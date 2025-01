Atlético de Madrid - Villarreal de LaLiga: alineaciones, horario y dónde ver

Después de los fuegos artificiales de la Champions, con remontada épica ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso incluida, vuelve LaLiga al Metropolitano. Este sábado (16.15; DAZN), el Atlético de Madrid intentará reencontrarse con la senda de la victoria en el campeonato doméstico tras el tropiezo en Leganés que le llevó a ceder el liderato, que ahora mismo está en manos del Real Madrid.

Los rojiblancos se medirán ante un Villarreal que marcha quinto, a seis puntos de los puestos de Champions que marca el Athletic de Bilbao. Para este partido, el Atlético recupera a Alexander Sorloth, que se ha recuperado de sus molestias musculares y se ha sumado a última hora a la convocatoria para medirse a su antiguo equipo. Por el contrario, Diego Pablo Simeone no podrá contar con Javi Galán, lesionado en el tobillo, ni con Lenglet, sancionado por acumulación de amarillas.

Todo apunta a que Diego Pablo Simeone apostará por dar entrada en el once a Reinildo y Le Normand en su lugar. El resto del once sería el habitual, con Julián y Griezmann en ataque y una única duda. Saber quién ocupará el tercer puesto del centro del campo junto a Barrios y De Paul. Llorente, Lino y Gallagher pugnan por ese sitio en un once que la afición rojiblanca casi se sabe ya de carrerilla.

Julian Alvarez. / Associated Press/LaPresse. LAP

Por su parte, Marcelino seguirá apostando por el bloque que se ha asentado en las últimas fechas, y que goleó al Mallorca (4-0) en la última fecha de LaLiga. Recupera el entrenador asturiano a Diego Conde, que podría volver a la portería en detrimimento de Luiz Junior y podría apostar por jugar con dos delanteros, haciendo pareja arriba Gerard Moreno y Thierno Barry.

Alineaciones del Atlético-Villarreal

Estos son los onces posibles de ambos equipos para el Atlético-Villarreal de la 21ª jornada de Liga:

Atlético: Oblak; Nahuel, Giménez, Le Normand, Reinildo; De Paul, Barrios, Lino, Giuliano, Julián, Griezmann.

Villarreal: Luiz Junior; Kiko Femenía, Juan Foyth, Logan Costa y Sergi Cardona; Parejo, Gueye; Baena, Pino, Gerard, Barry.

Estadio Metropolitano (Madrid)

Horario y dónde ver por TV el Atlético-Villarreal

El partido Atlético-Villarreal se disputa este sábado, 25 de enero, a las 21.00 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo a través de DAZN. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.