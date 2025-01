Estos son los equipos eliminados de la Champions: ¿qué pasa con ellos?

Este miércoles finalizó la fase de liga de la Champions League 2024/25, una edición marcada por el nuevo formato que ha instaurado la UEFA. Los máximos mandatarios del organismo que regula el fútbiol europeo avisaban al comienzo de la temporada que sería un formato "más competitivo, imprevisible y tendrá más duelos de primer nivel". En clave española, el balance en términos clasificatorios es positivo, tanto Atlético de Madrid como Barça han conseguido el billete a octavos de forma directa, el Real Madrid jugará una eliminatoria extra y el Girona queda fuera de la mejor competición de clubes del mundo. Esta temporada hemos hecho frente a una clasificación total, compuesta de 36 equipos, en la que los ohco primeros clasificados acceden de forma directa a octavos de final, los 16 siguientes juagarán una fase previa, denominada ronda de dieciseisavos, mientras que un total de 12 clubes quedan eliminados de la Champions, pero ¿qué ocurre con estos equipos?

La silueta de la imagen de la Champions, durante el sorteo en Nyon. / MARCOS LÓPEZ| JEAN-CHRISTOPHE BOTT

¿Cómo ha sido el nuevo formato de la Champions 2024/2025?

Hasta el año pasado, la primera fase de la Champions se basaba en una fase de grupos, compuesta de 32 equipos. Estos clubes quedaban encuadrados en ocho grupos diferentes, en los que el primer y segundo clasificado accedían a octavos de final, mientras que el tercer clasificado 'descendía' a Europa League. Nada de todo lo mencionado anteriormente queda en este nuevo formato ideado por la UEFA. Ceferin y los suyos rompieron con todo lo establecido, quizá motivdos por las presiones de la Superliga, dando lugar a una 'nueva' Champions League nunca antes vista.

Ahora, hemos visto como el número de participantes se ampliaba a 36, añadiendo dos partidos extra a los seis que disputaba cada equipo, ejerciendo como local en cuatro de ellos y hcaiendo lo propio como visitante. Este nuevo modelo ha provocado cambios en todos los sentidos, afectando también a los equipos que no consiguen la clasificaciín a las rondas siguientes. El azar, a la hora de emparejar a los equipos, ha determinado las opciones de clasificación de cada uno de ellos, de forma que algunos han gozado de un calendario más amable que otros, siendo un punto decisivo en las aspiraciones de muchos clubes.

El formato de la Champions estrenado esta temporada determina que solo los ocho primeros clasificados pasan directamente a la ronda de octavos de final. Los clubes que queden entre las posiciones 9ª y 24ª tendrán que enfrentarse entre ellos en una eliminatoria previa, de la que saldrán los otros ocho equipos que avanzarán a octavos. Aquellos que acaben la liga entre los puestos 25º y 36º quedarán eliminados. A diferencia de otras temporadas, este año no hay repesca en la Europa League para ningún equipo.

El Sevilla se proclamó campeón de Europa League en 2023, tras quedar en tercer lugar de su grupo de la Champions. / DPA vía Europa Press. DPA vía Europa Press

No hay descensos a la Europa League

A difernecia de lo que hemos vivido durante las últimas temporadas, los equipos que caen eliminados no tendrán la posibilidad de acceder a la Europa League. No volveremos a ver a equipos históricos como el Barça, en dos ocasiones, el Atlético de Madrid o el Chelsea, campeón de Europa en ese momento, caer en la fase de grupos y, por tanto, acceder a la segunda competición organizada por la UEFA. Sin ir más lejos, el Sevilla que acabó ganando la Europa League en 2023 de la mano de José Luis Mendilibar también fue tercer clasificado en su grupo, al igual que el Atlético en 2018. Esta medida fue instaurada en 1999, permitinedo a varios equipos reconducir las temporadas europeas que no habían empezado como se esperaba.

El motivo principal es que este año todo gira en torno a una clasificación global, en la que 12 equipos caen eliminados. Este nuevo fromato impide que los clubes de una competición caigan a otra inferior, el sistema no lo soportaría. De esta forma, la UEFA rompe con una norma que caracterizó el fútbol europeo en las últimas décadas, dejando a esa docena de clubes fuera de toda competición europea en lo que resta de temporada. Esta misma situación vivirán aquellos equipos que caigan a las primeras de cambio en la ronda de dieciseisavos. Lo propio ocurre en el caso de la Europa League y la Conference League, que siguen el mismo modelo que la competición por excelecia de la UEFA.

Equipos eliminados de la Champions League