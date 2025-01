De la Fuente renueva como seleccionador hasta 2028 y se acerca a su sueño de seguir hasta el Mundial de España en 2030

Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española de fútbol masculina hasta el verano de 2028, en el que se disputará la siguiente Eurocopa en Reino Unido e Irlanda. El seleccionador, que tenía cerrada su continuidad hasta el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México ha visto por fin atendida su petición de actualizar el contrato que tenía cerrado con la Federación Española de Fútbol.

Mantenía su primer contrato

La convulsa situación que se vivía en la Federación tras la inhabilitación de Pedro Rocha, el hombre designado por Luis Rubiales para sucederle en el cargo, afectaba a la renovación del seleccionador. De la Fuente mantenía vigente el contrato firmado con Rubiales cuando fue 'ascendido' a seleccionador absoluto en 2022, ya que la Federación activó la cláusula de renovación que incluía su contrato manteniendo los emolumentos pese a haber conquistado los títulos de campeón de la Nations League en 2023 y de la Eurocopa en 2024.

Lucía Feijoo Viera, Fermín de la Calle

Rafael Louzán, presidente electo de la RFEF, dejó claro desde el principio su intención de resolver con premura la renovación del seleccionador: "Su renovación es un paso necesario para asegurar el futuro de nuestra selección. Su liderazgo nos ha devuelto al podio y confiamos en que seguirá haciéndolo hasta el Mundial de 2026 y más allá". La renovación mejora sustancialmente los emolumentos del contrato del técnico de Haro y de su equipo de trabajo, que también ha visto confirmada su continuidad lo que garantiza la continuidad en el modo de trabajo del grupo en el que están Pablo Amo (segundo entrenador), Carlos Cruz (preparador físico), Miguel Ángel España (entrenador de porteros), Pablo Peña (analista de vídeo), Javier López Vallejo (psicólogo), Juanjo Gómez (asistente) y Antonio Gómez (preparación física y recuperador).

Con esta renovación, De la Fuente pasa ser uno de los seleccionadores con mayor duración en el puesto en la historia de la selección superando a Luis Aragonés (2004-2008), igualando a Javier Clemente (1992-1998) y Miguel Muñoz (1982-1988) y quedándose solo por detrás de Vicente del Bosque (2008-2016) y Ladislao Kubala (1969-1980).

Segunda etapa de oro

La selección española de fútbol, con el riojano como seleccionador, vive la segunda etapa más brillante de su historia. Después de enlazar la conquista de la Eurocopa de 2008 con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, bajo las órdenes de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, este periodo en el que la España de De la Fuente ha ganado la Nations League en Rotterdam en 2023 y la Eurocopa de Alemania el pasado verano, suponen la segunda etapa más exitosa de la 'Roja'. Ahora España afronta la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos en marzo, que le llevará a visitar de nuevo 'De Kuip', donde se proclamó campeón de la pasada edición, y después afrontará la Final Four, que aún no tiene sede. Y en 2026 llegará el gran reto de la selección, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que Lamine, Nico Williams, Rodri y compañía esperan volver a llevar a la selección a lo más alto del fútbol del planeta. Allí estará Luis de la Fuente, que se ha ganado la renovación a base de trabajo y apostar por el sentido común mientras la Federación vivía un incendio institucional como no ha sufrido nunca.

Luis de la Fuente con su equipo de trabajo habitual celebrando la consecución de la Eurocopa / Pablo Garcia/RFEF

De la Fuente ha confesado en varias ocasiones que para él sería un sueño seguir siendo seleccionador en el Mundial que se disputará en suelo español en 2030. Una renovación que aún queda lejos, pero que por el 'modus operandi' de la Federación a la hora de negociar la renovación del seleccionador podría cerrarse a la conclusión del Mundial que se disputará el verano del año que viene en tierras americanas.