Indignación arbitral en el Real Madrid: "Es inexplicable que no haya sido roja"

La tertulia de Real Madrid TV, un azote de árbitros como no hay otro en España, solo versaba sobre un punto tras la derrota del Real Madrid frente al Espanyol: la actuación de Muñiz Ruiz sobre el terreno de juego y la de Iglesias Villanueva desde la sala VOR. "Nefasto arbitraje", era lo más suave que se escuchaba, con continuas referencias a Enríquez Negreira. En una semana en la que trascendió, porque el propio presidente de la RFEF la contó, las quejas de Florentino Pérez a Rafa Louzán por los árbitros, en Cornellà encontró el club blanco más gasolina para su fuego.

La no expulsión de Carlos Romero tras una feísima y peligrosa entrada a Mbappé por detrás, sin el balón a su alcance y con los tacos por delante, ha elevado a máximos históricos la indignación del Real Madrid con los árbitros. Hasta un portavoz tan comedido como Carlo Ancelotti se llevó figuradamente las manos a la cabeza.

Ancelotti: "Es inexplicable"

"Es inexplicable la decisión que han tomado el árbitro y el VAR, cuando todo el mundo ha visto la entrada", ha afirmado el italiano, siempre después de elogiar el buen partido realizado por el Espanyol. La elegancia, por mucha indignación que haya, siempre por delante con 'Carletto'.

"Ha sido una entrada muy fea, con riesgo de lesión, aunque afortunadamente no haya pasado nada. Vigilar y proteger a los jugadores es lo más importante. El VAR también está para eso, es inexplicable que no hayan sacado la roja", ha insistido Ancelotti.

Menos se explayó sobre el gol anulado a Vinicius en la primera parte, limitándose a referir escuetamente lo que les ha transmitido Muñiz Ruiz al respecto: "Ha dicho que había falta de Mbappé".

Carlos Romero: "Fue un poco fea..."

"El Real Madrid perdió frente al Espanyol en el RCDE Stadium un encuentro marcado por la actuación del árbitro Muñiz Ruiz y de Iglesias Villanueva en el VAR. Ni uno ni otro sancionaron con tarjeta roja una entrada por detrás de Carlos Romero a la rodilla izquierda de Mbappé", recoge la crónica del partido publicada por la web oficial del club blanco, titulada "Derrota en Barcelona con polémica arbitral y del VAR".

El Real Madrid pidió roja para Carlos Romero por una dura falta sobre Mbappé. / Antonio Villalba / Real Madrid

"Sé que es imposible frenar a Kylian en carrera. Intenté frenarle como pude. Creo que fue un poco fea, no me gustó, le pedí perdón. Se quedó ahí, creo que no va a más y ya está", dijo por su parte Carlos Romero en declaraciones a Dazn. Algo muy parecido a una confesión de un hombre que estaba exultante por el gol más importante de su carrera.

"Yo solo sé que ha ganado el Espanyol, no voy a entrar a eso. La acción de Romerok es dura, pero si veis la repetición yo creo que no llega a impactar al jugador. Si llega a impactar, viendo el percal cómo estaba más o menos, era roja seguro", dijo por su parte el entrenador del Espanyol, Manolo González.