Qué necesita el Real Madrid para pasar entre los ocho primeros de la Champions

Cuatro victorias y tres derrotas. Ese es el balance del Real Madrid a falta de una jornada para finalizar la primera fase. A priori, resulta complicado pensar en una posible clasificación directa a octavos de final de un equipo con estos registros. Sin embargo, la UEFA, al comienzo de la temporada, estimó que serían necesarios alrededor de 15 puntos para clasificarse de forma directa a los octavos. El equipo de Carlo Ancelotti alcanzaría esa puntuación en caso de lograr la victoria en la última jornada ante el Brest. Pese a un inicio de competición muy por debajo de las expectativas, los blancos aún disponen de opciones para estar entre los ocho primeros clasificados. A continuación, repasamos las posibles combinaciones en las que el Real Madrid sería equipo de octavos de final, sin necesidad de disputar la ronda de dieciseisavos.

La derrota ante el AC Milan hizo saltar las alarmas en el Real Madrid, la clasificación se complicaba por momentos y los ocho primeros de la tabla quedaban muy distantes del equipo blanco. El equipo no carburaba, Mbappé no se enchufaba, nada parecía funcionar en el equipo de Carlo Ancelotti, que por momentos llegó a peligrar en el cargo. Las lesiones de jugadores importantes como Dani Carvajal o Eder Militao mermaron la capacidad defensiva de un equipo que ha encajado gol en todos los partidos disputados hasta la fecha en competición europea. Ahora, hay una posibilidad, muy remota, de que el actual campeón de la competición evite la ronda previa de dieciseisavos. Pero ya saben ustedes que en la Champions, y más con el Real Madrid de por medio, no hay nada imposible.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

Las cuentas del Real Madrid para estar en octavos

En términos clasificatorios, el Real Madrid ocupa la 16ª posición, con 12 puntos en el casillero, a tan solo un punto de la octava plaza, pero con siete clubes por delante de los de Carlo Ancelotti. El primer paso para el Real Madrid se basa en conseguir la victoria en Francia por más de dos goles de ventaja. Un empate o una derrota en territorio francés acaban de forma automática con las opciones del Real Madrid. A partir de ahí, queda mirar de reojo a los resultados de Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Para lograr el objetivo, el Real Madrid debe:

Ganar al Brest por dos goles o más de diferencia.

La Atalanta pierde ante el Barça.

El Aston Villa empata o pierde ante el Celtic.

El Mónaco pierde o empata ante el Inter de Milan.

El Feyenoord y el Lille empatan.

El Borussia Dortmund pierde o empata ante el Shaktar o el Real Madrid gana el Brest por más de cuatro goles y el Dortmund solo lo hace por un tanto.

El Bayern Múnich pierde o empata ante el Slovan Bratsilava o el Real Madrid gana al Brest por más de dos goles y el conjunto bávaro lo hace por solo un gol.

Esta serie de resultados es la única que podría dar acceso a octavos de final a los de Carlo Ancelotti. En caso de no producirse, los blancos deberían disputar la ronda de dieciseisavos de final que se disputa en el mes de febrero. Los diferentes resultados determinarían cuál sería la posición final del equipo de Ancelotti en esta fase de liga de la Champions. Lo que sí es seguro es que el Real Madrid, al menos, tiene asegurada la ronda de dieciseisavos que le permite seguir vivo en su competición fetiche.

Jude Bellingham celebra su gol ante la Atalanta en Champions. / Associated Press/LaPresse. LAP

