se observan algunas tendencias macroeconómicas que podrían enfriarlo. Por un lado, las regulaciones financieras más estrictas y, por el otro, el impacto de las ligas emergentes como Arabia Saudí y la MLS (con la llegada de Messi en 2023), que están alterando el equilibrio del mercado con ofertas descomunales, lo que podría hacer que algunos clubes europeos pierdan poder adquisitivo", analiza Gabriel Rodríguez, co-fundador de SinComisiones.

Esta compañía analiza tendencias macro y microeconómicas de diferentes sectores, entre ellos, el del fútbol profesional, que en España supone casi el 2% del PIB y, entre otras cifras clave, genera 194.381 empleos. Pero mientras que la fase por la que atraviesa LaLiga, salvo incorporaciones como la de Mbappé, es de contracción, el resto de grandes mercados vive una fase de inversión que, hasta el momento, es positiva, porque ha aumentado el valor de los campeonatos. Según Transfermarkt, índice de referencia para el valor de mercado de los jugadores, LaLiga continúa siendo la segunda liga más valiosa, con 5,29 mil millones, por los 11,78 mil millones de la Premier, a años luz del resto. En tercer lugar, está la Serie A, con 5,06 mil millones, cuarta la Bundesliga (4,48 mil millones) y quinta la francesa (3,55 mil millones).

Frente al tradicional dominio europeo, la MLS estadounidense y la Saudi Pro League de Arabia han traspasado ya la frontera de los 1.000 millones de valoración con la última ventana de invierno. "Existen algunas tendencias concernientes al mundo del fútbol, como la inversión en jugadores más jóvenes entre 18 y 22 años, para evitar pagar sobreprecios en el futuro, la desaceleración en algunos mercados donde ciertos clubes se vieron obligados a vender activos o reducir salarios para equilibrar sus cuentas (como el Barcelona o la Juventus), y la presión de los inversores que comienzan a exigir rentabilidad", reflexiona Gabriel Rodríguez, de SinComisiones.

Delantero y joven, el fichaje ideal para cualquier club

El experto financiero pone el foco en dos situaciones que marcan las dinámicas de las transferencias. Por un lado, los problemas de los equipos tradicionales, sobre todo en el caso azulgrana, todavía un club deportivo. Por otro, el perfil de jugador por el que se está apostando es cada vez más joven. Existe la consideración de que es mejor pagar por talento en edad temprana, que después se revalorizará. La mejor muestra son los tres jugadores por los que más se ha pagado en este mercado de invierno: Jhon Durán (21 años), del Aston Villa al Al-Nassr por 77 millones; Omar Marmoush (25 años), del Eintracht Frankfurt al Manchester City por 75 millones de euros; Khvicha Kvaratskhelia (23 años), del Napoli al PSG por 70 millones de euros y Xavi Simons (21 años), del PSG al RB Leipzig por 50 millones.

De esta selección se desprenden varios denominadores comunes. En primer lugar, la naturaleza de los principales clubes inversores. El Manchester City es propiedad de Emiratos Árabes, el PSG de Qatar y el Al Nassr es de Arabia Saudí. El cuarto, el RB Leipzig, está integrado en la lógica de un grupo multipropiedad, el otro gran modelo que impera. Si se continúa descendiendo en la lista, la tendencia se mantiene: Wenderson Galeno (27 años), del Oporto al Al-Ahli (Arabia) por 50 millones; Abdukodir Khusanov (20), del Lens al Manchester City por 40 millones de euros; y Vitor Reis (19), del Palmeiras al Manchester por 37 millones de euros.

Guardiola y Khusanov, entrenador y jugador del Manchester City. / DPA vía Europa Press

"Las inversiones más importantes se destinaron tradicionalmente a delanteros y mediocampistas ofensivos, y esto aún sigue siendo así. Esto se explica por su capacidad de influenciar en el resultado del juego y por su atractivo a nivel comercial", resume Gabriel Rodríguez, co-fundador de SinComisiones. La máxima se cumple con Durán (delantero centro), Marmoush (delantero centro) y Kvaratskhelia (extremo izquierdo), pero también en mercados anteriores, con lo que se explica una tendencia. En verano, el Atlético pagó al Manchester City 75 millones por Julián Álvarez (25) y el Tottenham hizo lo propio con Dominic Solanke (27), del Bournemouth, por 64,30 millones. Ambos, delanteros centro.

¿Qué factores influyen en el precio de un jugador?

