Análisis Seis Naciones 2025 (Gales): Dragones de madera

Gales se encuentra en la 11ª posición del ráking mundial, la peor en su historia. Por detrás de Fiyi, que nunca había ganado en Cardiff hasta los test de otoño, y de Italia. Y no muy por encima de Georgia, Japón y Samoa. En las casa de apuestas lo tienen claro, todo lo que no sea que Gales se lleve la cuchara de madera será un éxito porque viene de ser cuarta, quinta y quinta en las tres últimas ediciones del torneo.

Los galeses son gente honorable y sarcástica. Y en estos días, preguntado uno por sus expectativas para este Seis Naciones, tiraba de sorna para ofrecer el pronóstico más ajustado a la realidad posible: “Tendremos suerte si terminamos últimos”. En esas está Gales, que el año pasado sufrió doce derrotas en los doce tests que jugaron con Warren Gatland al mando. Desde 1937 los galeses no terminaban un año sin ganar un solo partido. Dragones… de madera. Una racha que cualquier otro no habría podido soportar, pero acabe como acabe el Seis Naciones, que será el 18º para Gatland (13 con Gales y 5 con Irlanda), él seguirá siendo el entrenador más laureado.

Experiencia para salir a flote

Sin embargo, Abi Tierney, la primera mujer que dirige el rugby galés en toda la historia, necesita algún triunfo al que poder agarrarse para mantenerle en el cargo. Y ante esta tesitura ‘Warrenball’ ha apostado por sumar experiencia a Gales recuperando a Taulupe Faletau, Josh Adams y Liam Williams. Si queremos ser positivos, Gales tiene un par de pilieres competitivos (Gareth Thomas y Nicky Smith), y una tercera decente con Aaron Wainwright y Jac Morgan escoltando a Faletau. Hay un 9 que huele a Lion (Tomos Williams) y al final del pasillo un back three fuerte en el aire: Williams, Adams y... Tom Rogers tal vez. A priori Dafydd Jenkins y Will Rowlands son una segunda útil, por más que se extrañe a Adam Beard, y con eso tendrá que armar un XV medio competitivo.

Si somos realistas los dragones siguen teniendo un agujero en el pilier derecho, su mal endémico. Gatland espera que WillGriff John (1,90 y 90) le sirva de 3, aunque su talla no invita al optimismo. Problema que se ha agrabado al quedar inhabilitado tras sufrir una conmoción el pasado fin de semana lo que obligará al técnico a poner en cerrado al joven Ben Warren, de 24 años. Y a su lado la nómina de talonadores es más que discreta (Elliot Dee, Sam Parry y un Evan Lloyd más dinámico). La principal incógnita reside en el 10, donde al estar Sam Costelow lesionado y Gareth Anscombe e Ioan Lloyd descartados, solo aparece un apertura puro, Dan Edwards (21 años), de Ospreys. El chico de Cwmavon tiene buen pie e instinto con la almendra en la mano, pero está verde. Su alternativa es un primer centro, Ben Thomas, con quien apañará el asunto. Y aparecen en la lista con deberes pendientes nombres que deben justificar su elección como Christ Tshiunza o el medio melé Ellis Bevan.

Económicamente la Unión de rugby de Gales ha visto cómo la crisis le impactaba de pleno, con una reducción del presupuesto de 9,5 millones de libras a la mitad, lo que ha provocado una espantada de jugadores del país. No extraña, por tanto, que hasta 90 jugadores estén militando en clubes más allá de sus fronteras. Y eso también explica que la lista de damnificados para este torneo sea casi más larga que la de elegidos, lo cual no extraña estando Gatland por medio. Jarrod Evans, Max Llewellyn, Rio Dyer, Cameron Winnett, Dewi Lake, Morgan Morris, Olly Cracknell, Josh Macleod, Taine Plumtree, Rhys Davies, Ryan Woodman, Taine Basham, Ruben Morgan-Willams, Johnny Williams, Sam Davies, Ryan Elias, Adam Beard, Ben Carter, Archie Griffin, Mason Grady.... A la plaga de lesiones se suman descartes inexplicables tras lo que aparece Gatland haciendo de Gatland una vez más. Peor no lo puede ir, así que en Gales confían en que el equipo despierte y les de alguna alegría.

Una defensa sangrante

En otoño encajó tres derrotas con un global de 121 puntos en contra y 17 ensayos concedidos, lo que evidencia que el primer ladrillo que debe poner es el de la defensa. Si no corta esa sangría, no habrá nada que hacer porque hace lustros que Gales no despliega en ataque un juego atractivo. No hay rastro del ‘hwyl’, ese jogo bonito que les hizo grandes en los 70 y los 80.

walesLos jugadores de Gales, de rugby, se reúnen antes del inicio de un partido / WRU

El objetivo es sortear la cuchara de madera como sea, pero ni siquiera ayuda el calendario que les hace arrancar en París, donde tendrá que surfear un tsunami este viernes en el estreno. La última vez que ganaron en París, en 2021, aparecían en su XV jugadores como Leigh Halfpenny, George North, Jonathan Davies, Dan Biggar, Rhys Webb, Gareth Davies, Ken Owens, Thomas Francis, Alun Wyn Jones o Dan Lydiate. Al menos recibirán en Cardiff a los otros dos ‘cocos’, Irlanda e Inglaterra. Así que ante Italia se la jugarán en Roma y también visitarán Edimburgo, otro rival al que en casa podrían haber dado guerra. Como decía aquel, “con suerte quedarán últimos”.