La intrahistoria del traspaso del siglo en la NBA: así acabó Luka Doncic en los Lakers

En ocasiones, de forma no irónica, se suele decir que en la NBA "no existen los imposibles". Pero en este caso, la expresión se ha llevado al extremo. Luka Doncic se marcha traspasado a Los Angeles Lakers y Anthony Davis llega a Dallas Mavericks. En la madrugada del sábado al domingo, la noticia salió a la luz, convirtiéndose en el movimiento del año en la NBA y, muy posiblemente, en uno de los traspasos que marcará la historia de la liga. El base esloveno, formado en las inferiores del Real Madrid, jugará para el equipo de púrpura y oro, formando dupla con LeBron James. Aún se esperan más movimientos por parte de estas dos franquicias para completar sus plantillas, después del movimiento que ha provocado un terremoto en el ecosistema del baloncesto norteamericano.

Nadie sabía lo que podía ocurrir

Si alguien habla de la posibilidad de que se produzca este traspaso en las horas previas, posiblemente, se le habría tachado de loco. Nadie esperaba este movimiento en el universo NBA. Ni los propios jugadores, que no sabían que se estaba negociando a sus espaldas. Anthony Davis y Luka Doncic, al igual que muchos aficionados, experimentarían una dosis de sorpresa y contradicción al conocer el movimiento. Nico Harrison, director de operaciones de Dallas Mavericks, habló en los instantes posteriores al traspaso, haciendo hincapié en que "si no se hubiera llevado con este secretismo, seguramente no se podría haber realizado". Parecía impensable que una operación de esta magnitud no fuera filtrada por ninguna de las dos franquicias, pero parece que todo se resolvió en petit comité, entre Nico Harrison y Rob Pelinka. Todo este sigilo y prudencia en torno al traspaso ha favorecido aún más incredulidad en el entorno de la NBA.

Jason Kidd y Nico Harrison en conferencia de prensa. / Sue Ogrocki. AP

Los malpensados afirman que es imposible que LeBron James no estuviera al tanto de estas negociaciones. Se agarran a que Rich Paul es agente de LeBron y Davis, además de uno de los socios y personas más cercanas al entorno del jugador nacido en Cleveland. Tratándose de una persona que se mueve en las altas esferas de la liga, como es el caso de Rich Paul, resulta complicado pensar que ningún rumor podría haber llegado a los oídos del representante de ambos jugadores y, por consecuente, de LeBron.

El jugador franquicia de los Lakers se encontraba en Nueva York, después de haber disputado su encuentro ante los Knicks. El americano se encontraría en un restaurante, junto con su familia, en el momento en el que se da a conocer el traspaso. Shams Charania, una de las voces autorizadas en el universo NBA, dice lo siguiente: “LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis no tenía idea de que esto iba a suceder”.

El propio Luka Doncic desconocía que pudiera ser traspasado, al menos en el corto plazo, por la franquicia que lo eligió en el draft de 2018. Los Mavs vienen de ser finalistas de la NBA en la temporada anterior, con el base esloveno liderando al equipo texano. Tal y como explica en su comunicado, Doncic no podía creer lo que acababa de suceder, mostrándose dolido por la situación, pero agradecido con los aficionados y compañeros que le acompañaron durante su estancia en los Mavs.

Desde ESPN se afirma que los contactos comenzaron el pasado 7 de enero. Dallas solo querían negociar con Lakers porque consideran a Davis como la pieza que más les acerca al anillo. Ninguna otra franquicia de la liga se entrometió en el traspaso. "De repente estábamos como (refiriéndose a la conversación con Rob Pelinka): '¿Harías esto?'. 'Nah, estás bromeando, verdad?'. 'Mmm. Interesante. Quizá lo haría", explicó Nico Harrison a The Dallas Morning News, una vez se oficializó el movimiento que dejó en shock a toda la NBA. Las reacciones por parte de varios jugadores no tardaron en llegar. La red social X se llenó de mensajes de algunas superestrellas de la competición, pero otros como Kevin Durant o Bradley Beal conocieron la noticia en pleno partido, reaccionando de manera sorpresiva ante el movimiento que se acababa de producir.

"No creo que ahora mismo Luka quiera hablar conmigo"

El propio Luka Doncic, al igual que su entorno, no tardó en pronunciarse al respecto. "Luka no ha perdido nada con este traspaso... El tiempo dirá, pero yo estoy seguro de que va a ser bueno para él. Me duele especialmente la hipocresía de los Mavericks como organización... Yo creo que Luka no merecía algo así. Luka siempre respetó a Dallas", explica Sasa Doncic, padre del base esloveno. Es evidente que el traspaso no ha caído del todo bien en la familia Doncic, por las formas y el momento en el que se produce. El jugador se encargó de escribir un comunicado al respecto:

"Hace siete años, vine aquí cuando era adolescente para perseguir mi sueño de jugar al baloncesto al más alto nivel. Pensé que pasaría mi carrera aquí y quería muchísimo traeros un campeonato. El amor y el apoyo que todos vosotros me habéis brindado es más de lo que jamás podría haber soñado. Para un joven de Eslovenia que viene a EE.UU. por primera vez, hicisteis que el norte de Texas se sintiera como mi casa. En los buenos y malos momentos, desde las lesiones hasta las finales de la NBA, vuestro apoyo nunca cambió. Gracias no solo por compartir mi alegría en nuestros mejores momentos, sino también por levantarme cuando más lo necesitaba.

