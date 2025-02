¿Quién es Gonzalo García, el canterano del Real Madrid que ha marcado el gol de la victoria en Leganés?

La irrupción de Raúl Asencio en la primera plantilla del Real Madrid ha supuesto un rayo de esperanza para la cantera blanca al que quiere agarrarse Gonzalo García (Madrid, 2004). El atacante del Castilla que dirige Raúl González entró en la lista de Carlo Ancelotti para el partido de Copa ante el Leganés y un gol suyo en el descuento ha evitado la prórroga y dado el pase de los blancos a semifinales.

Contra la maldición que afectó a Álvaro Rodríguez

Gonzalo García ya tuvo la oportunidad de debutar contra el Cádiz la pasada temporada 2023/2024, cuando entró en el minuto 78 en lugar de Rodrygo en el Nuevo Mirandilla, cuando el partido ya marchaba 0-3. Una recompensa de Carletto al buen hacer de un jugador que quiere evitar la mala sombra que rodea a los futbolistas que llegan al primer equipo y después desaparecen. Es el caso de otro delantero formado en las categorías inferiores del Real Madrid, como Álvaro Rodríguez, quien tras anotar un gol en un derbi contra el Atlético ya nunca más volvió a tener continuidad. Ahora juega en el Getafe cedido.

En el caso de Gonzalo García, su evolución ha sido más gradual. Se formó en la cantera del SEK, 'partner' académico del Real Madrid. Después formó parta del Club Santa Bárbara y del Jarama Race, hasta que los ojeadores de 'La Fábrica' le echaron el guante cuando era tan solo un cadete. Ya de niño llamó la atención su buen manejo del balón, algo complicado a una edad tan temprana. Desde 2014 está en Valdebebas, con una única experiencia en el exterior, cuando jugó en la cantera del Mallorca.

"Estoy muy feliz y agradecido. Siempre he soñado con jugar en el Real Madrid. Era la primera vez que viajaba con el primer equipo fuera de casa, los compañeros han sido muy agradables y me han hecho esta experiencia mucho más fácil. Ancelotti me dice que disfrute y juegue como sé hacer, que ayude al equipo y que disfrute", declaró el delantero después de su debut en Cádiz, como reemplazo de un Rodrygo que tampoco estará disponible para Anfield. Antes de su debut, Gonzalo García ya había estado en tres convocatorias con la plantilla principal: dos en LaLiga, contra el Getafe y la Real Sociedad; y una frente al Unión Berlín.

Capacidad para jugar en cualquier parte del ataque

Gonzalo García fue uno de los destacados del juvenil que, a las órdenes de Álvaro Arbeloa, ganó el triplete en la temporada 2022/2023, cuando el equipo de formación blanco ganó la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, este último título, precisamente gracias a un doblete de Gonzalo en los minutos finales. El artillero juvenil anotó ese curso 35 goles y seis asistencias, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la cantera madridista. "No se trata de hacer fuerza por el camino, sino de tener algo dentro para llegar. A disfrutarlo y a por mucho más. Orgulloso y muy feliz por ti", le felicitaba Arbeloa tras su debut.

Gonzalo remata a puerta en la final de la Copa del Rey juvenil ante el UD Almería. / J. CASARES / EFE

El gran valor de Gonzalo García es que puede jugar en las tres posiciones del ataque, por lo que se convierte en un activo multidisciplinar para la mutante parcela ofensiva del Real Madrid, que empezó con un 4-3-3 y ha terminado en un 4-4-2 en el que también tienen gran importancia los mediapuntas e interiores. El delantero que ha entrado en la convocatoria de Ancelotti para el encuentro frente al Liverpool lleva más de un centenar de goles en la cantera madridista. Además, compagina su carrera como deportista con un doble grado en ADE y Business Analytics.

Como la mayoría de canteranos blancos, Gonzalo García ha tenido sobre la mesa ofertas de otros equipos de Primera e incluso de ligas extranjeras debido a su explosión juvenil. Sin embargo, el madrileño ha decidido quedarse en el club del que es aficionado. Su gran ídolo es Cristiano Ronaldo y algunos de sus tantos los celebra imitando al portugués. Destaca por su potencia y velocidad, de ahí su capacidad para atacar bien los espacios.