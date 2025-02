¿Quién es Carla Vall, la abogada que defenderá a Jenni Hermoso en el juicio contra Luis Rubiales?

A las 10:00 horas se ha puesto en marcha el juicio contra Luis Rubiales por su beso en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas previa al levantamiento del mundial femenino de España en Sídney. La jugadora abría el procedimiento ante el juez y la teniente de la Audiencia Nacional, además de someterse a preguntas, en unas declaraciones que han superado las dos horas de duración y en la que, como acusación particular del caso, se ha afianzado en su postura: "Me estaba besando mi jefe y eso es algo que no debe suceder".

La jugadora actual del Pachuca mexicano afronta una semana tensa en la que Luis Rubiales se enfrenta a una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Hermoso, que ha vuelto a repetir que "no fue un acto consensuado", ha afirmado que "decidió denunciarlo desde el primer día". Ana Álvarez Mesas y Patricia Pérez Requena acompañarán durante la sesión de este lunes 3 de febrero a la futbolista. Un juicio en el que tendrán gran protagonismo dos mujeres que liderarán las versiones de cada uno de los afectados. Del lado de Rubiales, Olga Tubau, mientras que en el lado de Jenni Hermoso, tenemos a Carla Vall.

Carla Vall, la abogada 'feminista' que "ha ganado un 81 % de los casos que ha llevado"

Jennifer Hermoso tendrá en sus filas a la catalana Carla Vall, una abogada penalista experta no solo en el tratamiento de casos de violencia machista, sino también en el campo de los derechos humanos y la prevención de violencias contra la infancia. Graduada en criminología en la UOC y licenciada en derecho por la Pompeu Fabra, Vall ha llevado casos destacados como el de Paula Bonet, los abusos en el Aula de Teatro de Lleida o incluso el caso del apellido de Leo, siendo la representante legal de la madre del niño de dos años asesinado por su padre en un hotel de Barcelona en un crimen vicario.

Las cifras presentadas en su web son impactantes: casi 1300 casos atendidos y un 81% de éxito, con más de 23.000 fotos y vídeos comprometidos que han sido eliminados de las redes sociales. Una abogada adaptada a los tiempos modernos, considerada feminista y reconocida hace tres años por el propio Ministerio de Igualdad con el título de justicia feminista.

Vall es una de las pioneras en el campo de la violencia machista, y como referencia ha publicado libros sobre este ámbito desde el punto de vista judicial y social. Romper en caso de emergencia fue su primer libro, y semanas después se animó con Qui va a matar l'Helena Jubany?, una novela que habla del reportaje sobre el famoso homicidio contra la joven bibliotecaria. Le siguen las obras No mentirás y A la foguera!, que narran, en el caso de la primera, la importancia del 'silencio' en el blanqueamiento de la violencia machista, y también en el segundo el espectro social y moral de las pasadas cazas de brujas llevadas contra mujeres catalanas.