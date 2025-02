Una Eurocopa de récord y 12 años 'recogiendo frutos' en la selección: así es Luis de la Fuente, testigo clave en el juicio contra Luis Rubiales

"Me estaba besando mi jefe y eso es algo que no debe suceder", remarcaba en sus largas declaraciones como acusación particular, Jenni Hermoso, en el inicio del juicio contra Luis Rubiales. Un beso en la boca por parte del exdirigente de la RFEF durante el verano de 2023 en la entrega de medallas por el mundial femenino que desencadenó un torbellino mediático y social.

Hermoso, que ha vuelto a repetir que "no fue un acto consensuado", ha afirmado que "decidió denunciarlo desde el primer día". Luis Rubiales se enfrenta a un delito de agresión sexual y otro de coacciones, por el que la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel. En el segundo día del juicio, el juez y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional recibirán el testimonio de Javier López Vallejo (psicólogo de la selección femenina), Enrique Yunta (responsable de comunicación deportiva de la RFEF), Miguel García Caba (exdirector de Integridad de la RFEF) y Pablo García Cuervo (exresponsable de comunicación deportiva de la RFEF).

El cuarto testigo en declarar será Luis de la Fuente, que se vio envuelto en los aplausos de la polémica cuando el propio Rubiales convocó una rueda de prensa en la que lejos de dimitir, se reafirmó en el cargo. El seleccionador actual de la selección española renovó su compromiso este pasado 27 de enero hasta 2028 después de que Louzán y la RFEF no les quedara más remedio que ceder peticiones ante el que es una de sus estrellas. El seleccionador de fútbol masculino ha dado el salto definitiv siendo el líder de una Eurocopa en la que España no perdió un solo partido. Pero el que fuera jugador del Athletic Club en el pasado lleva 'recogiendo frutos' como scouter de talentos del fútbol español durante 12 años.

Luis de la Fuente, un 'hombre de fútbol' y un 'hombre de confianza' para la selección española

Un ejemplo de crecimiento. ¿Quién le hubiera dicho a Luis de la Fuente que cumpliría "su sueño" como seleccionador absoluto en un estadio vacío, y con días de confinamiento previo? La realidad es que Luis de la Fuente, al igual que en todas las ocasiones anteriores, estuvo ahí cuando se le necesitó. Un España-Lituania marcado por el COVID-19, en donde el contagio de Sergio Busquets previo al Mundial de Qatar, evitó que los jugadores de esa concentración pudieran jugar ese encuentro.

Luis Enrique se vio reemplazado por Luis de la Fuente y España cumplió en Butarque, el Estadio del Leganés, con un poderoso 4-0. Cucurella y Zubimendi estuvieron presentes en el surrealista partido. El fútbol, que reproduce inesperadas paradojas, les juntaría dos años después en Alemania junto a Luis de la Fuente, pero esta vez no como comodín, sino como jefe total de su grupo.

Luis de la Fuente, manteado tras salir campeona de la Eurocopa 2024 la selección en la final de Berlín contra Inglaterra. / LAPRESSE

La Eurocopa de España empezó de la mejor forma en un grupo complicado, donde la selección, de menos a más en intensidad y juego, batió a Croacia, Italia y Albania para hacerse con el primer puesto de su grupo, y acaparar todas las miradas del plano europeo. España avisaba con su juego, donde unas bandas explosivas como Lamine Yamal y Nico Williams flotaban a una España que (por fin) era divertida, asumiendo una presión altísima y siempre controlando el partido buscando el área rival. Esa constante de juego se vio reflejada contra Georgia, la anfitriona Alemania, Francia e Inglaterra. Un camino hacia la final más que complejo en donde a España, fiel a su estilo, no le tembló el pulso de la confianza y acometió un recorrido legendario. Un gen ganador, de creencias, en el que Luis de la Fuente dirigió con su dedo a España hacía levantar en Berlín su tercera Eurocopa en su historia. El primer título en 13 años para las arcas de la RFEF.

El premio a la fidelidad. Luis de la Fuente se incorporó como técnico de las categorías inferiores gracias a la mediación de Iñaki Sáez, y desde entonces ha sido un hombre de confianza para la federación. Subiendo escalones a buen paso, el 19 de julio de 2015 dirigió a la selección española sub-19 en la Eurocopa, donde derrotaron a Rusia en la final, mientras que en 2018 se hizo con la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18. Ese mismo año se hizo cargo de la sub-21 con la polémica salida de Celades en donde Luis de la Fuente heredó una camada de calidad masiva: Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Unai Simón, etc. Nombres que hoy son imagen de la élite mundial se hicieron con la Eurocopa sub-21, casualmente contra Alemania y casualmente con goles de los mejores jugadores de la Eurocopa 2024, Dani Olmo y Fabián Ruiz. La fidelidad le hizo justicia a Luis de la Fuente.

Piel de futbolista: 254 partidos, 10 de Copa de la UEFA y 3 de Copa de Europa

Luis de la Fuente también fue futbolista. Nacido en Haro, La Rioja, se destacó principalmente como centrocampista y tuvo una exitosa carrera tanto en clubes como en la selección nacional. Su formación comenzó en las categorías inferiores del Haro Deportivo, pero alcanzó su mayor prominencia en el Athletic Club de Bilbao, donde militó durante la mayor parte de su carrera. Desde 1982 hasta 1994, de la Fuente defendió los los colores en San Mamés, participando en más de 200 partidos y siendo clave en el esquema de juego del equipo, con el que ganó varias ediciones de La Liga y la Copa del Rey.

Además, formó parte de la selección española en varias competiciones internacionales. Su mayor logro con 'la Roja' fue la participación en la Copa del Mundo de 1986 en México, donde España llegó hasta los cuartos de final. También estuvo presente en la Eurocopa de 1984, donde España fue subcampeona. La versatilidad y capacidad para controlar el juego lo hicieron destacar tanto a nivel nacional como internacional, aunque su carrera también estuvo marcada por algunos problemas con las lesiones.