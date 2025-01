Ancelotti se aferra a Florentino para ganar el pulso contra el 'fuego amigo' del club y las filtraciones para colocar a Xabi Alonso

Carlo Ancelotti ha pasado una de las semanas más complicadas de su etapa en el Real Madrid. La goleada recibida en Yeda en la final de la Supercopa ante el Barcelona, segunda de la temporada después del (0-4) del Bernabéu, dejó muy tocado al técnico. Hasta el punto de ofrecer una de las ruedas de prensa más tensas que se le recuerdan durante su estancia en el Real Madrid. La presencia de Xabi Alonso en Madrid con el Bayer Leverkusen para medirse al Atlético y las noticias que confirman el acuerdo entre el tolosarra y los blancos para la próxima temporada han enrarecido aún más el ambiente en torno al futuro de Ancelotti, que tiene un año más de contrato con los blancos.

Confirmadas las sospechas de Carletto

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA adelantaba el pasado 14 de enero que el club blanco ya tiene cerrado un acuerdo con el técnico guipuzcoano para que se haga cargo de la plantilla blanca el próximo verano. Pese a tener un año más firmado con el Leverkusen, en el club alemán ya trabajan en el escenario de su marcha y tienen una lista de sucesores que le han consultado al propio Xabi. Además, otros clubes que preguntaron por sus intenciones de futuro, como el Manchester City, se han encontrado con la advertencia de que Alonso ya está atado por los blancos.

Esta información venía a confirmar las sospechas de Ancelotti de que el Real Madrid se estaba moviendo a sus espaldas de cara al próximo verano. Lejos de molestarle, ratificaba la información que le había llegado de movimientos desde dentro del club relacionados con la agencia que representa a Xabi en España, 'Best of you', en la que 'Chivo', el hijo de Florentino, tiene mucha influencia pese a no formar parte de la misma.

Además, el propio Xabi Alonso se pronunciaba sobre esa información en rueda de prensa en el Metropolitano y lo hacía no cerrando la puerta a su llegada al Bernabéu el próximo verano: "No puedo decir nada, estamos en medio de una temporada. Pero el lazo es muy fuerte". La ambigüedad en las palabras del tolosarra dejaban claro que la operación de su desembarco está en marcha. Carletto ya sabe a lo se expone.

Pero el asunto no quedó ahí, el partido de Copa ante el Celta dejó una pitada muy significativa de la afición al italiano que le dejó tocado y alimentó los rumores sobre su posible salida del club. Los blancos derrotaron a los vigueses en la prórroga, después de desperdiciar en siete minutos una ventaja de dos goles y empatar un encuentro que tenían ganado. Los jugadores bajaron los brazos y el Celta lo aprovechó para marcar dos tantos que evidenciaron la falta de compromiso de parte del vestuario en un partido que estaba resuelto.

Filtración del club contra el italiano

Horas después se publicaba que el italiano había tomado la decisión unilateral de no continuar al final de temporada, una información que desde el entorno del técnico se identificó claramente como una filtración del club a un medio afín por la forma y la fuente por la que llegó. A Carletto no le hizo ninguna gracia esa maniobra del club y pasó a la acción aprovechando que en el tramo de once días comparecía en rueda de prensa hasta en ocho ocasiones.

Así que en la previa de Champions el italiano envío un mensaje muy claro a todos los que trabajan dentro del club desde hace tiempo para menoscabar su labor en el Real Madrid: "Quiero ser muy claro. La fecha de mi salida de este club no la voy a decidir yo nunca. Llegará ese día y no sé cuándo lo será. Puede ser mañana después del partido, en un año o en cinco. Tengo una ventaja, tenemos a Florentino cuatro años más y me conoce perfectamente tanto profesional como personalmente. Podemos hacer una despedida juntos con todo el cariño del mundo".

El mensaje, como apuntaba él mismo, era "claro". No solo piensa seguir hasta final de temporada e incluso cumplir su contrato hasta junio de 2026, además apuntaba que su intención es mantenerse en el banquillo madridista durante el último mandato de Florentino Pérez en el club. Un órdago a quienes medran en los despachos del Real Madrid para desalojarle del banquillo y dejar libre el sitio a Xabi Alonso.

Ancelotti además se sacaba un as de la manga apelando directamente a su relación con el presidente: "Tengo una ventaja, tenemos a Florentino cuatro años más y me conoce perfectamente tanto profesional como personalmente". El italiano mantiene una relación excelente con el presidente y sabe que quienes promueven su relevo son gente del entorno de Pérez que ya le dan "por amortizado", gente que advierte que "el vestuario está cansado de verle" y que "ha perdido la autoridad sobre los futbolistas".

El pulso entre el técnico y el club, que no el presidente, está más abierto que nunca mientras Xabi, ajeno a todo ello trabaja en Alemania. Quienes abogan por el relevo del italiano dan por hecho que quedará sentenciado cuando el Real Madrid sea eliminado de la Champions. Se aferran a que el equipo blanco no da la talla en los partidos grandes esta temporada (Lens, Liverpool, Milan, San Mamés, los dos ante el Barça...) y cuando llegue el momento crucial Carletto no podrá salvar las carencias de un vestuario lastrado por las lesiones y los desequilibrios en la planificación de la plantilla. Hay partido...