Pablo Bouza, seleccionador de los Leones: "Todo ha salido hasta ahora como lo habíamos programado"

El argentino Pablo Bouza dirige la selección masculina de rugby XV desde hace algo más de un año y este domingo afronta el partido más importante de la historia reciente del rugby nacional. España se medirá este domingo (12:45) a Países Bajos en el Central de la Complutense de Madrid con una plaza en juego para el Mundial de Australia 2027.

Quien gane estará virtualmente cclasificado para esa Copa del Mundo, a falta de sellar oficialmente el pase ganando a Suiza, el rival más débil del grupo. Los Leones viajarán a tierras helvéticas la próxima semana para medirse el domingo a los suizos y ahí podrían ser ya matemáticamente un equipo participante en la próxima Copa del mundo de rugby.

-Este partido llega como colofón a una preparación de más de un año que me gustaría que evaluases tanto en lo deportivo como en la organización.

-En la primera parte arrancamos con el REC (Rugby European Championshop) y creo que el equipo empezó a jugar bien a partir del partido de Portugal. Después siguió en el partido de Rumanía y ese buen trabajo se pudo mantener en la gira por Tonga y Samoa, que ha sido muy importante para el grupo. Después en la ventana de noviembre se compitió con rivales muy exigentes y se trató de replicar el trabajo que vamos a desarrollar esta semana de cara al partido con Países Bajos. Estoy satisfecho porque todo ha salido hasta ahora como lo habíamos programado.

-¿Cómo ha sido tu relación con el grupo desde entonces hasta ahora?

-Tengo que confesarte que al principio, tanto a mí como a los jugadores nos costó entendernos o adaptarnos. Entre otras cosas porque el primer partido llegó a los 10 días. Pero luego fuimos trabajando las cosas con el grupo poco a poco, optimizando el tiempo del que disponíamos. Lo hacíamos de concentración en concentración siempre pensando en llegar a este Campeonato de Europa para buscar la clasificación para el Mundial

-Las convocatorias de los jugadores que estaban en clubes en Francia han sido tu gran caballo de batalla en estos meses. ¿Cómo lo has vivido?

-Es cierto, pero te diré que el tema de las convocatorias siempre se hizo con tiempo y como sabes he viajado dos veces a Francia a hablar con los jugadores y los clubes. Sin duda, esta concentración ha sido la más ordenada de todas. Creo que es muy importante que a esta semana previa al REC hayan venido todos con la autorización de Francia porque muchos ponen en juego su trabajo por estar aquí una semana.

-¿Ha sido más difícil de lo que esperabas?

-Desde el primer día me di cuenta que la cosa no iba ser como pensaba y cambiamos la forma de comunicación con clubes y jugadores. Después de la primera semana, ha habido más idas y vueltas con los jugadores, pero todo ha ido encajando. La forma de ponernos de acuerdo en cada caso con el jugador y con el club son distintas: emails, llamadas, wassaps, zoom... Pero después de hacerlo dos o tres veces se ha ido engrasando todo y ahora se ha logrado con mucha naturalidad.

-Haber competido con rivales de nivel obteniendo buenos resultados y ganando visibilidad internacional, ¿ha facilitado las cosas con los clubes?

-Los clubes sabían desde el principio que este periodo es el más importante para nosotros. Ellos diseñaron su calendario en agosto sabiendo que en estos tres partidos nos tenían que dar a los jugadores y luego a partir de ahí han ido hacia atrás. Y eso explica que en noviembre nos hayan cedido a los jugadores uno, dos o tres partidos. Sobre los resultados, está claro que nos ayudaron porque a los clubes les interesa que sus jugadores compitan al máximo nivel. Sí podría decirse que una ventana tan competitiva nos ha ayudado.

Los siete jugadores de la selección española de rugby que militan en el Top 14 francés. / FER

-Respecto al grupo, ¿has tenido que sentarse a hacer terapia para superar las dos eliminaciones traumáticas anteriores o ese tema está superado?

- La realidad es que del proceso de clasificación para el Mundial anterior quedan pocos jugadores. Te diría que hay bastante más gente en el staff, pero no se han dado consignas. Desde el primer día se trató de hablar de acá para adelante y mantener lo bueno que había. Sobre lo que ocurrió, lo hablé más con alguno del staff, para mirar atrás no sirve a nadie. No es bueno.

-Por contra, la apuesta por la gente joven ha revitalizado al grupo y ha implantado un ambiente ilusionante que se ha trasladado a las gradas.

-Creo que eso se fue dando de forma natural. No vine con ningún mensaje de llamar a más gente o incluir a los jóvenes. Los jóvenes se lo ganaron en el Sub-20 y yo siempre apuesto porque jueguen los mejores, sean grandes o jóvenes. Es cierto que hay muchos jóvenes que vienen haciendo el camino con los Sub-20 y llegan a la selección con muchas ganas. Eso se nota. Estoy contento con el grupo y la gira de Tonga y Samoa nos vino muy bien a todos los niveles.

