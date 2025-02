Atlético de Madrid - Mallorca de LaLiga: alineaciones, horario y dónde ver

Después de confirmar su gran liguilla de la Champions, cerrada en el quinto puesto tras golear al Salzburgo, vuelve LaLiga al Metropolitano. Este sábado (18.30; DAZN), el Atlético de Madrid intentará reencontrarse con la senda de la victoria en el campeonato doméstico tras los tropiezos ante el Leganés y Villarreal que le llevaron a ceder el liderato, que ahora mismo está en manos del Real Madrid.

Los rojiblancos se medirán ante un Mallorca que marcha sexto, en puestos que dan acceso a la Europa League. Para este partido, el Atlético recupera a Pablo Barrios, que se perdió por sanción el último duelo de Champions. Por el contrario, Diego Pablo Simeone no podrá contar con Javi Galán, lesionado en el tobillo, ni con De Paul, por acumulación de amarillas.

El entrenador argentino dará continuidad al equipo que ganó en Slazburgo, y que contará con Julián Álvarez en punta a pesar de estar apercibido con el derbi madrileño en la siguiente fecha del calendario. En el centro, Koke seguiría ocupando un puesto, en este caso en el lugar del sancionado De Paul. Y en la línea defensiva, Azpilicueta partiría por delante de Reinildo en la pugna por el puesto de Galán.

Julian Alvarez. / Associated Press/LaPresse. LAP

Por su parte, Jagoba Arraste tiene la duda de si volverá a jugar con un doble punta, recuperando en el once a Muriqi junto a Larin, o seguirá apostando por la idea de jugar solo con un delantero, como hizo en la derrota ante el Betis. En caso de que no, Robert Navarro aparece como el principal candidato a caerse del once.

Alineaciones del Atlético-Mallorca

Estos son los onces posibles de ambos equipos para el Atlético-Mallorca de la 21ª jornada de Liga:

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Giuliano, Koke, Barrios, Samuel Lino, Julián Álvarez y Griezmann

Mallorca: Greif, Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica, Antonio Sánchez, Samu Costa, Darder, Dani Rodríguez, Muriqi y Robert Navarro.

Estadio Metropolitano (Madrid)

Árbitro: Víctor García Verdura

Horario y dónde ver por TV el Atlético-Mallorca

El partido Atlético-Villarreal se disputa este sábado, 31 de enero, a las 18.30 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo a través de DAZN. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.