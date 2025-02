Caso Rubiales, siga el juicio en directo: segunda jornada de declaraciones, con Luis de la Fuente

Declara Miguel García Caba, exdirector de Integridad de la RFEF

Responde a las preguntas de la defensa de Jorge Vilda, exseleccionador español: "Él no participó". Responde a las preguntas de la defensa de Rubén Rivera, exresponsable de marketing de la RFEF: "Tenía una relación profesional de más de cinco años. Sabía que él estaba allí y por eso le llamé (22 de agosto). No le habría llamado a él si pudiera haber contactado con Jennifer Hermoso, me imagino que estaría volando de Madrid a Ibiza. Llamo a Rubén para que pueda hablar con ella. Con Rubén hablé apenas segundos, diciéndole que me habían encargado un informe urgente el secretario general (Andreu Camps). Me pasó a la señora Hermoso, pero me dijo que no iba a colaborar. No presioné. Tenía un encargo de mi superior jerárquico".