Quién es Medina Cantalejo, presidente de los árbitros españoles

En los últimos días, con la polémica arbitral acontecida en el aprtido entre Espanyol y Real Madrid, hay un nombre que resuena con más fuerza que nunca: Luis Medina Cantalejo. El exárbitro español es el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), organismo que designa y prepara a los colegiados españoles de cara a los encuentros de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El máximo dirigente del CTA, así como el organismo en su totalidad, está en tela de juicio en las últimas horas tras la carta de protesta que emitió el Real Madird en contra del sistema arbitral, catalogándolo de “viciado”, “corrompido”, “fraudulento” y solicitando "una regeneración total".

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, Luis Medina Cantalejo. / Juan González. EFE

Quién es Medina Cantalejo

El exárbitro Luis Medina Cantalejo llegó a Primera División en 1988, ctaegoría de la que formó parte hasta su retirada en 2009, con un total de 155 partidos dirigidos a sus espaldas. Se convirtió en árbitro internacional en 2002 y llegó a representar al arbitraje español en el Mundial de Alemania de 2006, llegando a ser el cuarto árbitro en la final entre Italia y Francia. Tras su retirada, comenzó a formar parte del CTA. En primer lugar, ejerció como adjunto al director técnico. Ya en 2019 se convirtió en presidente del CTA de Andalucía, hasta su nombramiento como presidente del CTA en diciembre de 2021, sucediendo a Carlos Velasco Carballo.

Desde su llegada al CTA ha estado en entredicho. El exárbitro andaluz es la cabeza visible del colectivo arbitral en uno de los momentos más complicados que se recuerdan para el gremio. El estallido del caso Negreira, sumado a las protetsas formuladas por numerosos equipos, ha generado un clima de crispación difícil de sobrellevar en estos momentos. El Real Madrid emitió la carta de protesta a la que se sumaron las quejas de Ángel Torres, presidente del Getafe: "Cada vez son peores. No sé si se lo tienen muy subidito". Para Torres "lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quien paga. Nosotros pagamos 40 millones de LaLiga y no puede ser que tengamos que depender de terceros. Lo de Medina Cantalejo es el no va más".

En el alambre tras la llegada de Louzán

La llegada de Rafael Luozán a la presidencia de la RFEF situó en un momento complicado a Medina Cantalejo. El presidente gallego quiere reorganizar el estaemneto arbitral y la presencia del actual presidente del CTA quedó en entredicho hace unas semanas. El exárbitro se cayó del equipo directivo de la RFEF, algo que podría aventurar a un cambio en el estamento. Pese a ello, Rafael Louzán, en estos momentos, aún no ha tomado la decisión de cesar a Medina Cantalejo y sigue ocnfiando al exárbitro andaluz la presidencia del organismo arbitral.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, atiende a los medios de comunicación. / Rodrigo Jiménez. EFE

“Hay una doble representación en el CTA, está Medina Cantalejo y Yolanda Parga (miembro de la junta directiva de la RFEF). Podría estar cualquiera de los dos. En este caso hemos decidido que esté Yolanda, pero saben de la relación que tienen ambos y, de momento, estamos muy contentos con la labor que están haciendo los dos. No hay ninguna polémica en este sentido", explica Rafael Louzán para zanjar el debate a cerca de la presidencia del CTA.