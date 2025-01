La emocionante sorpresa de Marcos Llorente a un joven del Atlético al que le robaron una camiseta en la grada del Metropolitano

En los últimos años se ha vuelto habitual la presencia de aficionados, en su mayoría niños, que copan las gradas con pancartas en las que buscan la atención de los futbolistas y les piden que les regalen su camiseta. Muchos de ellos, casi todos, se van con las manos vacías, pero cuando hay éxito suele dar lugar a imágenes muy emocionantes, en la que los pequeños estallan de felicidad al conseguir un recuerdo de sus ídolos.

Pero también hay veces que ocurre lo impensable, y otros seguidores, avariciosos, se aprovechan y se hacen con lo que no es suyo con malas artes. Hace unos días se hizo viral en redes sociales el vídeo, en el que se puede ver cómo el joven aficionado estaba en la bocana de vestuarios con una pancarta en la que pedía la camiseta que había empleado durante el partido de Champions League ante el Bayer Leverkusen.

Nunca dejes de creer ❤️🤍 pic.twitter.com/WGphUuaHMg — Atlético de Madrid (@Atleti) January 27, 2025

El mediocentro madrileño lo vio al acabar el choque, y quiso regalársela. De hecho se la lanzó, pero la mano de otro aficionado se interpuso cuando el futbolista ya no veía la escena y, tras forcejear con el niño, se la acabó llevando."Porfa, no, porfa, no...", se le podía escuchar al joven aficionado, que en apenas un par de segundos pasó de la felicidad al ver que Llorente le había visto a la decepción de haberse quedado con una camiseta que sin ningún tipo de duda era para él.

"Menos mal que lo grabaron"

Un acto bochornoso al que el Atlético y el propio jugador, tras verlo en las redes, han querido poner remedio. Y lo han conseguido. Este lunes, el club rojiblanco ha publicado que la historia ha tenido un final feliz. Y es que tras acabar el partido de Liga ante el Villarreal, el propio Llorente en persona fue a hacerle entrega de otra camiseta, y estuvo un rato charlando con él y hablando sobre lo sucedido.

Tras hacerse varias fotos con él y con su familia, fue el propio jugador el que se ofreció a firmársela, y le preguntó por el robo del pasado martes. "Menos mal que lo grabaron. ¿Quién lo grabó?", le pregunta el centrocampista español. "Mi hija", contestan los padres del chico, en referencia a su hermana.

"Este es el camino. Cuidando al aficionado", ha respondido un aficionado rojiblanco al post en el que el Atlético ha publicado la historia, con el encabezado "nunca dejes de creer", uno de los lemas del club. Las cámaras de video deberían estar para que ese matón de medio pelo no vuelva a pisar el Metropolitano", pedía otro.