La verdad sobre Davies y el Real Madrid: "Negociamos en enero"

El martes a media tarde, el Bayern de Múnich anunció la renovación de Alphonso Davies hasta 2030. El lateral canadiense había sido objeto de conversación en los últimos tiempos por su vinculación al Real Madrid, que pretendía hacerse con los servicios del jugador en el próximo mercado veraniego. La decisión del jugador, finalmente, ha sido continuar su carrera en territorio germano, donde ya ha conseguido cinco Bundesligas, una Champions y dos Copas de Alemania. El club madridista venía siguiendo desde hace unos meses al jugador, con la intención de ficharlo 'libre'. Esta fórmula ha sido empleada por Florentino Pérez en varias ocasiones durante el último lustro, haciéndose con jugadores como David Alaba, Antonio Rüdiger o el propio Kylian Mbappé. En las horas posteriores al anuncio de la renovación, el representante del jugador, Nedal Huoseh, ha concedido una entrevista en Winwin dando a conocer los detalles de las negociaciones transcurridas en el mes de enero con el Bayern de Múnich, el Real Madrid, así como otros clubes del panorama europeo.

"El Real Madrid fue, sin duda, una opción seria"

La idea de una posible firma entre Alphonso Davies y el Real Madrid en los últimos meses había crecido. Era innegable que club y jugador mantenían cierto contacto, estudiando la situación desde ambas posiciones. El agente del jugador canadiense se ha encargado de confirmar que el Real Madrid era uno de los clubes que andaba detrás de su jugador. "Siempre hubo conversaciones con varios clubes, y por supuesto, el Real Madrid fue uno de ellos. Pero al final, no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a un compromiso con ningún club, ya que dejamos la puerta abierta para que el jugador evaluara todas las opciones por sí mismo", explica Nedal Huoseh.

El agente va más allá y confirma que dichas conversaciones se produjeron en el mes de enero, pero en estas negociaciones también incluye a "otros tres grandes clubes europeos". Pese al interés del club blanco, el futbolista y su entorno más cercano han tomado la decisión de seguir vistiendo de rojo. No le han faltado 'novias' al jugador canadiense, se trata de uno de los mejores laterales del mundo, que también puede ocupar una demarcación más adelantada en ciertos contextos.

"El Real Madrid fue, sin duda, una opción seria, y tuvimos conversaciones con ellos, al igual que con otros clubes. Pero al final, había que tomar una decisión, y fue quedarse en el Bayern Múnich. Por supuesto, con todo el respeto al Real Madrid, que es un club enorme, uno de los más laureados de la historia. Siempre es un honor para cualquier jugador recibir una oferta de un club así, al igual que del Bayern Múnich o de otros grandes clubes de la Premier League. Pero, en última instancia, había que tomar una decisión, y al principio no fue fácil porque no estábamos seguros de lo que ocurriría con el Bayern Múnich, y el jugador era consciente de ello. Así que mantuvimos abiertas todas las opciones sobre la mesa", añade el representante del futbolista del Bayern de Múnich.

Alphonso Davies negoció con el Real Madrid durante el mes de enero. / ANNA SZILAGYI. EFE

Nedal Huoseh también ha desvelado alguno de los entresijos de las negociaciones acontecidas durante este último mes: "Algunos clubes nos pidieron mantener las negociaciones en privado, y respeté eso. Pero en la Premier League hubo interés de dos o tres clubes, al igual que en España. Sin embargo, las opciones del jugador eran limitadas: solo alrededor de cinco clubes mostraron un interés genuino en ficharlo. Cuando te marchas de un club como el Bayern Múnich, no tienes muchas opciones de nivel alto porque ya estás en uno de los mejores clubes del mundo. Si miras a los clubes top, el Bayern está entre los mejores".

Interés desde Arabia Saudí

El fútbol saudí también se ha interesado en la situación contractual de Alphonso Davies. El mercado gigante de Arabia se ha caracterizado por hacerse con los servicios de jugadores que tenían la intención de poner fin a su carrera, pero también han recalado allí algunos jugadores en plenitud física y futbolística como Gabri Veiga o Kalidou Koulibaly. Esta, precisamente, era la estrategia del fútbol saudí con el canadiense. "Hubo interés de Arabia Saudita, pero nunca llegó a una etapa avanzada porque no queríamos que se convirtiera en una historia mediática, como sucede a veces, o que se usara como una herramienta de negociación para un mejor contrato en Europa. El jugador simplemente no estaba listo para un traslado a Arabia Saudita", matiza Nedal Huoseh.

Alphonso Davies llegó al Bayern procedente del fútbol canadiense. / RONALD WITTEK. EFE

Pese al interés de un mercado tan excelso como es el saudí, el futbolista no lo consideró como una opción real, dejando claro que su intención era firmar por un grande de Europa o seguir en el Bayern de Múnich, como finalmente se ha confirmado. El futbolista y su entorno han valorado positivamente el interés de los mejores equipos de Europa, pero consideran que la oferta del club bávaro era la más conveniente para la carrera de Davies. "También quiero aclarar algo: cuando se trata de la carrera de un futbolista, hay muchas opciones. Pero quedarse en un club grande durante mucho tiempo no es algo malo. A veces, cambiar constantemente de club puede perjudicar la carrera de un jugador. Como periodista deportivo, has visto esto ocurrir con muchas estrellas que han cambiado de equipo varias veces y, en algunos casos, las cosas no salieron como esperaban. Así que, en ocasiones, la estabilidad puede ser la mejor elección", concluye el agente de Alphonso Davies.