Pero fichar a un jugador no es hacerlo solo por sus atributos futbolísticos, sino por todo lo que acarrea un movimiento de este tipo. Mbappé supuso para el Real Madrid incorporar a una franquicia y Khusanov, primer uzbeko de la Premier, es un valor añadido territorial, como lo que hace Arabia Saudí con jugadores de diferentes nacionalidades. "El valor inmaterial de un jugador está conformado por su desempeño deportivo, la posición en el campo, la participación en la selección nacional y la edad, pero también su marca personal y su presencia mediática", apunta Gabriel Rodríguez, co-fundador de SinComisiones.

"Además de los factores relacionados con la habilidad, la destreza, la cantidad de campeonatos que haya jugado y ganado, y el potencial que tenga, los patrocinadores ven con buenos ojos a aquellos deportistas que saben manejarse con los medios y que explotan sus redes sociales. Y existe un factor adicional que puede disparar el valor de un jugador de fútbol: el interés de otros clubes por ficharlo (la clásica ley de la oferta y la demanda)", añade el experto financiero, pero todos estos factores "no escapan a la influencia del contexto económico mundial, así es que en tiempos de crisis, los clubes reducen su capacidad para realizar fichajes. Estos mismos factores son relevantes también en otros deportes, pero ninguno alcanza la magnitud del negocio que representa el fútbol".

De acuerdo con la valoración de SinComisiones, el valor de mercado de los jugadores de las principales ligas se ha incrementado significativamente en las últimas décadas. "Este fenómeno se debe a varios factores, entre ellos, la magnitud de los derechos de televisión, el marketing global, los patrocinios, la profesionalización de la gestión deportiva y la globalización del deporte. Además, en los últimos años, la aparición de nuevos negocios digitales vinculados al deporte como los eSports y las apuestas digitales también han contribuido a este crecimiento", añaden desde la compañía.

Jude Bellingham, a la derecha, uno de los jugadores más cotizados en el Real Madrid. / DPA vía Europa Press

¿Cuántos 'Henrys' vale un Bellingham? La evolución del mercado

A modo de ejemplo, realizan una comparativa: "¿Cuántos Henrys vale Bellingham? Pues, el pase de Thierry Henry del Arsenal al FC Barcelona en 2007 se cerró en una cifra cercana a los 24 millones de euros (que serían unos 34 millones de euros actuales, ajustando por inflación). Mientras que en 2023, Jude Bellingham fue fichado por el Real Madrid por alrededor de 103 millones de euros. Esto muestra la evolución en el mercado de fichajes y el valor creciente de los jóvenes talentos del fútbol europeo".

Con respecto a la variación entre las ligas europeas, "si bien todas han visto incrementos en el valor de mercado de sus jugadores, la Premier League inglesa ha liderado este crecimiento, gracias a los contratos de televisión y a una fuerte inversión extranjera. LaLiga española ha comenzado a recuperar valor luego de años de descenso, debido a la aparición de nuevos talentos y un mayor equilibrio en su gestión financiera. Hoy tiene un valor estimado de alrededor de 4.500 millones de euros".

El crecimiento es imparable y sostenido, porque "en 2001, Zinedine Zidane fue transferido al Real Madrid por una cifra récord en ese momento: 75 millones de euros. En 2017, Neymar fue fichado por el PSG por 222 millones de euros, triplicando el récord anterior y convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia. Estos números son significativamente elevados si los comparamos con el fichaje de Diego Maradona del Barcelona al Nápoles en 1984, por 7,2 millones de euros (alrededor de 17,5 millones de euros actuales)".

Por tanto, la tendencia del fútbol consiste en "invertir en jugadores jóvenes por dos razones: su potencial de desarrollo y su posible valor de reventa. Por eso, es en el tramo entre los 20 y los 24 años donde se concentran la mayor cantidad de inversiones. Jugadores como Erling Haaland, con 24 años, tiene valoraciones de mercado superiores a los 200 millones de euros, según Transfermarkt. Se espera que el jugador logre su máximo valor de mercado entre los 25 y 28 años, cuando alcanza la mejor combinación entre experiencia, madurez y rendimiento deportivo". Invertir importa, hacerlo en talento juvenil más y mantenerlo es imprescindible para mantenerse en la tónica de un mercado todavía en fase expansionista. ¿Burbuja? Puede, pero el oxígeno sigue entrando, sobre todo por Reino Unido y Oriente Próximo.