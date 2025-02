Un Atlético-Mallorca que pone a prueba el "partido a partido": ¿Jugará Julián apercibido y con el derbi en el horizonte?

Aunque el partido iba empatado en ese momento, y había mucho en juego, cuando en el minuto 62 del Atlético-Villarreal del pasado sábado el colegiado Sánchez Martínez le mostró la amarilla a Julián Álvarez todo el mundo pensó en lo mismo. Era la cuarta tarjeta que veía el argentino en lo que va de Liga, quedando a una de la sanción, justo cuando en dos partidos el equipo de Diego Pablo Simeone al Santiago Bernabéu asomando en el horizonte cercano un derbi que apunta a ser decisivo a la hora de calibrar las aspiraciones al título de los rojiblancos.

En estos momentos el Real Madrid es primero en la tabla, cuatro puntos por delante del Atlético, segundo y que este sábado (18.30 horas) recibe al Mallorca en el Metropolitano. Y lo hace con la duda de si Simeone contará de inicio con su gran estrella pese al riesgo. Aunque, a juzgar tanto por sus palabras como por los precedentes en casos similares, no parece que vaya a influir mucho a la hora de tomar la decisión.

"Nosotros pensamos en el partido de mañana, no en el sábado que viene, entre medio hay un partido de Copa. Empezaremos con lo que creemos que podemos hacer daño al Mallorca", dijo Simeone en la previa, en la que estuvo especialmente incisivo en su ya tradicional "partido a partido" cuando era preguntado por esta circunstancia, o sobre la pelea por LaLiga: "Vamos día a día sabiendo de las necesidades que tienen el rival y nosotros, imaginando qué partido puede hacer el rival".

Tres apercibidos

No es Julián el único en esta situación, ya que Koke y Robin Le Normand, están en la misma situación. Son por tanto tres los apercibidos antes del derbi. Pero quiera o no, los ojos de la gente, sobre todo de los aficionados rojiblancos, apuntan al argentino. Y ya de paso a García Verdura, que como arbitro del choque será el que ‘decida’ si Julián Álvarez puede jugar contra el Real Madrid el próximo sábado 8 de febrero.

Vuelvo a insistir!!!! Tengo entendido que Julian lleva 4 tarjetas...si es asi..que se cuide..pero al maximo si no no juega contra el Real Madrid...a mi me paso..por eso lo digo — Ruben Cano (@ruancano) January 27, 2025

Preocupa la situación en el entorno rojiblanco. En el cercano y en el más lejano, como demostró un ex del Atlético como el hispanoargentino Rubén Cano hace unos días en su Twitter. "¡Vuelvo a insistir! Tengo entendido que Julián lleva cuatro tarjetas... Si es así... Que se cuide... Pero al máximo. Si no no juega contra el Real Madrid... A mí me pasó... Por eso lo digo", advirtió Cano a su compatriota.

Julian Alvarez celebra un gol. / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

"Yo tenía cuatro tarjetas y el próximo partido era el Real... Me amonestaron por pisar la línea del área cuando sacó el portero un saque de arco", apostilló el exjugador, mostrando en público algo que se barrunta. Parece, por tanto, que preocupa a todos menos al propio Simeone, que no da la sensación de apartarse ni un ápice de su "partido a partido" y que recalcó que, ahora, Mallorca. Y después, Getafe en Copa del Rey.

"Necesitamos tener un partido importante ante el Mallorca. Nos vamos a enfrentar a un rival duro, con una defensa muy fuerte y con gente ofensiva importante. Más allá de sus últimos resultados, antes del parón venían haciendo una temporada muy buena". Porque sí, el derbi asoma, pero si el Atlético quiere llegar con opciones está obligado a ganar este sábado al Mallorca y a reencontrarse con la victoria en el campeonato doméstico tras la derrota en Leganés y el empate con el Villarreal la pasada jornada.