Piqué: “El comunicado del Real Madrid es una cortina de humo, lo lleva haciendo 120 años”

Gerard Piqué e Iker Casillas han presentado una campaña de publicidad juntos, un acto en el que han aprovechado para analizar la actualidad de los dos equipos. Preguntados por el mejor partido de la historia de Real Madrid y Barcelona, Piqué advirtió que “a nivel de juego, la final de Champions contra el United. Y si es contra el Madrid, el 2-6 al Bernabéu”.

Casillas, a favor del comunicado

Cuando llegó el turno de Casillas advirtió: “Para mí el día que debuté” y luego añadió: “La final de la Séptima”. Entonces Piqué le respondió: “El gol de Mijatovic era en fuera de juego. Ni con comunicados ni con nada”. Y continuando con el tema de los comunicados, el exazulgrana añadió sobre el comunicado del Madrid sobre los árbitros: “Es una cortina de humo. Lo han hecho durante 120 años. Los árbitros son así y así van a ser para siempre. Se van a equivocar o no. Esté el VAR o no. Desde Madrid se ha hecho siempre lo de la presión mediática”. Casillas, por su parte, se posicionó a favor de la medida tomada por el club: "Me parece bien el comunicado... A mí en el VAR me falta un exjugador, que sabemos cuando puede ser una acción involuntaria”. Y Piqué le respondió con sorna: “Claro, un exjugador del Madrid...”.

Después analizaron la situación de los blancos y azulgrana y las estrellas de los dos equipos. Momento en el que Piqué apuntó: “En el caso del Barça son de la Masía y en el del Madrid a golpe de talonario”. A lo que replicó Casillas: “El talonario del Barça estaba jodido y han tenido que sacar a gente de la cantera. Se tienen que ir asentando. El Madrid ha traído jugadores jóvenes que se han acoplado bien”. Y el diálogo concluyó con un pronóstico sobre cómo acabará la Liga, con Casillas apuntando que "el Barcelona será tercero; Atlético, segundo y Real Madrid campeón”. Mientras Piqué apostó que “el Barcelona será primero, Atlético segundo y Real Madrid tercero... ¡No! Athletic será tercero”.