A todas las organizaciones con las que he trabajado en toda la comunidad de Dallas, gracias por permitirme contribuir a vuestro importante trabajo y unirme a vosotros para llevar luz a quienes la necesitan. Al comenzar mi siguiente parte de mi viaje en el mundo del baloncesto, me voy de una ciudad que siempre se sentirá como un hogar lejos del hogar.

Dallas es un lugar especial y los aficionados de los Mavs son especiales.

Gracias, desde el fondo de mi corazón. Luka"

Luka Doncic abandona Dallas siete años después de su llegada. / Oscar J. Barroso

Nico Harrison es el nombre clave en la operación. Fue el encargado de proponer el traspaso a Los Angeles Lakers, cuando estos no esperaban un movimiento de estas características. El director de operaciones de los Mavs llegó en la temporada 2022/23 y, desde entonces, ha tomado decisiones muy agresivas de cara al futuro de la franquicia, pero, hasta ahora, todas habían sido acertadas. Fue el encargado de fichar a Kyrie Irving en 2023, hizo lo propio con Daniel Gafford y PJ Washington, dos incorporaciones que cambiaron el rumbo de la franquicia la temporada pasada, permitiendo al equipo alcanzar las finales. También se encargó de renovar a Jason Kidd en el momento más comprometido para el técnico. En definitiva, Harrison había dado un equipo a Luka, algo que se venía exigiendo desde su llegada a la liga. Ahora, el arquitecto de los Mavs rompe con la figura sobre la que giraba todo su proyecto.

Harrison, en las últimas horas, se ha dedicado a dar explicaciones sobre uno de los traspasos más inesperados en la historia de la competición. El director de operaciones de los Mavs ha hablado con The Dallas Morning News, explicando los motivos que le han llevado a efectuar este movimiento. "Entiendo que haya habido sorpresa de forma inicial, pero creo que esto nos coloca en una posición para poder ganar ahora y para ganar en el futuro. Al final ese es nuestro objetivo y para lo que estamos aquí. Es mi trabajo tomar decisiones difíciles y poder acercarnos a nuestros objetivos", explica Harrison.

El exjugador de baloncesto se agarra a que el próximo verano Luka Doncic podría exigir el contrato supermáximo de la competición, mermando la capacidad económica de la franquicia texana. "Realmente sentimos que nos adelantamos a lo que iba a ser un verano tumultuoso, con Luka Doncic siendo elegible para el contrato supermax y también a un año de poder optar por no participar en cualquier contrato. Sentimos que habíamos superado eso", añade el director de operaciones.

Otro de los motivos según el general manager de los Mavs son las dudas que se han generado en torno a la capacidad defensiva del base esloveno. Ya es un tema habitual en torno a la figura Doncic, pero nunca ha sido un motivo de peso para buscar un traspaso. "Sentimos que la defensa gana campeonatos y creemos que los jugadores que incorporamos a nuestro equipo van a ser importantes para Jason Kidd y van a aportar desde el primer día. Y, obviamente, incorporar a un jugador que ha estado en el mejor quinteto de la NBA y también en el mejor quinteto defensivo, nos va a ayudar mucho en el apartado defensivo”, justifica Harrison.

Por último, Harrison desveló la no reacción de Doncic. El director de operaciones de los Dallas Mavericks aún no ha podido hablar directamente con el jugador. "No creo que ahora mismo quiera hablar conmigo", concluye Harrison explicando que también dejó un mensaje de texto y de voz al jugador que había formado parte de la franquicia durante los últimos siete años.

Luka Doncic y LeBron James serán compañeros en los Lakers. / ETIENNE LAURENT

Nacido para ser un laker

Ahora, Luka Doncic llega a Los Ángeles con tan solo 25 años. Una de las caras visibles de la liga jugará en la franquicia más mediática de la competición junto a LeBron James. Para los más futboleros, esto se podría comparar con una posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid de la mano de Cristiano Ronaldo. Este es el nivel que ostenta el movimiento que muchos han catalogado como el traspaso del siglo. Lo cierto es que Luka lleva años siendo una figura en la NBA, peleando por el MVP de forma constante, llevando a las finales a un equipo venido a menos.

El objetivo de la franquicia de Los Ángeles ahora es poder rodear bien a Luka, coincidiendo con los últimos años de carrera de LeBron y conseguir un último anillo para la carrera de 'El Rey'. En el corto plazo, parece complicado, habrá que esperar al próximo mercado de verano para ver si Rob Pelinka y los suyos pueden convertirse en uno de los contenders al título. Lo que sí es seguro es que los angelinos han conseguido un jugador para la próxima década, capaz de dirigir a los Lakers a la cima de la NBA.

El perfil de jugador encaja a la perfección con la filosofía Lakers. De Jerry West a Wilt Chamberlain, pasando por Kareem Abdul-Jabbar. Después llegó Magic y el show time. Shaquille se unió a Kobe Bryant para seguir escribiendo la historia con letras de púrpura y oro. Luka es el elegido para ser el sucesor de LeBron en la franquicia angelina, que siempre ha estado bien representada en la liga. Ahora, es el turno de Doncic, nacido para ser un laker.