Qué defensas tiene disponibles el Real Madrid para afrontar el tramo decisivo de la temporada

El Real Madrid afronta el tramo decisivo de la temporada con una defensa 'en cuadro'. El equipo de Carlo Ancelotti visita Butarque este miércoles para medirse al Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey, también recibe al Atlético de Madrid este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu y, por último, se mide al Manchester City en un doble enfrentamiento correspondiente al 'playoff' de la Champions. En definitiva, el equipo blanco se la juega en las tres competiciones estas próximas dos semanas. En el último partido liguero, los de Ancelotti cayeron derrotados ante el Espanyol, pero no fue la única mala noticia de la noche. Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral. Ahora, el club ha confirmado una nueva lesión muscular de David Alaba. De esta forma, Carlo Ancelotti afronta esta parte de la temporada sin ninguno de sus centrales titulares en la consecución de las últimas dos Champions. La temporada pasada, Rüdiger y Nacho formaron dupla en la zaga, mientras que en 2022, fueron David Alaba y Eder Militao los encargados de ocupar el puesto de central.

Además, el club blanco no tendrá la posibilidad de contar con futbolistas que ocupan otras demarcaciones como Eduardo Camavinga. El jugador francés, habituado a ocupar el lateral izquierdo en varias ocasiones, no podrá ayudar en esta ocasión a su equipo. El centrocampista acusa la misma lesión que su compañero Antonio Rüdiger, unas molestias musculares en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pese a reaparecer en el entranimiento de este martes, el francés aún no cuenta con el alta competitiva. De esta forma, el técnico italiano tampoco podrá contar con uno de esos futbolistas que en muchas ocasiones le ha ayudado a recomponer el equipo en situaciones de emergencia.

Lesión del jugador del Real Madrid, Carvajal durante el partido contra el Villareal. / Associated Press/LaPresse. LAP

Carvajal

El otro jugador al que el Real Madrid ya no espera esta temporada es Dani Carvajal. Su lesión es la más grave de cuantas se están atendiendo en la enfermería blanca. El también lateral de la selección sufrió frente al Villarreal una triple lesión en la rodilla derecha: rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo.

Militao

El defensa brasileño es el último en la lista de recuperaciones, dado que en principio no volverá a jugar hasta la próxima temporada. Militao se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha el pasado 9 de noviembre, jugando contra Osasuna. Un mazazo para un futbolista que el año pasado sufrió la misma lesión en su otra rodilla.

El defensa austriaco David Alaba del Real Madrid abandona el campo lesionado, junto a su compañero Antonio Rüdiger. / Daniel González. EFE

Rüdiger

El central germano cayó lesionado en el encuentro ante el Espanyol. Rüdiger sufrió unas molestias en el bíceps femoral de su pierna derecha. El alemán se perderá alrededor de tres semanas de competición en el momento decisivo de la temporada. El central era uno de los pocos que había aguantado el tipo esta temporada, pero su cuerpo ha dicho basta.

Alaba

El defensa austriaco estuvo de baja más de 11 meses. El 17 de diciembre de 2023 se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. En el último mes, el defensa austriaco había regresado a la dinámica del equipo. Ahora, el defensor acusa unas molestias en el aductor de su pierna izquierda, que le impedirá estar presente en la eliminatoria ante el Manchester City, así como los dos compromisos de esta misma semana.

El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger tras caer lesionado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga. / Toni Albir

Tchouaméni y Asencio, las opciones de Carlo Ancelotti

Ahora, Carlo Ancelotti solo podrá contar con cuatro efectivos de la primera plantilla de cara a las tres próximas semanas de competición: Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Fran García y Ferland Mendy. A todos estos se suman Aurelien Tchouaméni, centrocampista defensivo utilizado en numerosas ocasiones como central, y Raúl Asencio, futbolista del filial del Real Madrid. Tanto el español como el francés parece que serán las opciones elegidas por Carlo Ancelotti para ocupar el puesto de centrales de cara a los partidos ante el Leganés, Atlético de Madrid y Manchester City, por partida doble. Otra de las opciones a tener en cuenta para la defensa madridista es la aparición de Ferland Mendy en el centro de la zaga, aunque en los últimos tiempos no ha ejercido en esta demarcación.

Lo que parece seguro es que el lateral derecho será cubierto por Lucas Vázquez, mientras que el lateral izquierdo, previsiblemente, será ocupado por Ferland Mendy, en caso de que no sea utilizado como central por Carlo Ancelotti. El Real Madrid no podrá contar con más futbolistas para la causa, debido a que no se ha hecho con los servicios de nuevos jugadores en este mercado invernal. El período de fichajes cerró el lunes día 3 de febrero y el club dirigido por Florentino Pérez no ha estimado oportuna la incorporación de nuevas piezas a su defensa, pese a las bajas que acumula en dicha parcela. De esta forma, Carlo Ancleotti solo podrá contar con Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Aurelien Tchouaméni, Raúl Asencio, Fran García y Ferland Mendy para afrontar uno de los tramos decisivos de la presente campaña.