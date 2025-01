Análisis Seis Naciones 2025 (Italia): Bodas de plata, expectativas de oro

Los azzurri han sumado en 2024 cinco victorias, tantas como en 2022 y a solo una de su mejor temporada histórica, la de 2007, en la que ganó seis partidos. Las apuestas les colocan en la pelea con Gales por evitar la sexta posición, sin embargo los pronósticos de los expertos sitúan a los transalpinos un escalón más arriba peleando con Escocia por el cuarto puesto y complicando a los rivales que tienen que visitar Roma.

Italia celebra sus Bodas de plata en el Seis Naciones este año y lo hace en su mejor momento de juego en el panorama internacional. Después de romper el año pasado una lamentable racha de ocho ediciones consecutivas cargando con la cuchara de madera y encadenando derrota tras derrota, los chicos de Gonzalo Quesada fueron capaces de doblegar a Gales y Escocia, además de empatar en Lille con Francia un partido en el que el palo de la H evitó el triunfo con un patada con el tiempo cumplido de Garbisi. Además, sus dos derrotas fueron por menos de un ensayo, dato que retrata el salto competitivo de los transalpinos.

El argentino Gonzalo Quesada ha disparado las expectativas de la azzurri, que además llega a este torneo con internacionales italianos asentados en clubes en grandes extranjeros y con Benetton impresionando en Europa. Concluyeron 2024 con un bagaje positivo en el que también sumaron victorias sobre Tonga, Japón y Georgia, además de dar la cara ante los All Blacks de Scott Robertson (11-29).

Brex-Menoncello, la caja de Pandora

Todas las miradas estarán puestas en estrellas como Paolo Garbisi (Montpellier) o Ange Capuozzo (Stade Toulousain). Pero los verdaderos aficionados al rugby disfrutarán de su cerveza viendo despliegue de su pareja de centros, Juan Ignacio Brex y Tommaso Menoncello (mejor jugador del Seis Naciones 2024). Un mediocampo engrasado a la perfección en Treviso que genera desequilibrio en ataque y es rocoso atrás. Domínguez aprovechará esa sintonía rodeándolos de jugadores que pisan muy bien por dentro y propondrá un juego muy vertical que ha calado entre la afición del rugby.

En la delantera la presencia de Michele Lamaro, Ruzza o Ricconi garantiza el trabajo y el oficio. A su tercera, donde Negri y Cannone lucirán galones, se suma el entusiasmo del titán Alessandro Izekor y de Ross Vintcent, un ex repartidor de pizzas de 22 años que sigue ‘repartiendo’ desde la base de la melé con sus salidas de 8 en Exeter. La solvencia en las fases estáticas, especialmente en melé, es un tema que preocupa a Quesada, consciente de la exigencia física ante sus rivales en un año de British & Irish Lions, lo que disparará el rendimiento de los equipos de las islas porque sus jugadores querrán viajar a Australia en verano. El años pasado solo pudieron acumular un 83% de fiabilidad en el set-piece, algo que esta edición debe mejorar. Donde no hay dudas es en el compromiso. Las 982 'grapas' que repartieron los azzurri el año pasado suponen la cifra más alta jamás registrada en una edición del Seis Naciones, torneo en el que solo Inglaterra, en 2019, había sumado más de 900 placajes (908). Lamaro, con 103, batió el récord de Jonny Gray de 2018 (100). Además, Italia es un equipo peligroso en las abiertas, donde es el que más balón recupera (33 en el pasado Seis Naciones). Sin embargo, también debe ser más consistente en el combate, porque tuvo la tasa de retención más baja en sus propios rucks (96,5%) y la velocidad promedio de ruck de ataque más lenta del torneo (4,7 segundos)

La incertidumbre, sin duda, vuelve a generarse en la posición de medio melé, donde Page-Relo no ha terminado de asentarse en Lyon, Garbisi Júnior es muy irregular y Fusco, siendo el más prometedor, está lesionado. Así que podría haber opciones para el galés Stephen Varney, que se mudó de Gloucester a Francia para enrolarse en Vannes.

Calendario con trampas

El calendario ofrece sensaciones encontradas para los italianos, que arrancan en Edimburgo ante una Escocia que quiere ajustar cuentas por la derrota que les infringieron el año pasado. Luego Gales visitará el Olímpico, en un duelo que meterá presión a los de Gatland por la cuchara de madera, y luego llega a Roma una Francia a la que le tienen ganas. El año pasado se quedaron a centímetros de derrotarla y este año, jugando en casa, Capuozzo espera doblegar a su amigo Dupont. La visita a Twickenham, rebautizado con un nombre comercial que no leerán aquí, abre un final infernal para los de Quesada, que terminarán recibiendo en Roma al tractor irlandés.

Los jugadores de Italia, de rugby, durante un partido del Seis Naciones / FIR

Si admiten recomendaciones, no se pierdan ningún partido de Italia. Un equipo tan divertido atrás como descarado delante. Y si aceptan consejos, hagan la maleta y apúntense a ver en directo un partido en el Olímpico de Roma con un ambiente espectacular en el campo y un tercer tiempo que enamora a los rugbiers que se dejan caer por la eterna Roma con planes ovales.