Huelgas, coacciones y multas: el Athletic le declara la guerra a los cabecillas de su grada popular

"Es una mierda lo que está pasando. Invitamos a los que no dejen animar a que se queden en su casa y que respeten a los que quieran animar". Rara vez un futbolista alzó la voz de manera tan contundente contra una parte de su afición. Y sorprende todavía más si se echa un vistazo a la clasificación y se observa que el equipo implicado, el Athletic, es cuarto en la tabla, temporadón el suyo. Y que quien pronuncia esas palabras es, seguramente, su futbolista con mayor pedigrí, nada menos que el portero titular de la selección, Unai Simón.

"Es triste que se escuche ese runrún, que no se deje animar a gente que quiere animar, que haya pitos... Eso no define al Athletic", añadía Iñaki Williams, segundo capitán del equipo, tras el empate contra el Leganés del domingo. El resultado, un 'pinchazo', era casi lo de menos tras una nueva constatación de que San Mamés se ha roto. Con una mayoría de la afición en el bando del club que preside Jon Uriarte y de los jugadores, frente a los cabecillas de su grada popular, agrupados bajo el nombre de Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH).

Huelga de animación en San Mamés

La historia viene de largo hasta llegar al escenario actual, en el que la ICHH, que toma su nombre del aficionado que murió en 2011 por el impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza, se ha declarado en huelga de animación. Es el tercer partido consecutivo en San Mamés en el que no animan, tras el de Liga contra el Villarreal (8 de diciembre) y el de Copa contra Osasuna (16 de enero). Es su forma de protestar por lo que ellos consideran acoso policial de la Ertzaintza a sus integrantes, amparado por el propio Athletic según su versión de los hechos. Es decir, se sienten perseguidos por la Policía y desprotegidos por el club.

Los jugadores del Athletic tras un partido en San Mamés. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa

Ante el anuncio de esa huelga de animación, el Athletic hizo llegar a sus socios una extensa 'newsletter' que tituló "Preguntas y Respuestas: Animación, Multas e Identificaciones". Entre otras cuestiones, se recogían las multas impuestas al club por Antiviolencia como consecuencia de cánticos ofensivos e incitadores de la violencia procedentes del fondo norte, en el que se ubica el grupo en huelga. También aclaraba si tenía algún rol como club en las denuncias impuestas por la Ertzaintza: "No, de ninguna manera".

Todo ello, tras un caldo de cultivo peligroso desde hace muchos meses. El anterior presidente del Athletic, Aitor Elizegi, decidió incrementar y mejorar el espacio de la grada de animación del nuevo San Mamés, volviendo a la parte central del fondo norte que ocupaba en el viejo estadio. El problema fue, a tenor de lo sucedido, el excesivo poder que concede a un grupo muy heterogéneo pero con liderazgos de otra época.

El rol de Herri Norte

Porque la ICHH no es un grupo ultra, pero sí que acoge a radicales en su seno. En concreto, a miembros de Herri Norte Taldea, el tradicional grupo ultra del Athletic, uno de los que Antiviolencia señala como tales. La consecuencia es que no pueden exhibir sus símbolos en ningún estadio, como sucede también (o debería) con Frente Atlético, Ultras Sur, Boixos Nois, Indagorri, Ligallo o Frente Bokerón. La ICHH, en definitiva, blanquea radicales, acogiéndolos bajo el paraguas de un grupo no violento y con diferentes sensibilidades, que en condición de grupo de animación accede a abonos muchos más baratos que los equivalentes fuera de esa zona. No han renunciado a ellos con su "huelga de animación", claro está.

De Herri Norte Taldea eran los ultras que fueron identificados por arrojar bengalas a aficionados del AS Roma en el desplazamiento europeo del Athletic a la capital italiana. Una gran pancarta ubicada en la grada visitante ejercía de oportuna prueba. Una bochornosa escena que ya mereció el repudio público del club y, todavía en el interior del Olímpico de Roma, de los dos capitanes del equipo, Óscar de Marcos e Iñaki Williams.

Ultras del Athletic arrojaron bengalas contra aficionados de la Roma en la Europa League. / Associated Press/LaPresse

Y, desde ahí, sin que el clima de entendimiento haya mejorado, con quejas de acoso policial en el partido contra el Real Madrid de comienzos de diciembre, hasta lo ocurrido este domingo. El Athletic ha detallado los hechos en un comunicado muy contundente y con un encabezado que no deja espacio para la duda: "Quien coacciona al que anima sobra en San Mamés". En el texto, el club que preside Jon Uriarte explica que ha decidido prohibir la entrada al campo a las dos personas que instaron coactivamente a varios integrantes de la Herri Harmaila a cesar en la animación".

Dos personas expulsadas de San Mamés

"Una de estas personas ya fue sancionada por los órganos disciplinarios del Club por, entre otros actos, la promoción y apoyo a Herri Norte Taldea, que le supusieron diversas sanciones, entre ellas, la pérdida de la condición de socio. [...] La otra persona identificada como interviniente en la acción, que tampoco es socia, ni Gazte Abonoa [Abono Joven], era uno de los 'speakers' (personas que han solicitado poder usar el micrófono para dinamizar la animación) que se había declarado en huelga", detalla el comunicado.

Todo ello está enrareciendo una temporada en la que el Athletic está completando una Liga excelente, firme en puestos de Champions, y avanzando con paso firme en la Europa League. En esta competición se colocará el siguiente termómetro que mida en qué punto está el conflicto, este jueves en la visita a San Mamés del Viktoria Plzen checo. Lo que ya está claro es que algo se ha roto en la 'Catedral'.