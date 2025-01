Cuánto dinero se juega el Real Madrid por no entrar entre los ocho primeros de la Champions

El Real Madrid se aseguró la clasificación matemática para continuar con vida en la Champions la semana pasada. Su contundente victoria contra el Salzburgo en el Santiago Bernabéu le garantizó al club blanco no quedar entre los 12 últimos clasificados de la fase liga de la Champions. Estos equipos son los únicos que no siguen en Europa, pero no es lo mismo acabar entre los ocho primeros que entre las posiciones 9ª y 24ª.

El Real Madrid tiene todavía opciones de quedar entre los ocho primeros. Encara la última jornada, en la que se enfrenta al Stade Brestois francés, con 12 puntos y en la 16ª posición de la clasificación. El corte ahora mismo lo marca el Bayer Leverkusen, con 13 puntos, por lo que el Madrid tiene a un solo punto el objetivo.

El problema para Carlo Ancelotti y los suyos es que hay seis equipos con esos mismos 13 puntos. Es decir, deberían fallar casi todos ellos (o el Atalanta, que tiene 14 y se enfrenta contra el Barça) para poder escalar hasta la octava posición. Una misión bastante complicada, aunque posible.

El premio por quedar entre los ocho primeros

Ser uno de los ocho primeros clasificados le permitiría al Real Madrid ahorrarse la eliminatoria de 'playoff', la primera que se juega a ida y vuelta en esta Champions. En el plano deportivo, le reportaría el doble premio de acercarse a las últimas eliminatorias y, de paso, ahorrarse la disputa de dos partidos, gozando de dos semanas limpias en el saturadísimo calendario futbolístico.

Y más allá de lo deportivo, el Real Madrid pondría en riesgo 11 millones de euros. Ese es el premio que reciben los equipos que participan en la Champions y alcanzan los octavos de final de la competición y que solo tienen garantizados dos equipos a falta de disputarse la última jornada: el Liverpool y el Barça.

Esa cantidad se sumaría a los 27 millones de euros que ya ha recaudado el Madrid por su tránsito en esta Champions. Una cifra que aumentará hasta los 29,8 en el caso de que los blancos sean capaces de derrotar al Brest en el encuentro del miércoles. Si empatara, cerraría la fase liga con unos ingresos de 27,7 'kilos'.

Tabla de premios económicos de la Champions