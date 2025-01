Francia-Gales: Dupont descorcha el champagne ante unos 'dragones' de madera

Resulta frustrante saberte inferior físicamente al contrario y estar resistiendo sus embestidas a base de carácter mientras ofreces tu cuerpo de forma casi suicida para frenar las estampidas rivales y que todo salte por los aires en un instante. Una décima de segundo en la que el talento de un solo jugador adivina una fisura, o la fabrica, echando abajo todo el castillo de naipes. Ese sentimiento desalentador lo experimentó en París una Gales a la que no se le puede achacar nada en los primeros quince minutos.

La chistera de Dupont

Pero en el minuto 16 apareció Antoine, quien dispuso de un segundo mientras corría de forma lateral delante de los chacales galeses, el tiempo necesario para adivinar espacio a la espalda del ala abierto galés y allí cruzó una patada milimétrica regalando un ensayo a Theo Attissogbe que la acunó con los brazos y se dejó caer en la zona de ensayo de Gales. Los 'dragones' estaban tan centrados en ofrecer combate en el eje a las cargas de la delantera local que descuidaron las orillas y por ahí se fue descosiendo Gales, que confirmó que tiene un problema en los puntos de contacto, donde sus delanteros no son dominadores, y en la posición de apertura, donde no le llega con un parche como Ben Thomas.

Con viento a favor Francia fue subiendo el ritmo, Dupont comenzó a tener más tiempo para pensar y la defensa de Gales se fue diluyendo. Los de Gatland comenzaron a acumular malas noticias en forma de lesiones y amonestaciones (Evan Lloyd y Thomas), lo que liberó aún más espacio para los de Galthie que al descanso sumaban cuatro ensayos y un severo (28-0) en el marcador. Francia reunía a la defensa galesa en el eje y luego abría la almendra para rentabilizar la velocidad de sus tres cuartos, que fueron cobrándose cada error de la línea rival. Gales penaba huérfano en la dirección desde el 10 y sin un solo delantero dominador. Sin embargo, una vez más el partido se resumía en dos palabras: Antoine Dupont.

Tan resuelto estaba el duelo que a los 50 minutos Galthie cambió ¡a seis jugadores de una tacada!, entre ellos a Dupont, que vio el resto del partido desde el banquillo. Algo que aprovechó Gales para tirando de orgullo irse a la 22 francesa a tratar de borrar el cero de su casillero. Cosa que no ocurrió ampliándose la renta local con un maul, otro ensayo por fuera y un último try de Alldritt (43-0).

Dupont contra el resto del mundo

Buen momento para reflexionar sobre la dimensión de Dupont, capaz de condicionar un juego de naturaleza coral en la que nunca un jugador ha sido argumento suficiente para desequilibrar los partidos con la superioridad y frecuencia que lo hace el medio melé francés. Su inteligencia táctica y la versatilidad de sus recursos, perfeccionados tras su paso por el rugby 7 (donde llevó a Francia a colgarse un oro olímpico por el que nunca habría podido competir sin su presencia), le han convertido en un jugador de otra dimensión. Dupont es mucho que alguien, como suele decirse en rugby, que reúne “la triple amenaza”: correr, pasar y patear. Antoine lee las defensas de forma quirúrgica y encuentra intervalos por los que gana la ventaja a través de sitios que no existen y se fabrica él mismo. A eso se suma un despliegue coral diseñado para optimizar ese factor desequilibrante. Una delantera laboriosa y una línea de enorme verticalidad con dos puñales como Penaud y Bielle-Biarrey y coronada por otro jugador mayúsculo que queda apocado por la sombra de Dupont, el zaguero Thomas Ramos. Un utility back sustantivo.

Pero el rugby afortunadamente se sobrepone incluso a estrellas como Dupont. Francia se quedó en cuartos del pasado Mundial porque la enorme influencia de Antoine no pudo doblegar a la mastodóntica Sudáfrica, que laminó en defensa a los galos. Y ese es el plan de Irlanda e Inglaterra, crujir las vértebras de los ‘gordos’ franceses y negarles la posesión para someterles y desactivar a Dupont. Y como el rugby es un deporte en el que se cuidan todos los detalles, hubo uno que marcará el Seis Naciones de Francia. Ntamack vio una roja clamorosa por meter el hombro arriba y se perderá el partido ante Inglaterra de la segunda jornada, lo que condicionará mucho el camino del XV del gallo en este Seis Naciones. Gales no era buen termómetro porque llega descompuesta por la crisis galopante de su rugby, en lo económico y en lo deportivo. Lo que invita a no sacar muchas conclusiones de este partido en el que Dupont descorchó el champagne y Francia se levantará este sábado con resaca.