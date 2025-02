Qué implicación tiene Albert Luque en el caso Rubiales

Este lunes ha arrancado el juicio por el caso Rubiales. La Audiencia Nacional juzga al expresidente de la RFEF por agresión sexual y coacciones sobre Jenni Hermoso, tras su beso en la celebración del Mundial femenino conseguido por la selección española en agosto de 2023. Además de Luis Rubiales, hay otros tres acusados, entre los que se encuentran Jorge Vilda, exseleccionador nacional, Rubén Rivera, exdirector de marketing de la RFEF, y Albert Luque, exdirector deportivo de la selección masculina. A continuación, repasamos los motivos de la implicación de Luque en uno de los juicios del año.

El exdirector deportivo de la selección, Albert Luque, a su llegada a la Audiencia Nacional. / Alberto Ortega. Europa Press

Acusado por coacciones sobre Jenni Hermoso

El exdirector deportivo de la selección masculina, Albert Luque, está acusado de coacciones a Jenni Hermoso. Luque se puede enfrentar a año y medio de prisión, al igual que Jorge Vilda y Rubén Rivera. Fue apartado de la RFEF en marzo de 2024, a petición de la Fiscalía, y posteriormente fue despedido en mayo de ese mismo año. En octubre de 2023, el que fuera director deportivo de la selección masculina negó haber participado en presiones sobre la futbolista. Luque reconoció que él intentó "hablar con Jenni" porque eran "amigos" y por la "confianza" que tenía el uno con el otro, pero no lo consiguió. En un primer momento, Luque fue implicado como testigo, pero posteriormente el juez cambió su condición procesal a la de acusado.

Albert Luque viaja a Ibiza, donde se encuentra el plantel de la selección femenina tras proclamarse campeonas del mundo. Allí se intentó reunir con Jenni Hermoso para, presuntamente, hacer que la futbolista participara en el vídeo de Rubiales, exculpando al entonces presidente y afirmando que el beso era consentido. Al no poder tratar de forma directa con Jenni, habló con la amiga de la jugadora Ana Belén Ecube, que declara como testigo, a la que se encontró de forma casual y quedaron a desayunar al día siguiente, pero ella se terminó excusando, informaron fuentes jurídicas a esta redacción.

El director deportivo de la Federación Española de Fútbol, Albert Luque. / Kiko Huesca. EFE

"Ante la rotunda negativa recibida, Albert Luque envió varios mensajes de WhatsApp a la amiga de Jennifer, insistiendo en su petición de ayuda para justificar la conducta de Luis Rubiales expresando su enfado, haciendo alusión a que la jugadora, por su edad, le quedaban dos años de carrera y que si en este momento le ayudaba seguramente le podría conseguir un puesto en la Federación, acusando a Jennifer Hermoso de mala persona, deseándole que se encuentre muy sola en la vida y anunciándole que se alegraría si eso sucediera", argumentaba el escrito de acusación.

En la declaración de este lunes, Jenni Hermoso habló del episodio acontecido en Ibiza con el exdirector deportivo. "Albert Luque me pidió si podía hablar conmigo dos minutos. Dijo que era mi amigo y que hablara con él. Me venían a hablar del mismo tema. Entendía que si venía a hablar conmigo a un hotel, donde no tendría que estar, lo hacía por este tema", explica la futbolista de la selección española.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, acusado de agresión sexual y coacciones; el exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque, y el antiguo responsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera. / Chema Moya

