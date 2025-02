De Vallecas a México, de 'nómada' a leyenda: la exitosa trayectoria de la futbolista Jenni Hermoso, que abre el juicio este lunes contra Rubiales

Máxima goleadora histórica de la selección española femenina. Jenni Hermoso es un hito del fútbol español, y aunque "su prioridad es poder disfrutar del fútbol", tal y como comentó en su extraño e inesperado adiós a una etapa legendaria en el F.C. Barcelona, la realidad golpeó de bruces a la futbolista y lo hizo en su momento culmen. Un beso por parte de Luis Rubiales que acarreó un terremoto social en el país, y que hizo olvidar una hazaña deportiva: España había batido a una poderosa Inglaterra para hacerse, gracias al gol de Olga Carmona, con su primer mundial femenino.

La imagen dio la vuelta al mundo, y Hermoso actúo en redes sociales para denunciar un acto "no consensuado". Se formaron dos relatos contrapuestos y dos bandos, la AFE y las jugadoras mostraron su apoyo a su compañera, mientras que desde la RFEF, con el propio seleccionador Jorge Vilda en el ojo del huracán por supuesta coacción, se cerraron en banda al protegerse bajo el sonido de unos aplausos polémicos que confirmaron la continuidad de un Rubiales en una rueda de prensa en la que se preveía su perdón. La batalla dialéctica acabó siendo mediática, y finalmente el presidente de la RFEF acabó fuera del ojo público al ser inhabilitado por la FIFA. Hermoso, por otra parte, elevó el confrontamiento al campo legal con denuncia a la Fiscalía el 10 de septiembre de 2023, y tres días después la Audiencia Nacional tomó cartas en el asunto al iniciar una investigación formal.

La RFEF, sumado a los casos de corrupción que acompañaban desde entonces con la Supercopa de España y los negocios con Piqué y Arabia Saudí, vivió una revolución total por dentro, con elecciones y cambios, en los que Montse Tomé se hizo con el banquillo del equipo y Pedro Rocha heredó el puesto de máximo dirigente de la federación. El puesto lo ocupa hoy Rafael Louzán, aunque se esperan todavía más cambios en una RFEF que subsiste en el funambulismo desde entonces. Este 3 de febrero, Jenni Hermoso acudirá al juicio como una de las tres testigos a declarar. Se abre de nuevo el debate sobre el 'caso Rubiales', y esta vez no será la opinión pública, sino los tribunales los que dictaminen el resultado final.

Trotamundos, leyenda tanto en Madrid como en Barcelona, y un '10 con sabor a 9': la 'verdadera vida' de Jenni Hermoso

Humildad de barrio, cuatro países y seis clubes, el escaparate es gigantesco: 328 goles con equipos y 57 con selecciones; siete campeonatos de liga; una Champions League; y seis copas nacionales. Pero Jenni Hermoso es más que el reconocimiento de sus títulos. "Que los propios seguidores de tu mismo equipo no paren de criticarte por cosas ajenas al fútbol. No son conscientes de lo que pueden hacer sentir", comentaba Hermoso en una entrevista a Mundo Deportivo. El día en el que la futbolista se fue del F.C. Barcelona lo hacía 'a lo bajini' pero por todo lo alto. Marchó, como ya ocurrió con otras estrellas apagadas en el masculino del club blaugrana como Neymar o Dembélé, al PSG. No le sería un riesgo visitar un equipo fuera de las fronteras de nuestro país, y es que si algo tiene Jenni Hermoso es que es una auténtica trotamundos.

Jennifer Hermoso posando con la Woman Champions League. / 24 MX

A pesar de no adaptarse ni en el equipo parisino ni tampoco en Suecia en el Tyresö, en ambas experiencias se hizo con la copa nacional y un subcampeonato de liga. La realidad es que los mejores momentos de Jennifer Hermoso fueron en España, comenzando por su querida Carabanchel, aunque no siempre en sus 'clubes emblema', como son el mencionado Barcelona -donde ganó con dominio aplastante cinco ligas y una liga de campeones- y el Atlético de Madrid -donde comenzó su carrera con 12 años. El Rayo Vallecano fue un gran salto a los focos por parte de la madrileña, que aunque sufrió la crisis económica de Rumasa con la familia Ruiz Mateos, pudo llevarse instantáneas históricas con el club de la franja.

Jenni Hermoso en la foto oficial con el Rayo Vallecano. / RAYO VALLECANO

Después de regresar a los clubes de su vida, primero al Atleti y después al Barsa, los récords eran solo una simple consagración de una futbolista que ya había acogido el rol de 'falsa 9', una posición de enlace en el juego situada cerca del área de delantero pero bajando a la línea de medios, lo que la convertía en una indispensable en la distribución y eje ofensivo. 24 goles y una liga como máxima goleadora como rojiblanca, y los 125 goles como culé para superar a Sonia Bermúdez como máxima anotadora en la historia del club, fueron los logros principales de una Hermoso que ahora se encuentra en Pachuca, en México, donde ya antes de jugar tenía una nueva medalla: la contratación más importante en la historia del fútbol femenino latinoamericano.

Jenni Hermoso celebra el Mundial de Fútbol Femenino conseguido en Sydney ante Inglaterra. / FIFPRO

El círculo se cierra con la selección española, donde Hermoso ha pertenecido a una generación dorada de futbolistas con Aitana Bonmatí o Alexia Putellas, con la que compartió podio en el Balón de Oro de 2021. En poco tiempo y con mucha dedicación, España ha conseguido llevar la calidad del fútbol base y de cantera en las categorías femeninas a la actual cima del fútbol femenino mundial. Ahora es una potencia, pero Hermoso lleva en las filas nacionales desde mucho antes. De ser convocada por primera vez en 2011, Jenni Hermoso agrandó su leyenda superando los 100 partidos como internacional.

Falló un penalti en la final, pero al final se hizo con un nuevo título, tal vez el más importante de su vida, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno.