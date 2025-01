¿Qué lesión tiene Novak Djokovic? Esta es la razón que ha precipitado su retirada en el Open de Australia

Novak Djokovic disputaba este viernes una nueva semifinal de Grand Slam, una más en su dilatada carrera. El serbio había derrotado a Carlos Alcaraz en el encuentro de cuartos de final y su próximo objetivo era Alexander Zverev. Después de un primer set muy igualado el tenista serbio se vio forzado a retirarse del Open de Australiapor unas molestias que aparecieron en el partido de la ronda anterior ante el murciano. El tenista alemán se impuso 7-6 (5), en una primera manga en la que el serbio se mostró visiblemente molesto e incómodo desde el inicio del encuentro. Novak, muy a su pesar, abandonó la opción de conquistar el que podría haber sido su 11º título sobre las pistas de Melbourne.

Novak Djokovic se marchó retirado del encuentro ante Zverev. / Joel Carrett/AAP/dpa. Joel Carrett/AAP/dpa

La rección del público con el abandono

Al finalizar el primer set del encuentro, Novak Djokovic se dirigió al centro de la pista y ante la atenta mirada de Zverev, un tanto incrédulo, anunció que no seguiría jugando el encuentro por molestias físicas. El público de la Rod Laver Arena, que ha tenido sus más y sus menos con el serbio después de aquella deportación en el año 2020, se ha mostrado visiblemente disgustada tras la decisión de Nole. El serbio se marchó de la pista central de Australia mostrando el pulgar al público en tono irónico, ante su incapacidad de seguir jugando al tenis.

Con el abandono del tenista serbio, Alexander Zverev conseguía el billete directo a su tercera final de Grand Slam. En la entrevista post partido, Zverev pidió a los aficionados presentes en la Rod Laver Arena una muestra de respeto por Djokovic, en lugar de los silbidos ofrecidos tras la retirada del serbio. "Ha dado su vida a este deporte. Lo primero que quiero decir es pedirles que no abucheen a un jugador cuando se va lesionando. Entiendo que todos pagaron su entrada y que esperaban un partido de cinco sets, pero tienen que entender que Djokovic lo ha dado todo en este deporte en los últimos veinte años, incluso ha ganado este torneo con un desgarro. Y si no puede continuar jugando, es porque no puede, así de simple. Les pido que sean respetuosos", explico el tenista alemán, momentos después de finalizar el encuentro.

Novak Djokovic abandona el Open de Australia. / James Ross/AAP/dpa. Europa Press

Djokovic venía avisando de sus molestias tras el encuentro ante Carlos Alcaraz, pero sin revelar el alcance de la lesión. El serbio quería conservar en privado los datos sobre sus dolencias para que no hubiera mucho 'ruido' de cara a las últimas rondas del torneo. “Como todavía estoy en el torneo no quiero revelar demasiado de lo que pasó. Pero sí, la medicación empezó a hacer efecto y los médicos ayudaron. Me tomé una segunda dosis (aunque suene mal)... Si perdía ese segundo set no sé si hubiera seguido jugando. Cuando la medicación deje de hacer su efecto veré la realidad", comentó el tenista serbio, tras la clasificación a semifinales.

Novak Djokovic, en rueda de prensa posterior al partido de semifinales. / DPA vía Europa Press. DPA vía Europa Press

¿Qué lesión tiene Novak Djokovic?

El tenista serbio se resintió de unas molestias en el muslo izquierdo, una lesión que arrastra desde el enfrentamiento ante Carlos Alcaraz y que esta vez le ha obligado a una forzosa retirada del torneo. Djokovic llevaba varios días en tratamiento para hacer frente a la dolencia, a través de sus médicos y fisioterapeutas. El serbio no ha podido recuperar al completo su cuerpo para la gran cita. "Hacia el final del primer set, empecé a sentir más y más dolor. Era demasiado para manejarlo en ese momento", explicó Djokovic al término del encuentro.

Novak Djokovic, además, en la comparecencia después del partido se mostró afectado por su abandono. El serbio dejó caer que podría ser su última participación en Australia. "Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante", ha confirmado el tenista más laureado del torneo celebrado en Australia. La sonora pitada tras su abandono en el torneo, sumada a aquella polémica experiencia que vivió con la deportación del país en la edición posterior a la COVID-19 pueden pesar en la cabeza del serbio a la hora de tomar una decisión.