-¿Has visto una evolución en el grupo en estos meses?

-Se ha mejorado, por supuesto. Pero podemos seguir mejorando. Estamos mejor que el año pasado como equipo e individualmente. El año pasado los jugadores de División de Honor llegaron muy cansados porque no paraban entre los partidos internacionales y los de clubes. No tenían descanso. Y sobre todo, creo que hemos mejorado en la parte física, tanto en el trabajo en el gimnasio como en la intensidad.

-Siempre se ha acusado al rugby español de no producir gente grande, jugadores dominadores en el contacto.

-No lo creo. Hay jugadores grandes con buen contacto. Puede ser que falte gente más grande, pero yo estuve antes en Uruguay y ya trabajamos con eso. Y también recuerdo en el primer Championship con Argentina jugando ante Nueva Zelanda y Sudáfrica que había inferioridad física y se hizo un trabajo muy grande. Pero desde aquel inicio del Championship se mejoró. Aquí hay que seguir buscando y seguir trabajándolos. Creo que el tamaño importa menos que el trabajo que se haga respecto a eso.

-¿Qué singularidades has encontrado en el jugador español?

-Siempre está dispuesto a aprender y su actitud es muy buena. Y por encima de todo le gusta atacar. Tiene el ataque innato, así que lo que hemos trabajado es para meterles otra cosa. Es un jugador muy predispuesto, que le gusta proponer. Ya lo tenían implementado en el juego que hacían.

-¿Qué me puedes decir de Países Bajos?

-Es el grupo que venía trabajando en el pasado Campeonato de Europa. No entró nada nuevo y hay que ver si vienen todos lo que dicen. A nivel de preparación no han tenido mucho trabajo porque tras el REC han tenido actividad con el Delta, y no están todos ahí, y en noviembre solo con Chile.

Dos eliminaciones en los despachos en 2019 y 2023 España no jugó el Mundial de rugby de Francia 2023, plaza que se ganó en el campo, por la alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg, jugador de Alcobendas Rugby, que jugó los partidos ante Países Bajos con el XV del León. El comité designado por World Rugby atendió la reclamación de las federaciones de Rumanía y Portugal en los despachos, aplicando una multa a la Federación de 25.000 libras (a descontar de las subvenciones que recibe de la misma institución) y descontando cinco puntos de cada partido en los que participó el jugador. Es decir, 10. Lo que deja a España fuera de la Copa del Mundo. El jugador había utilizado un pasaporte que había sido falsificado en las fechas de salida y entrada del país, lo que provocó la eliminación de la selección con la Federación presidida por Alfonso Feijoo, cuya "negligencia continuada" fue castigada por World Rugby. El tema venía de largo, porque cuatro años antes había ocurrido otro incidente parecido que dejó a España fuera del Mundial de 2019 en Japón. Entonces, el comité de apelación de World Rugby sancionó a los 'Leones' por la alineación indebida de los jugadores Mathieu Belie y Bastien Fuster. Los dos fueron alineados incorrectamente por el seleccionador Santiago Santos porque habían jugado con Francia sub-20, lo que les impedía alinearse con otro equipo nacional. La Federación que presidía Alonfos Feijoo basó su recurso en que ninguno de los dos fue informado de ello, algo que acreditó la federación francesa, que reconoció que no tenía un protocolo para esas situaciones. La apelación también argumentó que, en la fecha en que militaron ambos jugadores (2008 y 2012), Francia Sub-20 no cumplía las condiciones exigibles para bloquear el paso de sus integrantes a otras en el futuro. Pero pese a ello España se quedó fuera del Mundial de Japón,

-¿Qué destacas de su juego?

-Físicamente tienen muy buen contacto y muy buen pie. Es lo que más llama la atención de su juego. En Ámsterdam estuvieron en nuestro campo mucho tiempo y la defensa que proponen es más ordenada que la de Fiyi o Estados Unidos, que es de fuera para dentro. Nosotros vamos a mantener lo que venimos haciendo porque la idea es seguir aprovechando nuestras fortalezas.

-Una última, ¿habrías preferido un campo más grande que el Central para este partido tan importante?

-En cuanto a dimensiones creo que el rectángulo del Central es el máximo. La primera vez que lo vi me pareció grande. Así que por ahí, no hay pega. En lo del aforo quizás sí nos habría gustado tener más respaldo de la grada, con diez o doce mil espectadores. Pero se llenarán los seis mil y seguro que nos empujarán. No hay queja con eso.

-Suerte en este partido que llevamos muchos años esperando.

-Los chicos están con ganas.