¿A qué pena se enfrenta Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso?

A las 10:00 horas se ha puesto en marcha el juicio contra Luis Rubiales por su beso en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas previa al levantamiento del mundial femenino de España en Sídney. La jugadora abría el procedimiento ante el juez y la teniente de la Audiencia Nacional, además de someterse a preguntas, en unas declaraciones que han superado las dos horas de duración y en la que, como acusación particular del caso, se ha afianzado en su postura: "Me estaba besando mi jefe y eso es algo que no debe suceder".

La jugadora actual del Pachuca mexicano afronta una semana tensa en la que Luis Rubiales se enfrenta a un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Hermoso, que ha vuelto a repetir que "no fue un acto consensuado", ha afirmado que "decidió denunciarlo desde el primer día". Ana Álvarez Mesas y Patricia Pérez Requena acompañarán durante la sesión de este lunes 3 de febrero a la futbolista. Un juicio en el que tendrán gran protagonismo dos mujeres que liderarán las versiones de cada uno de los afectados. Del lado de Rubiales, Olga Tubau, mientras que en el lado de Jenni Hermoso, Carla Vall.

¿Qué dice el Código Penal? La pena de prisión a la que se enfrenta Rubiales

Luis Rubiales, que tuvo que dimitir de forma obligada después de su inhabilitación materializada por la FIFA, se enfrenta a dos delitos tipificados en el Código Penal: agresión sexual y coacción. En relación con el primer apartado, Rubiales se refugiará en el contexto de 'amistad previa' que viene indicado mediante explicación en el artículo 178 del Código Penal. Uno de los aspectos en los que se habla de los lazos mantenidos entre denunciante y denunciado previo al acto, y que será tenido en cuenta en la valoración final por parte de la AN.

La pena de prisión por agresión sexual se emplaza en una horquilla entre uno y cuatro años. "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", menciona el texto legal sobre uno de los aspectos relevantes y movidos en la ambivalencia de las versiones contrapuestas entre Hermoso y Rubiales.

La parte clave del juicio será el consentimiento, pero es que Rubiales, acompañado de Jorge Vilda y Albert Luque, también será juzgado por delito de coacciones. El artículo 172.1 del Código Penal sanciona con pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses en función de la gravedad del caso o los medios empleados para "impedir a otra persona hacer algo que no está prohibido legalmente, o bien obligarle a hacer algo que no desea"

En total, la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Luis Rubiales. Además, Jenni Hermoso ha pedido que se lleve a cabo una orden de alejamiento contra el anterior dirigente del fútbol español, con las siguientes medidas: un radio de 500 metros durante cuatro 4 años.